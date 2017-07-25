Hangest Sur Somme (80) - Prix Des Commerçants Artisans (2-3-Juniors)
Pierre Hubau (Dunkerque Littoral Cyclisme) a remporté ce Lundi 24 Juillet 2017 Prix Des Commerçants Artisans (2-3-Juniors) à Hangest Sur Somme (80). Axel Larenaudie (CC Nogent / Oise) et Benoit Poulain (VC Amateur St Quentin) ont complété le podium.
Classement :
1 HUBAU Pierre DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
2 LARENAUDIE Axel CC NOGENT / OISE
3 POULLAIN Benoit VC AMATEUR ST QUENTIN
4 LAIDOUN Julien P.SUIPPASE
5 TALEUX Jean Baptiste O GRANDE SYNTHE
6 DURAND Thibaut CC FORMERIE
7 NOIREAUX Constant VC AMATEUR ST QUENTIN
8 BRISMONTIER Nicolas VC NAYAIS
9 JULIEN Bastien ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
10 GODIMUS Fabien GAZ ELEC C DE DOUAI
11 DISCONTIGNY Maxime CM AUBERVILLIERS 93
12 PRUVOT Nicolas ESEG DOUAI
13 DURANEL Olivier CL BARLIN
14 BIGO Mathias ESEG DOUAI
15 DURAND Guillaume CC FORMERIE
16 CORNE Antoine EC ABBEVILLOISE
17 THILLOY Jean Claude EC ABBEVILLOISE
18 TAKASHIMIZU Tensyo AMIENS SPORT CYCLISTE
19 TABARY Paul LAGNY PONTCARRE CYC.
20 HINO Tattsuyoshi USSA PAVILLY BARENTIN
21 DELVART Marvyn DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
22 PELLERAY Florian CC FORMERIE
23 KADOTA YUSUKE SC VAL D'ARRE
24 HOPIN Dimitri VC AMATEUR ST QUENTIN
2 LARENAUDIE Axel CC NOGENT / OISE
3 POULLAIN Benoit VC AMATEUR ST QUENTIN
4 LAIDOUN Julien P.SUIPPASE
5 TALEUX Jean Baptiste O GRANDE SYNTHE
6 DURAND Thibaut CC FORMERIE
7 NOIREAUX Constant VC AMATEUR ST QUENTIN
8 BRISMONTIER Nicolas VC NAYAIS
9 JULIEN Bastien ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
10 GODIMUS Fabien GAZ ELEC C DE DOUAI
11 DISCONTIGNY Maxime CM AUBERVILLIERS 93
12 PRUVOT Nicolas ESEG DOUAI
13 DURANEL Olivier CL BARLIN
14 BIGO Mathias ESEG DOUAI
15 DURAND Guillaume CC FORMERIE
16 CORNE Antoine EC ABBEVILLOISE
17 THILLOY Jean Claude EC ABBEVILLOISE
18 TAKASHIMIZU Tensyo AMIENS SPORT CYCLISTE
19 TABARY Paul LAGNY PONTCARRE CYC.
20 HINO Tattsuyoshi USSA PAVILLY BARENTIN
21 DELVART Marvyn DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
22 PELLERAY Florian CC FORMERIE
23 KADOTA YUSUKE SC VAL D'ARRE
24 HOPIN Dimitri VC AMATEUR ST QUENTIN
25 RIFFLET Simon AC AMIENOISE
26 LABREGERE Aurélien TEAM 94 CYCLING
27 MANSION Anthony EC MOREIL VA
28 PATRITTI GUILLAUME AC LE NICKEL
29 LEGOUT Pierre EC ABBEVILLOISE
30 THILLOY Thomas EC ABBEVILLOISE
28 PATRITTI GUILLAUME AC LE NICKEL
29 LEGOUT Pierre EC ABBEVILLOISE
30 THILLOY Thomas EC ABBEVILLOISE
31 RIQUIER Rudy EC ABBEVILLOISE
32 DOURLENS Charles Antoine O GRANDE SYNTHE
33 GRINVILLE Harrison VELO CLUB GUYANAIS
34 PÂQUE Johan VC AMATEUR ST QUENTIN
35 ESPIGAT Marc COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
36 MACHEPY Clément CC FORMERIE
34 PÂQUE Johan VC AMATEUR ST QUENTIN
35 ESPIGAT Marc COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
36 MACHEPY Clément CC FORMERIE
37 LANIER Benoit EC ABBEVILLOISE
38 HAFFREINGUE Charles ESEG DOUAI
39 BYTEBIER Baptiste CC FORMERIE
40 CALLEWAERT Aurélien VC SAULCEEN ELBOEF
41 BERTINI Vincent SC VAL D'ARRE
42 MORTIER Louis CONTOIRE HAMEL TEAM ORGANISATION
43 DEJOYE Florian CC NOGENT / OISE
44 NAKAI Kodai SC VAL D'ARRE
38 HAFFREINGUE Charles ESEG DOUAI
39 BYTEBIER Baptiste CC FORMERIE
40 CALLEWAERT Aurélien VC SAULCEEN ELBOEF
41 BERTINI Vincent SC VAL D'ARRE
42 MORTIER Louis CONTOIRE HAMEL TEAM ORGANISATION
43 DEJOYE Florian CC NOGENT / OISE
44 NAKAI Kodai SC VAL D'ARRE
Photo Archive :
Écrit par Bernard Blanchard