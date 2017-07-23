Bar-sur-Aube (10) - Critérium : Killian Evenot vainqueur

Classement :
1 EVENOT Killian CM AUBERVILLIERS 93 1ère ESP les 87,5 km en 1h55'10'' (moy. 45,58 km/h)
2 MAFFEIS Dany CC NOGENT / OISE 1ère '
3 BIDEAU Ludovic VS CHARTRAIN 1ère '
4 GARBET Nicolas CC NOGENT / OISE 1ère '
5 PACOT Alexandre S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 1ère '
6 GUINET Dylan U.V.AUBE 1ère ESP '
7 MAOMA Silver VC ROUEN 76 1ère ESP '
8 ILONGO Dimitri VS CHARTRAIN 1ère '
9 BOYER Kévin S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 1ère ESP '
10 FAUSSURIER Romain C.R.4 CHEMINS/ROANNE 1ère '
11 SALMON Maxime CM AUBERVILLIERS 93 1ère '
12 KISKONEN Siim VC TOUCY 1ère ESP '
13 NISU Oskar VC ROUEN 76 1ère '
14 BERLIN-SEMON Joseph AMICALE CYCLISTE BISONTINE 1ère '
15 THOMINET Camille CM AUBERVILLIERS 93 1ère '
16 EL KOURAJI Mohcine UC ORLEANS 1e ESP '
17 DE JONCKHEERE Johan VS CHARTRAIN 1ère '
18 SAGNIER Théo CC NOGENT / OISE 1ère ESP '
19 BOUVIER Léo AMICALE CYCLISTE BISONTINE 1ère ESP '
20 RIGOLLOT Mathieu S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 1ère ESP '
21 VAHTRA Norman CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère ESP '
22 LAIDOUN Julien P.SUIPPASE 2ème '
23 BOUCHER Robin VCA DU BOURGET 1ère '
24 BIGO Mathias ESEG DOUAI 2ème ESP '
25 MALDONADO Anthony HP BTP-AUBER 93 Elite Professionnel '
26 VAN BEETHOVEN Matthias ESEG DOUAI 1ère ESP '
27 BOUGUET Hugo CM AUBERVILLIERS 93 1e ESP '
28 AVOINE Kévin ESEG DOUAI 1ère ESP '
29 BOTEREL Stéphen ASPTT NANCY 1ère '
30 GRAS Yan TEAM MACADAM'S COWBOYS 1ère ESP '
31 DELBOVE Jordan U.V.AUBE 2ème ESP '
32 CLERE Emilien VS CHARTRAIN 1ère '
33 GUGGEMOS Alec CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère ESP '
34 DIDELOT Arthur TEAM MACADAM'S COWBOYS 2ème ESP '
35 URBAIN Mathieu U.V.AUBE 1ère '
36 POLI Alessandro VCA DU BOURGET 2ème '
37 DELEHAYE Bryan USSA PAVILLY BARENTIN 1ère ESP '
38 LE CUNFF Kévin HP BTP-AUBER 93 Elite Professionnel '
39 RICHARDOT Eugène VC TOUCY 1ère ESP '
40 RIEBEL Mathieu VCA DU BOURGET 1ère ESP '
41 SEIGLE Romain CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD 1ère '
42 PASCUAL Benjamin S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 1ère '
43 CHOPIER Loïc VS CHARTRAIN 1ère ESP '
44 TIELEMANS Pierre USSA PAVILLY BARENTIN 1ère '
45 PIOLINE Renaud SC DE NICE JOLLYWEAR 1ère '
46 GAUTHIER Guillaume S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 1ère '
47 LIONNET Aurélien C.R.4 CHEMINS/ROANNE 1ère '
48 TUSCHER Vincent AMICALE CYCLISTE BISONTINE 1ère '
49 TALLONNEAU Gwénnaël CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère '
50 DE VIDO Bastien TEAM PELTRAX 1e '
51 PRODHOMME Nicolas CM AUBERVILLIERS 93 1e ESP '
52 HAFFREINGUE Charles ESEG DOUAI 2ème ESP '
53 VAN ESLANDER Florian ESEG DOUAI 1ère ESP '
54 GOUSSET Victor CM AUBERVILLIERS 93 1ère '
55 DEBEAUMARCHE Nicolas S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 1ère ESP '
56 CABOT Jérémy ROUBAIX-LILLE METROPOLE Elite Professionnel 0:00:30
57 PUNG Peeter CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère ESP '
58 HEYMANS Florian U.V.AUBE 1ère ESP '
59 AKANGA Abdou-Raouf BAZIN CYCLISME 2ème '
Abandons :
SOUTON Julien S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 1ère ESP '
CABOT Guillaume VC TOUCY 2ème ESP '
DE LAS CUEVAS David U.V.AUBE 1ère '
BLEIER Baptiste CM AUBERVILLIERS 93 1ère ESP '
BECRET Geoffroy CC NOGENT / OISE 1ère ESP '
HAVOT Sébastien CC NOGENT / OISE 1ère ESP '
VICEK Guillaume CC NOGENT / OISE 2ème ESP '
DAURIANNES Antonin AMICALE CYCLISTE BISONTINE 1ère '
LEGRAS Nicolas CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère ESP '
Source : Directvelo.com