Veldegem (Belgique) : Quentin Tronet 13ème

Classement :
1 VAN SCHOOR Matthew BELH23´00" VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAMJUNIOR
2 STOYANOV Petar BUL ISOREX CYCLING TEAMJUNIOR
3 DECLERCQ Mathias BEL ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZWJUNIOR
4 COCKAERT Kelvin BEL VZW JONG WIELERTALENTJUNIOR
5 MEERSMAN Maxim BEL VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAMJUNIOR
6 DAVIES Conor GBRH23´07"+0´07" PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAMJUNIOR
7 GARSBEKE Jelle BELH24´04"+1´04" VZW JONG WIELERTALENTJUNIOR
8 VYNCKE Seppe BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKJUNIOR
9 DELSAUT Anthony BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKJUNIOR
10 SIEMONS Julian BEL AA-DRINK JONGERENTEAMJUNIOR
11 VANNESTE Wout BEL VZW JONG WIELERTALENTJUNIOR
12 VANDENDAELE Vic BEL VZW JONG WIELERTALENTJUNIOR
13 TRONET Quentin FRA UVC CALAISJUNIOR
14 BAEYENS Yorgo BELH25´00"+2´00" WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZWJUNIOR
15 PLANCKAERT Jens BEL ASFRA RACING TEAMJUNIOR
16 DEVOOGDT Tiebo BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREJUNIOR
17 HOUTEKIER Justin BELH26´00"+3´00" CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREJUNIOR
18 D´HAESELEER Yarni BEL VD HAUWE CT - GENTSE VSJUNIOR
19 DUJARDIN Diederik BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTJUNIOR
20 PLANCKAERT Mathias BEL ASFRA RACING TEAMJUNIOR
21 DESCHUYTTER Casper BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKJUNIOR
22 VERHECKEN Gilan BEL VZW JONG WIELERTALENTJUNIOR
23 JANSEN Arvin USA I AM RACINGJUNIOR
24 SABBE Robbe BEL TIELTSE RENNERSCLUBJUNIOR
25 TREMERIE Ryan BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKJUNIOR
26 BURPEE Bryan USA MATRIX RBMJUNIOR
27 DERYCKERE Ruben BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKJUNIOR
28 DE VRIENT Dries BEL ISOREX CYCLING TEAMJUNIOR
29 NEETENS Dylan BEL ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZWJUNIOR
30 VANDEN BUSSCHE Wannes BEL CYCLING. BE - ALPHAMOTORHOMES CTJUNIOR
31 COMPERNOLLE Mats BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTJUNIOR
32 DOOMS Michiel BEL VZW JONG WIELERTALENTJUNIOR
33 SAUVAGE Simon BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTJUNIOR
34 BACON Sebastian GBR WOLVERHAMPTON WHEELERSJUNIOR
35 DE RUYSSCHER Thibaut BEL K. V. C. DEINZE VZWJUNIOR
36 VAN DEN DAELE Robbe BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKJUNIOR
37 DOBBELAERE Yari BEL C. T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE VZWJUNIOR
38 MERTENS Rick BEL DE KASTELSE DURVERS V. Z. W. JUNIOR
39 BLOM Kenneth BEL K. V. C. DEINZE VZWJUNIOR
DNF DE SMET Thibaut BEL BIKE ADVICE CTJUNIOR
Crédit Photo : Action Photo (Archive)