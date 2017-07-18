Beauchamps (80) - Challenge de l'Espoir (Minimes)

Classement :
1 GOURGUECHON Matthieu AC AILLY SUR SOMME
2 CHATONNET Toby VC LILLEBONNE
3 LEMIR Antoine VC LILLEBONNE
4 BOULAHOITE Rayan ROUE D'OR CONFLANAISE
5 CHODAN Mathias USSA PAVILLY BARENTIN
6 ORDON Yanis ROUE D'OR CONFLANAISE
7 CORMON Thibault E.GISORSIENNE
8 PETREL Luka VC ROUEN 76
9 BUNEL Laura VC BERNAY
10 VAILLANT Clément AC AILLY SUR SOMME
11 BORRELLI Mattéo USSA PAVILLY BARENTIN
12 ORDON Nahil ROUE D'OR CONFLANAISE
13 LEBOURG Lucas VC ROUEN 76
14 MORIN Emil LA FEUILLIE CYCLISTE
15 BRAY Antoine VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
16 DELVAL Cyprien ESPOIR SPORT CYCLISTE BEAUVAISIEN
17 PIGEARD Florent E.GISORSIENNE
18 GRIGNON Alexandre ROUE D'OR CONFLANAISE
19 BUNEL Marion VC BERNAY
20 FREBOURG Jayson VC FECAMP
21 BONNEVILLE Mathéo VC LILLEBONNE
22 JOUEN Marie VC LILLEBONNE
23 BULTEL Tom VC PONTHIEU VIMEU
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