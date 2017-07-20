Grand Prix Cerami 2017 : Wout Van Aert

Classement :
1 VAN AERT Wout VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN les 199 km en 4h33'56'' (moy. 43,587 km/h)
2 DRUCKER Jean-Pierre BMC BMC RACING TEAM 00:00
3 DEVENYNS Dries QST QUICK - STEP FLOORS 00:00
4 THOMAS Benjamin ADT ARMEE DE TERRE 00:03
5 DUPONT Timothy VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 00:25
6 JANS Roy WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 00:25
7 DANIEL Maxime FVC FORTUNEO - VITAL CONCEPT 00:25
8 TEUNS Dylan BMC BMC RACING TEAM 00:25
9 FERASSE Thibault ADT ARMEE DE TERRE 00:25
10 VLIEGEN Loïc BMC BMC RACING TEAM 00:25
11 COQUARD Bryan DEN DIRECT ENERGIE 00:25
12 KRIEGER Alexander LEOPARD PRO CYCLING 00:25
13 SCHACHMANN Maximilian QST QUICK - STEP FLOORS 00:25
14 JULES Justin WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 00:25
15 GATE Aaron ABS AQUA BLUE SPORT 00:25
16 VAN DER HOORN Taco RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 00:25
17 VEREECKEN Nicolas RLM ROUBAIX - LILLE METROPOLE 00:25
18 SCOTSON Miles BMC BMC RACING TEAM 00:25
19 CAVAGNA Rémi QST QUICK - STEP FLOORS 00:25
20 BROCKHOFF Jan LEOPARD PRO CYCLING 00:25
21 DUIJN Huub VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 00:25
22 GERTS Floris BMC BMC RACING TEAM 00:25
23 DE VRIES Berden RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 00:25
24 LAMPAERT Yves QST QUICK - STEP FLOORS 00:25
25 VAN HECKE Preben SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 00:25
26 DHAENE Brecht PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN 00:25
27 FREIENSTEIN Raphael LKH TEAM LOTTO - KERN HAUS 00:25
28 YSSAAD Yannis ADT ARMEE DE TERRE 00:25
29 CROME Sam IWS ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESS 00:25
30 LIETAER Eliot SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 00:25
31 MAIKIN Roman GAZ GAZPROM - RUSVELO 00:25
32 MORTIER Julien AAS AGO - AQUA SERVICE 00:25
33 ASSELMAN Jesper RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 00:25
34 KNEISKY Morgan ADT ARMEE DE TERRE 00:25
35 HABEAUX Gregory WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 00:31
36 LEVEAU Jérémy RLM ROUBAIX - LILLE METROPOLE 00:31
37 WIRTGEN Tom LEOPARD PRO CYCLING 00:31
38 ANDERBERG Hampus PCW T.PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON 00:31
39 REKITA Szymon LEOPARD PRO CYCLING 00:31
40 BUDDING Martijn RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 00:31
41 RAIBAUD Jimmy ADT ARMEE DE TERRE 00:31
42 KEISSE Iljo QST QUICK - STEP FLOORS 00:31
43 SEYNAEVE Lander RLM ROUBAIX - LILLE METROPOLE 00:31
44 DELAPLACE Anthony FVC FORTUNEO - VITAL CONCEPT 00:31
45 VERHELST Louis PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN 00:31
46 KORNER Max Emil Boholm PCW T.PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON 00:31
47 BAUGNIES Jérôme WGG WANTY - GROUPE GOBERT 00:31
48 VAN DER SANDE Tosh LTS LOTTO SOUDAL 00:37
49 SERRY Pieter QST QUICK - STEP FLOORS 00:37
50 LANE Patrick IWS ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESS 00:37
51 DILLIER Silvan BMC BMC RACING TEAM 00:39
52 LEDANOIS Kevin FVC FORTUNEO - VITAL CONCEPT 00:42
53 VANTOMME Maxime WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 00:45
54 CALLEEUW Joeri RLM ROUBAIX - LILLE METROPOLE 00:47
55 DEVOLDER Stijn VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 00:47
56 LEA Jason IWS ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESS 00:47
57 DECLERCQ Tim QST QUICK - STEP FLOORS 00:47
58 ALLEGAERT Piet SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 00:47
59 VERMEULEN Emiel RLM ROUBAIX - LILLE METROPOLE 00:47
60 MEURISSE Xandro WGG WANTY - GROUPE GOBERT 00:53
61 DEHAES Kenny WGG WANTY - GROUPE GOBERT 00:55
62 LAGUTIN Sergey GAZ GAZPROM - RUSVELO 00:56
63 ALAPHILIPPE Julian QST QUICK - STEP FLOORS 00:56
64 BOEV Igor GAZ GAZPROM - RUSVELO 00:56
65 PONS Gaëtan LEOPARD PRO CYCLING 01:00
66 ISTA Kevyn WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 01:08
67 BOECKMANS Kris LTS LOTTO SOUDAL 01:12
68 BRAMMEIER Matthew ABS AQUA BLUE SPORT 01:22
69 LOY Antoine AAS AGO - AQUA SERVICE 01:23
70 MERLIER Tim VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 01:28
71 SIX Franklin AAS AGO - AQUA SERVICE 01:34
72 MCNALLY Mark WGG WANTY - GROUPE GOBERT 01:37
73 DE BIE Sean LTS LOTTO SOUDAL 01:41
74 MAES Nikolas LTS LOTTO SOUDAL 01:41
75 ERSHOV Artur GAZ GAZPROM - RUSVELO 01:41
76 TAMINIAUX Lionel AAS AGO - AQUA SERVICE 01:47
77 DOUBEY Fabien WGG WANTY - GROUPE GOBERT 01:56
78 VAN HOOYDONCK Nathan BMC BMC RACING TEAM 01:58
79 LE ROUX Romain ADT ARMEE DE TERRE 02:02
80 VAN GESTEL Dries SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 02:10
81 KONING Peter ABS AQUA BLUE SPORT 02:12
82 WATSON Calvin ABS AQUA BLUE SPORT 02:12
83 GOOLAERTS Michael VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 02:12
84 DE BONDT Dries VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 02:12
85 MEIJERS Jeroen RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 02:12
86 DE BUYST Jasper LTS LOTTO SOUDAL 02:12
87 VAN GOETHEM Brian RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 02:12
88 MORICE Julien DEN DIRECT ENERGIE 02:12
89 TRONET Steven ADT ARMEE DE TERRE 02:12
90 PLANCKAERT Edward SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 02:12
91 NAESEN Lawrence WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 02:12
92 CABOT Jeremy RLM ROUBAIX - LILLE METROPOLE 02:12
93 TRUSOV Nikolay GAZ GAZPROM - RUSVELO 02:28
94 VERMELTFOORT Coen RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 02:28
95 SPRENGERS Thomas SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 02:44
96 BLYTHE Adam ABS AQUA BLUE SPORT 03:01
97 SOLOMENNIKOV Andrei GAZ GAZPROM - RUSVELO 03:02
98 NAULEAU Bryan DEN DIRECT ENERGIE 03:04
99 VAN MELSEN Kevin WGG WANTY - GROUPE GOBERT 03:32
100 DUNNE Conor ABS AQUA BLUE SPORT 04:28
101 NÕMMELA Aksel LEOPARD PRO CYCLING 04:28
102 CAMERON Jeremy IWS ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESS 04:31
103 KRUOPIS Aidis VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 06:17
104 PEYSKENS Dimitri WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 06:39
105 DE GENDT Aime SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 06:40
106 FREIBERGM ichael IWS ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESS 06:40
108 JARRIER Benoit FVC FORTUNEO - VITAL CONCEPT 12:50
109 ALAPHILIPPE Bryan ADT ARMEE DE TERRE 12:50
110 FONSECA Armindo FVC FORTUNEO - VITAL CONCEPT 12:50
111 GUILLEMOIS Romain DEN DIRECT ENERGIE 12:50
111 TCATEVICH Aleksei GAZ GAZPROM - RUSVELO 10:50
Abandons :
WALLAYS Jelle LTS LOTTO SOUDAL
VANENDERT Jelle LTS LOTTO SOUDAL
WOUTERS Enzo LTS LOTTO SOUDAL
BOHLI Tom BMC BMC RACING TEAM
DEVRIENDT Tom WGG WANTY - GROUPE GOBERT
STENUIT Robin WGG WANTY - GROUPE GOBERT
VAN LERBERGHE Bert SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE
KIRSCH Alex WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT
LOOIJ Andre RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ
CARDIS Romain DEN DIRECT ENERGIE
HIVERT Jonathan DEN DIRECT ENERGIE
HUREL Tony DEN DIRECT ENERGIE
JEANDESBOZ Fabrice DEN DIRECT ENERGIE
CORBEL Erwann FVC FORTUNEO - VITAL CONCEPT
VALLEE Boris FVC FORTUNEO - VITAL CONCEPT
VOROBYEV Anton GAZ GAZPROM - RUSVELO
FENN Andrew ABS AQUA BLUE SPORT
HANSEN Lasse Norman ABS AQUA BLUE SPORT
BOUCHER David PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN
BOUVRY Dieter PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN
VAN DE KERKHOVE Brent PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN
MARKUS Barry PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN
STEVENS Timothy PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN
DE WINTER Gordon AAS AGO - AQUA SERVICE
GOEBEERT Pierre AAS AGO - AQUA SERVICE
MOLLY Kenny AAS AGO - AQUA SERVICE
PETIT Tomas AAS AGO - AQUA SERVICE
BUNTINX Auxence PCW T.PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON
HAAG Guillaume PCW T.PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON
HAUBRUGE Robin PCW T.PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON
KOWALSKI Dylan RLM ROUBAIX - LILLE METROPOLE
POUILLY Félix RLM ROUBAIX - LILLE METROPOLE
MANDRYSCH John LEOPARD PRO CYCLING
FOTI Carmelo LEOPARD PRO CYCLING
BRAUN Julian LKH TEAM LOTTO - KERN HAUS
HENN Luca LKH TEAM LOTTO - KERN HAUS
KNAUP Tobias LKH TEAM LOTTO - KERN HAUS
RETSCHKE Robert LKH TEAM LOTTO - KERN HAUS
STRITZINGER Joshua LKH TEAM LOTTO - KERN HAUS
VAN DER PLOEG Neil IWS ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESS
SUNDERLAND Scott IWS ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESS
BAYLY Cameron IWS ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESS