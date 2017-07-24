Merville (59) - Grand Prix Honoré Deprez (3-Juniors)

Classement :
1 DURANEL Olivier CL BARLIN
2 RINGOT Romain TOUQUET ACC
3 FABRICE François VC MAUBEUGEOIS
4 VINCENT Yann CL BARLIN
5 WINS Stéphane VC MAUBEUGEOIS
6 DELSAUX Damien GAZ ELEC C DE DOUAI
7 BODIN Clément GAZ ELEC C DE DOUAI
8 HUENS Axel VC AMATEUR ST QUENTIN
9 FOURNIER Jérémy FLANDRE ELITE CYCLISME
10 MACRON Anthony CC CAMBRESIEN
12 BEHAGUE Fabian UC WATTIGNIES
13 TRINEL Jérôme FLANDRE ELITE CYCLISME
14 DUFAU Axel O GRANDE SYNTHE
15 DEQUEKER Arnaud CL BARLIN
16 CHALAS Jean Pierre ANNEQUIN CYCLING TEAM
17 LANIER Benoit EC ABBEVILLOISE
18 LEROY Sullivan CC ISBERGUES MOLINGHEM
19 DELDYCKE Olivier FLANDRE ELITE CYCLISME
20 MILHAMONT Denis FLANDRE ELITE CYCLISME
21 CRESPIN Alexis CL BARLIN
22 HAVET Sébastien GAZ ELEC C DE DOUAI
23 MOREL Sébastien FLANDRE ELITE CYCLISME
24 MASSON Anthony EC ABBEVILLOISE
25 PAILLARD Baptiste EC ABBEVILLOISE
26 TRONET Quentin UVC CALAIS
27 RIQUIER Aurélien AC SOTTEVILLE
28 HERSOEN Enzo CV LIEVINOIS
29 DUTAILLY Jacques O GRANDE SYNTHE
30 MOLLET Olivier VC ROUEN 76
31 BAUWENS Théo CC NOGENT / OISE
32 DUHAMEL Valentin AS HELLEMMES
33 CABOCHE Antoine EC D'HERMELINGHEN
34 DE MAREZ Florian TEAM AVESNOIS
35 HOEL Grégory CC CAMBRESIEN
36 TRZEBOWSKI Marc Antoine VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
37 LEMONNIER Paul CL BARLIN
38 ESPIGAT Marc COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
39 DELANGUE Thomas EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE
40 PIERRE Adrien DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
41 DOLEZ Hugo VC AMATEUR ST QUENTIN
42 COLLE Yoan CV LIEVINOIS
43 MORTIER Louis CONTOIRE HAMEL TEAM ORGANISATION
44 SPECENIER Rémi VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
45 LLORENS Alexandre US GRAVELINOISE
46 DUFOUR Julien GAZ ELEC C DE DOUAI
47 LEROUX Maxime VC AMATEUR ST QUENTIN
48 DUHAMEL Valentin DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
49 DEJOYE Florian CC NOGENT / OISE
50 LAMIRAND Eudes SC BOULONNAIS
51 THERY Thomas US GRAVELINOISE
52 DUTRY Grégory FLANDRE ELITE CYCLISME
53 DEFONTAINE Mathieu SC BOULONNAIS
54 DEGRAEVE Yann ES ARQUES