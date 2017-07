Veldegem (Belgique) : Quentin Tronet 13ème

Classement :

1 VAN SCHOOR Matthew BELH23´00" VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAMJUNIOR

2 STOYANOV Petar BUL ISOREX CYCLING TEAMJUNIOR

3 DECLERCQ Mathias BEL ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZWJUNIOR

4 COCKAERT Kelvin BEL VZW JONG WIELERTALENTJUNIOR

5 MEERSMAN Maxim BEL VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAMJUNIOR

6 DAVIES Conor GBRH23´07"+0´07" PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAMJUNIOR

7 GARSBEKE Jelle BELH24´04"+1´04" VZW JONG WIELERTALENTJUNIOR

8 VYNCKE Seppe BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKJUNIOR

9 DELSAUT Anthony BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKJUNIOR

10 SIEMONS Julian BEL AA-DRINK JONGERENTEAMJUNIOR

11 VANNESTE Wout BEL VZW JONG WIELERTALENTJUNIOR

12 VANDENDAELE Vic BEL VZW JONG WIELERTALENTJUNIOR

13 TRONET Quentin FRA UVC CALAISJUNIOR

14 BAEYENS Yorgo BELH25´00"+2´00" WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZWJUNIOR

15 PLANCKAERT Jens BEL ASFRA RACING TEAMJUNIOR

16 DEVOOGDT Tiebo BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREJUNIOR

17 HOUTEKIER Justin BELH26´00"+3´00" CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREJUNIOR

18 D´HAESELEER Yarni BEL VD HAUWE CT - GENTSE VSJUNIOR

19 DUJARDIN Diederik BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTJUNIOR

20 PLANCKAERT Mathias BEL ASFRA RACING TEAMJUNIOR

21 DESCHUYTTER Casper BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKJUNIOR

22 VERHECKEN Gilan BEL VZW JONG WIELERTALENTJUNIOR

23 JANSEN Arvin USA I AM RACINGJUNIOR

24 SABBE Robbe BEL TIELTSE RENNERSCLUBJUNIOR

25 TREMERIE Ryan BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKJUNIOR

26 BURPEE Bryan USA MATRIX RBMJUNIOR

27 DERYCKERE Ruben BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKJUNIOR

28 DE VRIENT Dries BEL ISOREX CYCLING TEAMJUNIOR

29 NEETENS Dylan BEL ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZWJUNIOR

30 VANDEN BUSSCHE Wannes BEL CYCLING. BE - ALPHAMOTORHOMES CTJUNIOR

31 COMPERNOLLE Mats BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTJUNIOR

32 DOOMS Michiel BEL VZW JONG WIELERTALENTJUNIOR

33 SAUVAGE Simon BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTJUNIOR

34 BACON Sebastian GBR WOLVERHAMPTON WHEELERSJUNIOR

35 DE RUYSSCHER Thibaut BEL K. V. C. DEINZE VZWJUNIOR

36 VAN DEN DAELE Robbe BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKJUNIOR

37 DOBBELAERE Yari BEL C. T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE VZWJUNIOR

38 MERTENS Rick BEL DE KASTELSE DURVERS V. Z. W. JUNIOR

39 BLOM Kenneth BEL K. V. C. DEINZE VZWJUNIOR

DNF DE SMET Thibaut BEL BIKE ADVICE CTJUNIOR

Crédit Photo : Action Photo (Archive)