Pérenchies (59) - Grand Prix de la Ville

Classement :

1 JANS ROY BEL WVA les 163,2 km en 3h34'38'' (moy. 45,37 km/h)

2 BAYLY CAMERON AUS IWS

3 WELTEN BRAM NED BMC

4 KRIEGER ALEXANDER GER LPC

5 BARBIER PIERRE FRA BMC

6 FREIBERG MICHAEL AUS IWS

7 NOMMELA AKSEL EST LPC

8 BEULLENS CEDRIC BEL EFC

9 MENUT DAVID FRA AUB

10 VERMEULEN EMIEL BEL RLM

11 STASSEN JULIEN BEL WVA

12 NOPPE CHRISTOPHE BEL SVB

13 LE CUNFF KEVIN EST AUB

14 LEYSEN SENNE BEL LTS

15 SALOMEIN JARL BEL SVB

16 BLAIN ALEXANDRE FRA MGT

17 STEELS STIJN BEL SVB

18 TOUZE DAMIEN FRA AUB

19 PICOUX MAXIMILIEN BEL PCW

20 VEREECKEN NICOLAS BEL RLM

21 PACOT ALEXANDRE FRA SCD

22 TRAEEN TORSTEIN NOR UXT

23 MASSON CHRISTOPHE FRA WVA

24 SAGNIER THEO FRA CNO

25 SWIFT CONNOR GBR MGT

26 MALDONADO ANTHONY FRA AUB

27 DECLERQ BENJAMIN BEL SVB

28 LALOUETTE KEVIN FRA CNO 6"

29 DEWULF STAN BEL LTS 10"

30 PHILIPSEN JASPER BEL BMC 11"

31 MAFFEIS DANY FRA CNO 11"

32 JAKIN ALO FRA AUB 18"

33 PARDINI OLIVIER FRA WVA 24"

34 DASSONVILLE FLAVIEN FRA AUB 33"

35 TURGIS TANGUY FRA BMC 39"

36 FLOTTEN AUDUN BREKKE NOR UXT 43"

37 SEO JOONYONG KOR KSP 43"

38 HONORE FROLICH MIKKEL DEN LTS 45"

39 REYNDERS JENS BEL LPC 45"

40 VANACKER BJARNE BEL EFC 45"

41 KISKONEN SIIM EST VCT 45"

42 JASON LEA AUS IWS 45"

43 COLMAN ALEX BEL LTS 45"

44 ANDERBERG HAMPUS SWE PCW 45"

45 APERS RUBEN BEL LTS 45"

46 RAYMACKERS CEDRIC BEL CCD 45"

47 PIRY CHRISTOPHER FRA VCR 45"

48 VAHTRA NORMAN EST SGS 45"

49 DELFOSSE SEBASTIEN BEL WVA 45"

50 CASTRIQUE JONAS BEL LTS 45"

51 GRAY JAKE IRL VCT 45"

52 PONS GAETAN LUX LPC 45"

53 STIJNS WAYNE NED CCD 45"

54 WALLAYS JENS BEL SVB 45"

55 PASCUAL BENJAMIN FRA SCD 45"

56 ABRAHAMSEN JONAS NOR UXT 45"

57 BOWDEN SCOTT AUS IWS 45"

58 SPENGLER LUKAS SUI WVA 51"

59 SPENGLER MARIO SUI BMC 51"

60 PERRET KEVIN FRA UNA 51"

61 WEARSTED SYVER NOR UXT 51"

62 RESELL ERIK NOR UXT 51"

63 RULLIERE MELVIN FRA VCR 51"

64 RIGOLLOT MATHIEU FRA SCD 51"

65 CARESMEL ALEXIS FRA ESD 1'11"

66 DE WINTER LUDWIG BEL WVA 1'12"

67 DUQUENNOY JIMMY BEL WVA 1'12"

68 MESNIL ALEXANDRE FRA TBC 1'24"

69 PARK SUNGBAEK KOR KSP 1'29"

70 GUNMAN TAYLOR NZL MGT 1'29"

71 POIRET BENJAMIN FRA ESD 1'32"

72 GRISON KEVIN FRA TBC 1'36"

73 PASTOT VINCENT FRA VSQ 1'36"

74 DEFREYNE CEDRIC BEL EFC 1'36"

75 VERSCHAEVE VIKTOR BEL EFC 1'36"

76 GARBET NICOLAS FRA CNO 1'36"

77 VERMEER TOM NED CCD 1'40"

78 DELAPLACE CEDRIC FRA TBC 1'40"

79 ROUEIL JULES FRA UNA 1'43"

80 CALLEEUW JOERI BEL RLM 1'47"

81 MADOUAS VALENTIN FRA UNA 1'47"

82 VAN MOER BRENT BEL LTS 1'52"

83 VAN ROY KENNETH BEL SVB 2'12"

84 TANIS QUENTIN FRA SGS 2'12"

85 VAN RENTERGHEM BRAM BEL LTS 2'24"

86 HAAG GUILLAUME BEL PCW 2'24"

87 RICKAERT JONAS BEL SVB 2'27"

88 GAUTHIER GUILLAUME FRA SCD 2'27"

89 HAUBRUGE ROBIN BEL PCW 2'27"

90 QUARTERMAN CHARLIE GBR LPC 2'36"

91 FOTI CARMELO ITA LPC 2'36"

92 CATANIA CLAUDIO ITA CCD 2'36"

93 BALDO NICOLAS FRA AUB 2'41"

94 POLS RUBEN BEL SVB 2'44"

95 SCHLECHTER PIT LUX LPC 2'44"

96 SAUGSTAD LARS NOR UXT 2'44"

97 MONCOMBLE NICOLAS FRA DLC 2'44"

98 POUILLY FELIX FRA RLM 5'01"

99 AVOINE KEVIN FRA ESD 5'01"

100 VANELSANDER FLORIAN FRA ESD 5'05"

101 KULSET KRISTIAN NOR UXT 9'50"

102 TEASDALE JOSH GBR CCD 9'50"

103 LEROUX SAMUEL FRA CNO 9'50"

104 PELLERIAUX NICOLAS FRA VSQ 9'50"

105 HUYGENS MAXIME FRA ESD 9'50"

106 DUPONQ CLEMENT FRA UPB 9'50"

107 BACON ROMAIN FRA CNO 9'53"

108 LEBARS ENRIC FRA TBC 9'59"

109 HAMEL ALEXIS FRA TBC 10'

110 GUGGEMOS ALEC USA SGS 10'

111 LEFEBVRE THOMAS FRA UPB 10'

112 GABISSON CLEMENT FRA ESD 10'

113 VERGER SIMON FRA TBC 10'

114 PINAUD ANTHONY FRA VSQ 10'

115 LEYMAN CELESTIN BEL EFC 10'

Abandons :

FEILLU ROMAIN FRA AUB

BOYER KEVIN FRA SCD

DEBEAUMARCHE NICOLAS FRA SCD

SCOTSON CALLUM AUS BMC

VANBEETHOVEN MATTHINS BEL ESD

MAOMA SILVER EST VCR

NISU OSKAR EST VCR

OUSTRY THOMAS FRA VCR

WARAS CORENTIN FRA VCR

FRANCILLETTE KEVIN FRA UNA

GUEVEL STEPHEN FRA UNA

GUILLOUX FREDDIE FRA UNA

MARY CLEMENT FRA UNA

BUNTINX AUXENCE BEL PCW

VAN DER PLOEG NEIL AUS IWS

CROME SAM AUS IWS

ELLIOT NATHAN AUS IWS

ANTOMARCHI JULIEN FRA RLM

KOWALSKI DYLAN FRA RLM

SEYNAEVE LANDER BEL RLM

DONDERS JELLE BEL CCD

ROZSA BALAZS HUN CCD

BECRET GEOFFROY FRA CNO

VANHAVERBEKE JULIEN FRA CNO

TALLONNEAU GWENNAEL FRA SGS

LEGRAS NICOLAS FRA SGS

PUNG PEETER EST SGS

DIETEREN JAN GER LPC

HANDLEY RICHARD GBR MGT

ROWSELL ERICK GBR MGT

EVANS JOE GBR MGT

PATON ALEX GBR MGT

CRONSHAW MATT GBR MGT

CHOI SEUNGWOO KOR KSP

KANG SUKHO KOR KSP

KIM DAEYEON KOR KSP

CHO HAESUNG KOR KSP

LEE TAEUN KOR KSP

SON JAEWOO KOR KSP

HOUTTEMAN NICO BEL EFC

VANHOUCKE HERMAN BEL EFC

BEAUCHAUD MATHIEU FRA VCT

GAZUT DAMIEN FRA VCT

LE GALL TOM FRA VCT

MEREDITH CHARLIE GBR VCT

CORNILLET ERWAN FRA TBC

TIELEMANS PIERRE FRA UPB

DELEHAYE BRYAN FRA UPB

NAKAMURA KEISUKE JPN UPB

BERNARD QUENTIN FRA DLC

DERIAUX FLORIAN FRA DLC

GAREZ RAPHAEL FRA DLC

HUBAU PIERRE FRA DLC

LEROUX PASCAL FRA VSQ

PAQUE JOHAN FRA VSQ

MARTIN ALEXIS FRA VSQ

POULLAIN BENOIT FRA VSQ

BREYE FLORENT FRA VSQ