Angy (60) - Prix De La Municipalite (2-3-Juniors)

Classement :

1 JUMEAUX Henry TEAM PELTRAX - CSD 2:33:05 2:33:05

2 NONNEZ Théo PARISIS A.C. 95 2:33:05 ''

3 LABBE Benjamin EC ABBEVILLOISE 2:33:05 ''

4 LOMBARD Stéphane VC GARENNOIS 2:33:05 ''

5 LAMAILLE Christopher TEAM 94 CYCLING 2:33:05 ''

6 SIMON Frédéric CC NOGENT / OISE 2:33:05 ''

7 VASSEUR Ludovic VC WITTENHEIM 2:33:05 ''

9 LARENAUDIE Axel CC NOGENT / OISE 2:33:35 0:00:30

10 DURAND Thibaut CC FORMERIE 2:33:35 ''

11 HOFFMANN Alexis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 2:33:35 ''

12 KADOTA Yusuke SC VAL D'ARRE 2:33:35 ''

13 MATUSZEWSKI Sébastien ESC MEAUX 2:33:35 ''

14 IBRAHIME Stéphane A. C. B. B. 2:33:35 ''

15 DISCONTIGNY Maxime CM AUBERVILLIERS 93 2:33:35 ''

16 VICEK Guillaume CC NOGENT / OISE 2:33:35 ''

17 ARMAND Jean Denis SAINTE VELO CLUB 2:33:35 ''

18 CALLEWAERT Aurélien VC SAULCEEN ELBEUF 2:33:35 ''

19 MAITRE Cyril A. C. B. B. 2:33:35 ''

20 SACCOMANDI John PARISIS A.C. 95 2:33:35 ''

21 BYTEBIER Baptiste CC FORMERIE 2:33:35 ''

22 CONNAN Marc VCA DU BOURGET 2:33:35 ''

23 GRIFFON Laurent SC VAL D'ARRE 2:33:35 ''

24 TAKASHIMIZU Tensyo AMIENS SPORT CYCLISTE 2:33:35 ''

25 DISCONTIGY Florian CC NOGENT/OISE 2:33:35 ''

26 BOULANGUE Benoit VC EUDOIS ET BRESLOIS 2:33:35 ''

27 ALIA Florian PARISIS A.C. 95 2:33:35 ''

28 CHEVALIER Théo OLYMPIQUE C.V.O. 2:33:35 ''

29 HORREAUX Tristan PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 2:33:35 ''

30 DURAND Guillaume CC FORMERIE 2:33:35 ''

31 NOEL Aurélien PARISIS A.C. 95 2:33:35 ''

32 DUBOS Cédric SC VAL D'ARRE 2:33:35 ''

33 THILLOY Jean Claude EC ABBEVILLOISE 2:33:35 ''

34 JAVELLY Luis TEAM PELTRAX - CSD 2:33:35 ''

35 DURET Benjamin SC VAL D'ARRE 2:33:35 ''

36 MARTIN Thomas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 2:33:35 ''

37 THOMAS Alexis AC du CLERMONTOIS 2:33:35 ''

38 DURET Jordan SC VAL D'ARRE 2:33:35 ''

39 DAM Maxime USSA PAVILLY BARENTIN 2:33:35 ''

40 LE ROUX Alexandre TEAM PELTRAX - CSD 2:33:35 ''

41 VILLAIR Vincent PC OLYMPIQUE 2:33:35 ''

42 MOULIN Luc USSA PAVILLY BARENTIN 2:33:35 ''

43 TRUBACZ Laurent EC TOURQUENNOISE 2:33:35 ''

44 DUMAS Jean Baptiste PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 2:33:35 ''

45 HINO Tatsuyoshi USSA PAVILLY BARENTIN 2:33:35 ''

46 NEGARET Nicolas VC SAULCEEN ELBEUF 2:33:35 ''

47 DANCELME Alexis A. C. B. B. 2:33:35 ''

48 BOULEUX Florian USSA PAVILLY BARENTIN 2:33:35 ''

49 MOULIN Marc USSA PAVILLY BARENTIN 2:33:35 ''

50 PELLERAY Florian CC FORMERIE 2:33:35 ''

51 DELBERGUE Damien EC ABBEVILLOISE 2:33:35 ''

52 DEMANET Thomas OLYMPIQUE C.V.O. 2:33:35 ''

53 CRE Maxime VC HETTANGE GRANDE 2:33:35 ''

54 HORTH Stan VELO CLUB GUYANAIS 2:33:35 ''

55 MATOS MONTILLA Yohandis VELO CLUB GUYANAIS 2:33:35 ''