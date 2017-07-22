Tour de Wallonie : Benjamin Thomas en solitaire

Classement Étape 1 :
1 THOMAS Benjamin * ADT ARMEE DE TERRE en 4h28'40'' (b : 10'')
2 MEURISSE Xandro WGG WANTY - GROUPE GOBERT 00:05 (b : 6'')
3 TEUNS Dylan BMC BMC RACING TEAM 00:05 (b : 4'')
4 VANENDERT Jelle LTS LOTTO SOUDAL 00:05
5 VAN DER SANDE Tosh LTS LOTTO SOUDAL 00:05
6 VAN GENECHTEN Jonas COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00:08
7 KUZNETSOV Viacheslav KAT TEAM KATUSHA 00:08
8 LIGTHART Pim RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 00:13
9 DUIJN Huub VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 00:13
10 KREDER Michel ABS AQUA BLUE SPORT 00:13
11 MEIJERS Jeroen RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 00:13
12 VANTOMME Maxime WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 00:13
13 AERNOUTS Jim TFL TELENET FIDEA LIONS 00:13
14 CORBEL Erwann TFO FORTUNEO - OSCARO 00:18
15 LIETAER Eliot SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 00:22
16 CAMPENAERTS Victor TLJ TEAM LOTTO NL 00:22
17 BYSTRØM Sven Erik KAT TEAM KATUSHA 00:25
18 SPRENGERS Thomas SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 00:25
19 GERTS Floris BMC BMC RACING TEAM 00:25
20 VLIEGEN Loïc * BMC BMC RACING TEAM 00:25
21 HABEAUX Gregory WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 00:25
22 PEYSKENS Dimitri WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 00:25
23 BILLE Gaetan VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 00:25
24 GUILLEMOIS Romain DEN DIRECT ENERGIE 00:31
25 CHEVRIER Clement ALM AG2R LA MONDIALE 00:31
26 DUVAL Julien ALM AG2R LA MONDIALE 00:34
27 DOUBEY Fabien * WGG WANTY - GROUPE GOBERT 00:34
28 MARTINEZ Yannick DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 00:34
29 LE ROUX Romain ADT ARMEE DE TERRE 00:34
30 DEVOLDER Stijn VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 00:34
31 PLANCKAERT Baptiste KAT TEAM KATUSHA 00:45
32 ROSSETTO Stéphane COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00:49
33 HOFSTETTER Hugo * COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00:50
34 ASSELMAN Jesper RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 00:50
35 MORKOV Michael KAT TEAM KATUSHA 00:50
36 JULES Justin WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 00:55
37 FERASSE Thibault * ADT ARMEE DE TERRE 01:04
38 TURGIS Anthony * COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 01:04
39 BONNAMOUR Franck * TFO FORTUNEO - OSCARO 01:04
40 ROUX Anthony FDJ FDJ 01:12
41 LOBATO DEL VALLE J TLJ TEAM LOTTO NL 01:23 (b : 3'')
42 DE VRIES Berden RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 01:33
43 DE BONDT Dries VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 01:44
44 JANSEN A. * TLJ TEAM LOTTO NL 01:55
45 MORTIER Julien * AAS AGO - AQUA SERVICE 01:55
46 LAGUTIN Sergey GAZ GAZPROM - RUSVELO 02:08
47 CASTELIJNS Twan TLJ TEAM LOTTO NL 02:08
48 FONSECA Armindo TFO FORTUNEO - OSCARO 02:08
49 REINDERS Elmar RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 02:13
50 SCOTSON Miles * BMC BMC RACING TEAM 02:13
51 JARRIER Benoit TFO FORTUNEO - OSCARO 02:13
52 BAUGNIES Jérôme WGG WANTY - GROUPE GOBERT 02:13
53 WARNIER Antoine WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 02:13
54 NAESEN Lawrence WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 02:18
55 GENIEZ Alexandre ALM AG2R LA MONDIALE 02:21
56 RAIBAUD Jimmy ADT ARMEE DE TERRE 02:34
57 VAN HOECKE Gijs TLJ TEAM LOTTO NL 03:02
58 JAUREGUI Quentin * ALM AG2R LA MONDIALE 03:02
59 EL FARES Julien DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 03:02
60 LE BON Johan FDJ FDJ 03:02
61 MAMYKIN Matvey * KAT TEAM KATUSHA 03:02
62 ANTONINI Simone WGG WANTY - GROUPE GOBERT 03:18
63 DE BUYST Jasper * LTS LOTTO SOUDAL 03:18
64 DUPONT Timothy VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 03:21
65 SAVITCKII Ivan GAZ GAZPROM - RUSVELO 03:23
66 DELAPLACE Anthony TFO FORTUNEO - OSCARO 03:49
67 SCHMIDT Mads Würtz * KAT TEAM KATUSHA 04:33
68 COQUARD Bryan DEN DIRECT ENERGIE 05:10
69 LADAGNOUS Matthieu FDJ FDJ 05:10
70 VAN KESSEL Corne TFL TELENET FIDEA LIONS 05:21
71 LEVARLET Guillaume WGG WANTY - GROUPE GOBERT 05:39
72 BONNAFOND Guillaume COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05:39
73 ERSHOV Artur GAZ GAZPROM - RUSVELO 05:39
74 VAN GESTEL Dries * SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 05:39
75 DELTOMBE Kevin * SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 05:44
76 MAES Nikolas LTS LOTTO SOUDAL 05:50
77 VERGAERDE Otto * VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 05:50
78 SIX Franklin * AAS AGO - AQUA SERVICE 05:53
79 TAMINIAUX Lionel * AAS AGO - AQUA SERVICE 05:53
80 HOFLAND Moreno LTS LOTTO SOUDAL 06:19
81 ISTA Kevyn WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 06:24
82 YSSAAD Yannis ADT ARMEE DE TERRE 06:32
83 COURTEILLE Arnaud FDJ FDJ 06:32
84 GOUGEARD Alexis ALM AG2R LA MONDIALE 06:41 (b : 4'')
85 DUNNE Conor ABS AQUA BLUE SPORT 06:44
86 HIVERT Jonathan DEN DIRECT ENERGIE 07:00
87 NAULEAU Bryan DEN DIRECT ENERGIE 08:23
88 MORICE Julien DEN DIRECT ENERGIE 08:23
89 LEDANOIS Kevin TFO FORTUNEO - OSCARO 08:23 (b : 5'')
90 EIKING Odd Christian * FDJ FDJ 08:23
91 DE GENDT Aime * SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 08:32
92 VAN MELSEN Kevin WGG WANTY - GROUPE GOBERT 08:50
93 VAN HOOYDONCK Nathan * BMC BMC RACING TEAM 08:50
94 TRUSOV Nikolay GAZ GAZPROM - RUSVELO 08:50
95 WATSON Calvin ABS AQUA BLUE SPORT 08:50
96 CLEPPE Nicolas * TFL TELENET FIDEA LIONS 08:50
97 BLYTHE Adam ABS AQUA BLUE SPORT 08:50
98 MAIKIN Roman GAZ GAZPROM - RUSVELO 08:50
99 VOROBYEV Anton GAZ GAZPROM - RUSVELO 08:50
100 KNEISKY Morgan ADT ARMEE DE TERRE 08:50
101 PACHER Quentin DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 08:56
102 CARDIS Romain DEN DIRECT ENERGIE 09:11
103 AERTS Toon * TFL TELENET FIDEA LIONS 09:21
104 SISKEVICIUS Evaldas DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 09:25
105 TURGIS Jimmy COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 09:30 (b : 3'')
106 ARIMONT Charlie * AAS AGO - AQUA SERVICE 09:30
107 VAN DER HAAR Lars TFL TELENET FIDEA LIONS 09:30
108 LUDVIGSSON Tobias FDJ FDJ 09:30
109 LOY Antoine * AAS AGO - AQUA SERVICE 09:30
110 GATE Aaron ABS AQUA BLUE SPORT 09:30
111 DUMOULIN Samuel ALM AG2R LA MONDIALE 09:34 (b : 2'')
112 VINCENT Léo * FDJ FDJ 09:34
113 VANBILSEN Kenneth COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 09:34
114 WYNANTS Maarten TLJ TEAM LOTTO NL 09:34
115 HERMANS Quinten * TFL TELENET FIDEA LIONS 09:34
116 VAN STAEYEN Michaël COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 09:34
117 DE BIE Sean LTS LOTTO SOUDAL 09:34
118 AERTS Thijs * TFL TELENET FIDEA LIONS 10:01
119 VENTOSO ALBERDI F BMC BMC RACING TEAM 13:31
120 DRUCKER Jean-Pierre BMC BMC RACING TEAM 13:31 (b : 1'')
121 QUINZIATO Manuel BMC BMC RACING TEAM 13:31
122 KIRSCH Alex WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 13:31
123 HANSEN Lasse Norman ABS AQUA BLUE SPORT 13:31
124 BOOM Lars TLJ TEAM LOTTO NL 13:31
125 VAN GOETHEM Brian RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 13:31
126 BAGDONAS Gediminas ALM AG2R LA MONDIALE 13:31
127 SOLOMENNIKOV Andrei GAZ GAZPROM - RUSVELO 13:31
128 BOEV Igor GAZ GAZPROM - RUSVELO 13:31
129 GIRAUD Benjamin DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 13:31
130 VEUCHELEN Frederik WGG WANTY - GROUPE GOBERT 13:31
131 COMBAUD Romain DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 13:31
132 HUPOND Thierry DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 13:31
133 KONING Peter ABS AQUA BLUE SPORT 13:31
134 VAN LERBERGHE Bert SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 13:31
135 ALLEGAERT Piet * SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 13:31
136 VAN HECKE Preben SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 13:31
137 TRONET Steven ADT ARMEE DE TERRE 13:31
138 ALAPHILIPPE Bryan * ADT ARMEE DE TERRE 13:31
139 BAESTAENS Vincent TFL TELENET FIDEA LIONS 13:31
140 TANKINK Bram TLJ TEAM LOTTO NL 13:31
141 HUREL Tony DEN DIRECT ENERGIE 13:31
142 VERMELTFOORT Coen RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 13:47
143 PALM Martin * AAS AGO - AQUA SERVICE 13:48
144 PRÉMONT Christophe VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 16:43
145 VALLEE Boris TFO FORTUNEO - OSCARO 16:43
146 DE WINTER Gordon * AAS AGO - AQUA SERVICE 17:10
147 DEBUY Anthony * AAS AGO - AQUA SERVICE 17:10
148 SHAW James * LTS LOTTO SOUDAL 17:10
149 LOOIJ Andre * RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 17:10
150 BARBIER Rudy ALM AG2R LA MONDIALE 17:10
151 MERTZ Remy * LTS LOTTO SOUDAL 17:10
152 BELKOV Maxim KAT TEAM KATUSHA 17:10
153 JEANDESBOZ Fabrice DEN DIRECT ENERGIE 17:10
154 DEHAES Kenny WGG WANTY - GROUPE GOBERT 17:10
155 VAN ZUMMEREN Stef VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 17:10
156 LAAS Martin * DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 17:10
Abandons :
PINEAU Cedric Cedric Cedric FDJ FDJ -
FENN Andrew Andrew Andrew ABS AQUA BLUE SPORT -
DANIEL Maxime Maxime Maxime TFO FORTUNEO - OSCARO -
Classement général :
1 THOMAS Benjamin * ADT ARMEE DE TERRE en 4h28'30''
2 MEURISSE Xandro WGG WANTY - GROUPE GOBERT 00:09
3 TEUNS Dylan BMC BMC RACING TEAM 00:11
4 VANENDERT Jelle LTS LOTTO SOUDAL 00:15
5 VAN DER SANDE Tosh LTS LOTTO SOUDAL 00:15
6 VAN GENECHTEN Jonas COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00:18
7 KUZNETSOV Viacheslav KAT TEAM KATUSHA 00:18
8 LIGTHART Pim RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 00:23
9 DUIJN Huub VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 00:23
10 KREDER Michel ABS AQUA BLUE SPORT 00:23
11 MEIJERS Jeroen RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 00:23
12 VANTOMME Maxime WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 00:23
13 AERNOUTS Jim TFL TELENET FIDEA LIONS 00:23
14 CORBEL Erwann TFO FORTUNEO - OSCARO 00:28
15 LIETAER Eliot SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 00:32
16 CAMPENAERTS Victor TLJ TEAM LOTTO NL 00:32
17 BYSTRØM Sven Erik KAT TEAM KATUSHA 00:35
18 SPRENGERS Thomas SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 00:35
19 GERTS Floris BMC BMC RACING TEAM 00:35
20 VLIEGEN Loïc * BMC BMC RACING TEAM 00:35
21 HABEAUX Gregory WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 00:35
22 PEYSKENS Dimitri WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 00:35
23 BILLE Gaetan VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 00:35
24 GUILLEMOIS Romain DEN DIRECT ENERGIE 00:41
25 CHEVRIER Clement ALM AG2R LA MONDIALE 00:41
26 DUVAL Julien ALM AG2R LA MONDIALE 00:44
27 DOUBEY Fabien * WGG WANTY - GROUPE GOBERT 00:44
28 MARTINEZ Yannick DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 00:44
29 LE ROUX Romain ADT ARMEE DE TERRE 00:44
30 DEVOLDER Stijn VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 00:44
31 PLANCKAERT Baptiste KAT TEAM KATUSHA 00:55
32 ROSSETTO Stéphane COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00:59
33 HOFSTETTER Hugo * COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 01:00
34 ASSELMAN Jesper RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 01:00
35 MORKOV Michael KAT TEAM KATUSHA 01:00
36 JULES Justin WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 01:05
37 FERASSE Thibault * ADT ARMEE DE TERRE 01:14
38 TURGIS Anthony * COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 01:14
39 BONNAMOUR Franck * TFO FORTUNEO - OSCARO 01:14
40 ROUX Anthony FDJ FDJ 01:22
41 LOBATO DEL VALLE J TLJ TEAM LOTTO NL 01:30
42 DE VRIES Berden RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 01:43
43 DE BONDT Dries VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 01:54
44 JANSEN A. * TLJ TEAM LOTTO NL 02:05
45 MORTIER Julien * AAS AGO - AQUA SERVICE 02:05
46 LAGUTIN Sergey GAZ GAZPROM - RUSVELO 02:18
47 CASTELIJNS Twan TLJ TEAM LOTTO NL 02:18
48 FONSECA Armindo TFO FORTUNEO - OSCARO 02:18
49 REINDERS Elmar RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 02:23
50 SCOTSON Miles * BMC BMC RACING TEAM 02:23
51 JARRIER Benoit TFO FORTUNEO - OSCARO 02:23
52 BAUGNIES Jérôme WGG WANTY - GROUPE GOBERT 02:23
53 WARNIER Antoine WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 02:23
54 NAESEN Lawrence WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 02:28
55 GENIEZ Alexandre ALM AG2R LA MONDIALE 02:31
56 RAIBAUD Jimmy ADT ARMEE DE TERRE 02:44
57 VAN HOECKE Gijs TLJ TEAM LOTTO NL 03:12
58 JAUREGUI Quentin * ALM AG2R LA MONDIALE 03:12
59 EL FARES Julien DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 03:12
60 LE BON Johan FDJ FDJ 03:12
61 MAMYKIN Matvey * KAT TEAM KATUSHA 03:12
62 ANTONINI Simone WGG WANTY - GROUPE GOBERT 03:28
63 DE BUYST Jasper * LTS LOTTO SOUDAL 03:28
64 DUPONT Timothy VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 03:31
65 SAVITCKII Ivan GAZ GAZPROM - RUSVELO 03:33
66 DELAPLACE Anthony TFO FORTUNEO - OSCARO 03:59
67 SCHMIDT Mads Würtz * KAT TEAM KATUSHA 04:43
68 COQUARD Bryan DEN DIRECT ENERGIE 05:20
69 LADAGNOUS Matthieu FDJ FDJ 05:20
70 VAN KESSEL Corne TFL TELENET FIDEA LIONS 05:31
71 LEVARLET Guillaume WGG WANTY - GROUPE GOBERT 05:49
72 BONNAFOND Guillaume COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05:49
73 ERSHOV Artur GAZ GAZPROM - RUSVELO 05:49
74 VAN GESTEL Dries * SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 05:49
75 DELTOMBE Kevin * SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 05:54
76 MAES Nikolas LTS LOTTO SOUDAL 06:00
77 VERGAERDE Otto * VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 06:00
78 SIX Franklin * AAS AGO - AQUA SERVICE 06:03
79 TAMINIAUX Lionel * AAS AGO - AQUA SERVICE 06:03
80 HOFLAND Moreno LTS LOTTO SOUDAL 06:29
81 ISTA Kevyn WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 06:34
82 YSSAAD Yannis ADT ARMEE DE TERRE 06:42
83 COURTEILLE Arnaud FDJ FDJ 06:42
84 GOUGEARD Alexis ALM AG2R LA MONDIALE 06:47
85 DUNNE Conor ABS AQUA BLUE SPORT 06:54
86 HIVERT Jonathan DEN DIRECT ENERGIE 07:10
87 LEDANOIS Kevin TFO FORTUNEO - OSCARO 08:28
88 NAULEAU Bryan DEN DIRECT ENERGIE 08:33
89 MORICE Julien DEN DIRECT ENERGIE 08:33
90 EIKING Odd Christian * FDJ FDJ 08:33
91 DE GENDT Aime * SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 08:42
92 VAN MELSEN Kevin WGG WANTY - GROUPE GOBERT 09:00
93 VAN HOOYDONCK Nathan * BMC BMC RACING TEAM 09:00
94 TRUSOV Nikolay GAZ GAZPROM - RUSVELO 09:00
95 WATSON Calvin ABS AQUA BLUE SPORT 09:00
96 CLEPPE Nicolas * TFL TELENET FIDEA LIONS 09:00
97 BLYTHE Adam ABS AQUA BLUE SPORT 09:00
98 MAIKIN Roman GAZ GAZPROM - RUSVELO 09:00
99 VOROBYEV Anton GAZ GAZPROM - RUSVELO 09:00
100 KNEISKY Morgan ADT ARMEE DE TERRE 09:00
101 PACHER Quentin DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 09:06
102 CARDIS Romain DEN DIRECT ENERGIE 09:21
103 AERTS Toon * TFL TELENET FIDEA LIONS 09:31
104 SISKEVICIUS Evaldas DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 09:35
105 TURGIS Jimmy COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 09:37
106 ARIMONT Charlie * AAS AGO - AQUA SERVICE 09:40
107 VAN DER HAAR Lars TFL TELENET FIDEA LIONS 09:40
108 LUDVIGSSON Tobias FDJ FDJ 09:40
109 LOY Antoine * AAS AGO - AQUA SERVICE 09:40
110 GATE Aaron ABS AQUA BLUE SPORT 09:40
111 DUMOULIN Samuel ALM AG2R LA MONDIALE 09:42
112 VINCENT Léo * FDJ FDJ 09:44
113 VANBILSEN Kenneth COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 09:44
114 WYNANTS Maarten TLJ TEAM LOTTO NL 09:44
115 HERMANS Quinten * TFL TELENET FIDEA LIONS 09:44
116 VAN STAEYEN Michaël COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 09:44
117 DE BIE Sean LTS LOTTO SOUDAL 09:44
118 AERTS Thijs * TFL TELENET FIDEA LIONS 10:11
119 DRUCKER Jean-Pierre BMC BMC RACING TEAM 13:40
120 VENTOSO ALBERDI F BMC BMC RACING TEAM 13:41
121 QUINZIATO Manuel BMC BMC RACING TEAM 13:41
122 KIRSCH Alex WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 13:41
123 HANSEN Lasse Norman ABS AQUA BLUE SPORT 13:41
124 BOOM Lars TLJ TEAM LOTTO NL 13:41
125 VAN GOETHEM Brian RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 13:41
126 BAGDONAS Gediminas ALM AG2R LA MONDIALE 13:41
127 SOLOMENNIKOV Andrei GAZ GAZPROM - RUSVELO 13:41
128 BOEV Igor GAZ GAZPROM - RUSVELO 13:41
129 GIRAUD Benjamin DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 13:41
130 VEUCHELEN Frederik WGG WANTY - GROUPE GOBERT 13:41
131 COMBAUD Romain DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 13:41
132 HUPOND Thierry DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 13:41
133 KONING Peter ABS AQUA BLUE SPORT 13:41
134 VAN LERBERGHE Bert SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 13:41
135 ALLEGAERT Piet * SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 13:41
136 VAN HECKE Preben SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 13:41
137 TRONET Steven ADT ARMEE DE TERRE 13:41
138 ALAPHILIPPE Bryan * ADT ARMEE DE TERRE 13:41
139 BAESTAENS Vincent TFL TELENET FIDEA LIONS 13:41
140 TANKINK Bram TLJ TEAM LOTTO NL 13:41
141 HUREL Tony DEN DIRECT ENERGIE 13:41
142 VERMELTFOORT Coen RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 13:57
143 PALM Martin * AAS AGO - AQUA SERVICE 13:58
144 PRÉMONT Christophe VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 16:53
145 VALLEE Boris TFO FORTUNEO - OSCARO 16:53
146 DE WINTER Gordon * AAS AGO - AQUA SERVICE 17:20
147 DEBUY Anthony * AAS AGO - AQUA SERVICE 17:20
148 SHAW James * LTS LOTTO SOUDAL 17:20
149 LOOIJ Andre * RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 17:20
150 BARBIER Rudy ALM AG2R LA MONDIALE 17:20
151 MERTZ Remy * LTS LOTTO SOUDAL 17:20
152 BELKOV Maxim KAT TEAM KATUSHA 17:20
153 JEANDESBOZ Fabrice DEN DIRECT ENERGIE 17:20
154 DEHAES Kenny WGG WANTY - GROUPE GOBERT 17:20
155 VAN ZUMMEREN Stef VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 17:20
156 LAAS Martin * DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 17:20