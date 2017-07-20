Grand Prix Glineur (Dames) : Fiona Dutriaux 5ème

Classement :
1 DRUYTS DEMMY (F) TOPSPORT VLAANDEREN - PRO - DUO 02:21:52
2 CHRISTMAS DANI (F) WW ZEEUWS VLAANDEREN 02:21:52
3 DRUYTS JESSY (F) TOPSPORT VLAANDEREN - PRO - DUO 02:21:52
4 DEFOUR LARA (F) AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM 02:21:52
5 DUTRIAUX FIONA (F) AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM 02:21:52
6 DELBAERE FIEN (F) SPORTVLAANDEREN ETIXX 02:21:56
7 TEMMERMAN ILSE (F) EQUANO CYCLING TEAM 02:21:56
8 KALM KELLY (F) ISOREX LADIES CYCLING TEAM 02:21:56
9 OSSOLA IRENA (F) SAS MACOGEP 02:21:56
10 VLEUGELS JOLIEN (F) UNITED CYCLING TEAM 02:21:58
11 LEENKNEGT LILIANE (F) ISOREX CYCLING TEAM 02:21:59
12 CHANAKAN SRICHA-UM (F) W2 AMAZING THAILAND 02:21:59
13 ALLAERT INE (F) KEUKENS REDANT CT 02:21:59
14 JUTAMAS WONGPADKLANG (F) W2 AMAZING THAILAND 02:21:59
15 DENEEF NAIKA (F) AUTOGLASS WETTEREN CYCLING TEAM 02:21:59
16 VAN DEN STEEN KIM (F) AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM 02:21:59
17 VANDEWALLE ISABEL (F) ISOREX 02:21:59
18 VERSTICHELEN FEMKE (F) BIZKAIA DURANGO 02:21:59
19 BERTON FATIMA (F) WIELERVERENINGING ZEEUWSVLAANDEREN 02:21:59
20 DODGE LAUREN (F) WW ZEEUWS VLAANDEREN 02:22:04
21 GRONDAHL ANTONIA (F) ISOREX 02:22:04
22 VAINIONPAA LAURA (F) ISOREX 02:22:04
23 FLAMENT AURORE PEDALE MADELEINOISE 02:22:04
24 HAERS CAROLIEN (F) AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM 02:22:07
25 PIYAWARIN THANAJAROENWORAKUL (F) W2 AMAZING THAILAND 02:22:09
26 WYPELIER HUYGENS CYNTHIA (F) LA PEDALE MADELAINOISE 02:22:19
27 TURBLIN CHLOE (F) PEDALE MADELEINOISE 02:22:19
28 DELESTRAIT CAMILLE (F) LENSWORLD CYCLING TEAM 02:22:26
29 PETIT LANA (F) ISOREX CYCLING TEAM 02:22:28
30 SUTHARINEE CHAMNIKUL (F) W2 AMAZING THAILAND 02:22:28
31 DEPUERS LYNN (F) AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAM 02:22:51
32 VERMEIRE LISA (F) WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDEREN 02:22:51