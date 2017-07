Bar-sur-Aube (10) - Critérium : Killian Evenot vainqueur

Killian Evenot (CM Aubervilliers 93) s'est imposé, ce vendredi 21 Juillet 2017, lors de la 44e édition de la Nocturne de Bar-sur-Aube-Souvenir Lucien Sonrier. Dany Maffeïs (CC Nogent-sur-Oise) et Ludovic Bideau (VS Chartrain) complète le podium.

Classement :

1 EVENOT Killian CM AUBERVILLIERS 93 1ère ESP les 87,5 km en 1h55'10'' (moy. 45,58 km/h)

2 MAFFEIS Dany CC NOGENT / OISE 1ère '

3 BIDEAU Ludovic VS CHARTRAIN 1ère '

4 GARBET Nicolas CC NOGENT / OISE 1ère '

5 PACOT Alexandre S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 1ère '

6 GUINET Dylan U.V.AUBE 1ère ESP '

7 MAOMA Silver VC ROUEN 76 1ère ESP '

8 ILONGO Dimitri VS CHARTRAIN 1ère '

9 BOYER Kévin S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 1ère ESP '

10 FAUSSURIER Romain C.R.4 CHEMINS/ROANNE 1ère '

11 SALMON Maxime CM AUBERVILLIERS 93 1ère '

12 KISKONEN Siim VC TOUCY 1ère ESP '

13 NISU Oskar VC ROUEN 76 1ère '

14 BERLIN-SEMON Joseph AMICALE CYCLISTE BISONTINE 1ère '

15 THOMINET Camille CM AUBERVILLIERS 93 1ère '

16 EL KOURAJI Mohcine UC ORLEANS 1e ESP '

17 DE JONCKHEERE Johan VS CHARTRAIN 1ère '

18 SAGNIER Théo CC NOGENT / OISE 1ère ESP '

19 BOUVIER Léo AMICALE CYCLISTE BISONTINE 1ère ESP '

20 RIGOLLOT Mathieu S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 1ère ESP '

21 VAHTRA Norman CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère ESP '

22 LAIDOUN Julien P.SUIPPASE 2ème '

23 BOUCHER Robin VCA DU BOURGET 1ère '

24 BIGO Mathias ESEG DOUAI 2ème ESP '

25 MALDONADO Anthony HP BTP-AUBER 93 Elite Professionnel '

26 VAN BEETHOVEN Matthias ESEG DOUAI 1ère ESP '

27 BOUGUET Hugo CM AUBERVILLIERS 93 1e ESP '

28 AVOINE Kévin ESEG DOUAI 1ère ESP '

29 BOTEREL Stéphen ASPTT NANCY 1ère '

30 GRAS Yan TEAM MACADAM'S COWBOYS 1ère ESP '

31 DELBOVE Jordan U.V.AUBE 2ème ESP '

32 CLERE Emilien VS CHARTRAIN 1ère '

33 GUGGEMOS Alec CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère ESP '

34 DIDELOT Arthur TEAM MACADAM'S COWBOYS 2ème ESP '

35 URBAIN Mathieu U.V.AUBE 1ère '

36 POLI Alessandro VCA DU BOURGET 2ème '

37 DELEHAYE Bryan USSA PAVILLY BARENTIN 1ère ESP '

38 LE CUNFF Kévin HP BTP-AUBER 93 Elite Professionnel '

39 RICHARDOT Eugène VC TOUCY 1ère ESP '

40 RIEBEL Mathieu VCA DU BOURGET 1ère ESP '

41 SEIGLE Romain CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD 1ère '

42 PASCUAL Benjamin S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 1ère '

43 CHOPIER Loïc VS CHARTRAIN 1ère ESP '

44 TIELEMANS Pierre USSA PAVILLY BARENTIN 1ère '

45 PIOLINE Renaud SC DE NICE JOLLYWEAR 1ère '

46 GAUTHIER Guillaume S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 1ère '

47 LIONNET Aurélien C.R.4 CHEMINS/ROANNE 1ère '

48 TUSCHER Vincent AMICALE CYCLISTE BISONTINE 1ère '

49 TALLONNEAU Gwénnaël CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère '

50 DE VIDO Bastien TEAM PELTRAX 1e '

51 PRODHOMME Nicolas CM AUBERVILLIERS 93 1e ESP '

52 HAFFREINGUE Charles ESEG DOUAI 2ème ESP '

53 VAN ESLANDER Florian ESEG DOUAI 1ère ESP '

54 GOUSSET Victor CM AUBERVILLIERS 93 1ère '

55 DEBEAUMARCHE Nicolas S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 1ère ESP '

56 CABOT Jérémy ROUBAIX-LILLE METROPOLE Elite Professionnel 0:00:30

57 PUNG Peeter CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère ESP '

58 HEYMANS Florian U.V.AUBE 1ère ESP '

59 AKANGA Abdou-Raouf BAZIN CYCLISME 2ème '

Abandons :

SOUTON Julien S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 1ère ESP '

CABOT Guillaume VC TOUCY 2ème ESP '

DE LAS CUEVAS David U.V.AUBE 1ère '

BLEIER Baptiste CM AUBERVILLIERS 93 1ère ESP '

BECRET Geoffroy CC NOGENT / OISE 1ère ESP '

HAVOT Sébastien CC NOGENT / OISE 1ère ESP '

VICEK Guillaume CC NOGENT / OISE 2ème ESP '

DAURIANNES Antonin AMICALE CYCLISTE BISONTINE 1ère '

LEGRAS Nicolas CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 1ère ESP '

Source : Directvelo.com