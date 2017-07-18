Beauchamps (80) - Challenge de l'Espoir (Cadets)

Classement :
1 DE MAREZ Florian TEAM AVESNOIS
2 PARDON Florian UV NEUBOURG
3 RAMON Lucien O HESDIN MARCONNE
4 CHIVOT Augustin O HESDIN MARCONNE
5 BEQUET Marc USSA PAVILLY BARENTIN
6 TAKEUCHI Naru BONNE CHANCE
7 CARPENTIER Florian O HESDIN MARCONNE
8 BORRELLI Enzo USSA PAVILLY BARENTIN
9 PETREL Antonin VC ROUEN 76
10 DEVREUX Maxime VC EVREUX
11 BEUX Clément VC EVREUX
12 DELOT Ugo GO EVREUX GRAVIGNY
13 CUMONT Hans LA FEUILLIE CYCLISTE
14 SAVALLE Théo VC CATENAY
15 BILLOT Alexis CC FORMERIE
16 DA COSTA Théo VC BEAUVAISIEN OISE
17 MARRE Martin VC FECAMP
18 HAUTOT Florian USSA PAVILLY BARENTIN
19 RIFFLET Julien AC AMIENOISE
20 RIFFLET Mathieu AC AMIENOISE
21 CROQUELOIS Emile VC ST OMER
22 MOUCHARD Gauthier VC HATTENVILLE FAUVILLE
23 BOULEUX Quentin USSA PAVILLY BARENTIN
24 LACAILLE Louis USSA PAVILLY BARENTIN
25 DOUAY Benjamin USSA PAVILLY BARENTIN
26 LECOIN Florent VC EUDOIS ET BRESLOIS
27 PIGNE FRANCOIS Maxence USSA PAVILLY BARENTIN
28 GUILLER Alex USSA PAVILLY BARENTIN