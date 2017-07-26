Tour de Wallonie : Et 4 : Victoire de Drucker, Teuns conserve sa tunique jaune.

Classement Étape 4 :
1 DRUCKER Jean-Pierre LUX BMC BMC RACING TEAM les 164,1 km en 3h43'26'' (moy. 44,07 km/h) (b : 10'')
2 BLYTHE Adam GBR ABS AQUA BLUE SPORT 00:00 (b : 6'')
3 VAN GENECHTEN Jonas BEL COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00:00 (b : 4'')
4 LOBATO DEL VALLE J ESP TLJ TEAM LOTTO NL 00:00
5 DE BUYST Jasper * BEL LTS LOTTO SOUDAL 00:00
6 VERMELTFOORT Coen NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 00:00
7 VAN LERBERGHE Bert BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 00:00
8 DUVAL Julien FRA ALM AG2R LA MONDIALE 00:00
9 HOFSTETTER Hugo * FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00:00
10 JULES Justin FRA WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 00:00
11 COQUARD Bryan FRA DEN DIRECT ENERGIE 00:00
12 AERTS Toon * BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 00:00
13 VALLEE Boris BEL TFO FORTUNEO - OSCARO 00:00
14 ALAPHILIPPE Bryan * FRA ADT ARMEE DE TERRE 00:00
15 GERTS Floris NED BMC BMC RACING TEAM 00:00
16 DUMOULIN Samuel FRA ALM AG2R LA MONDIALE 00:00
17 ARIMONT Charlie * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 00:00
18 DUPONT Timothy BEL VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 00:00
19 TAMINIAUX Lionel * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 00:00
20 BAGDONAS Gediminas LTU ALM AG2R LA MONDIALE 00:00
21 GIRAUD Benjamin FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 00:00
22 ROUX Anthony FRA FDJ FDJ 00:00
23 PLANCKAERT Baptiste BEL KAT TEAM KATUSHA 00:00
24 SAVITCKII Ivan RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 00:00
25 MORKOV Michael DEN KAT TEAM KATUSHA 00:00
26 DEHAES Kenny BEL WGG WANTY - GROUPE GOBERT 00:00
27 VLIEGEN Loïc * BEL BMC BMC RACING TEAM 00:00
28 SPRENGERS Thomas BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 00:00
29 TEUNS Dylan BEL BMC BMC RACING TEAM 00:00
30 AERNOUTS Jim BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 00:00
31 LE ROUX Romain FRA ADT ARMEE DE TERRE 00:00
32 LIETAER Eliot BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 00:00
33 MEURISSE Xandro BEL WGG WANTY - GROUPE GOBERT 00:00
34 SCOTSON Miles * AUS BMC BMC RACING TEAM 00:00
35 VAN DER SANDE Tosh BEL LTS LOTTO SOUDAL 00:00
36 YSSAAD Yannis FRA ADT ARMEE DE TERRE 00:00
37 SISKEVICIUS Evaldas LTU DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 00:00 (b : 9'')
38 PEYSKENS Dimitri BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 00:00
39 KREDER Michel NED ABS AQUA BLUE SPORT 00:00
40 MORTIER Julien * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 00:00
41 LOOIJ Andre * NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 00:00
42 LIGTHART Pim NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 00:00
43 LUDVIGSSON Tobias SWE FDJ FDJ 00:00
44 BOEV Igor RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 00:00
45 ALLEGAERT Piet * BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 00:00
46 MEIJERS Jeroen NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 00:00
47 GATE Aaron NZL ABS AQUA BLUE SPORT 00:00
48 VANTOMME Maxime BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 00:00
49 LE BON Johan FRA FDJ FDJ 00:00
50 KNEISKY Morgan FRA ADT ARMEE DE TERRE 00:00
51 THOMAS Benjamin * FRA ADT ARMEE DE TERRE 00:00
52 LEVARLET Guillaume FRA WGG WANTY - GROUPE GOBERT 00:00
53 KUZNETSOV Viacheslav RUS KAT TEAM KATUSHA 00:00
54 CAMPENAERTS Victor BEL TLJ TEAM LOTTO NL 00:00
55 COURTEILLE Arnaud FRA FDJ FDJ 00:00
56 LADAGNOUS Matthieu FRA FDJ FDJ 00:00
57 VANENDERT Jelle BEL LTS LOTTO SOUDAL 00:00
58 GUILLEMOIS Romain FRA DEN DIRECT ENERGIE 00:00
59 DUIJN Huub NED VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 00:00
60 DELAPLACE Anthony FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 00:00
61 EIKING Odd Christian * NOR FDJ FDJ 00:00
62 HOFLAND Moreno NED LTS LOTTO SOUDAL 00:00
63 LAGUTIN Sergey RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 00:00
64 ASSELMAN Jesper NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 00:00
65 DOUBEY Fabien * FRA WGG WANTY - GROUPE GOBERT 00:00
66 DE GENDT Aime * BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 00:00
67 DE VRIES Berden NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 00:00
68 BYSTRØM Sven Erik NOR KAT TEAM KATUSHA 00:00
69 VEUCHELEN Frederik BEL WGG WANTY - GROUPE GOBERT 00:00
70 CHEVRIER Clement FRA ALM AG2R LA MONDIALE 00:00
71 BONNAFOND Guillaume FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00:00
72 JANSEN A. * NOR TLJ TEAM LOTTO NL 00:00
73 CASTELIJNS Twan NED TLJ TEAM LOTTO NL 00:00
74 CORBEL Erwann FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 00:00
75 AERTS Thijs * BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 00:00
76 ANTONINI Simone ITA WGG WANTY - GROUPE GOBERT 00:00
77 MAES Nikolas BEL LTS LOTTO SOUDAL 00:11
78 DEBUY Anthony * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 00:13
79 COMBAUD Romain FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 00:13
80 TURGIS Jimmy FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00:13
81 VAN DER HAAR Lars NED TFL TELENET FIDEA LIONS 00:13
82 ERSHOV Artur RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 00:13
83 EL FARES Julien FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 00:13
84 VINCENT Léo * FRA FDJ FDJ 00:13
85 VAN HOECKE Gijs BEL TLJ TEAM LOTTO NL 00:13
86 DEVOLDER Stijn BEL VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 00:16
87 VAN KESSEL Corne NED TFL TELENET FIDEA LIONS 00:16
88 REINDERS Elmar NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 00:16 (b : 6'')
89 MARTINEZ Yannick FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 00:16
90 GOUGEARD Alexis FRA ALM AG2R LA MONDIALE 00:16
91 HERMANS Quinten * BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 00:16
92 LOY Antoine * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 00:16
93 PALM Martin * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 00:16
94 JAUREGUI Quentin * FRA ALM AG2R LA MONDIALE 00:16
95 SOLOMENNIKOV Andrei RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 00:16
96 WARNIER Antoine BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 00:16
97 VAN HECKE Preben BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 00:22
98 QUINZIATO Manuel ITA BMC BMC RACING TEAM 00:22
99 VAN HOOYDONCK Nathan * BEL BMC BMC RACING TEAM 00:22
100 RAIBAUD Jimmy FRA ADT ARMEE DE TERRE 00:22
101 PACHER Quentin FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 00:22
102 MAIKIN Roman RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 00:22
103 BOOM Lars NED TLJ TEAM LOTTO NL 00:22
104 WYNANTS Maarten BEL TLJ TEAM LOTTO NL 00:22
105 TANKINK Bram NED TLJ TEAM LOTTO NL 00:22
106 HANSEN Lasse Norman DEN ABS AQUA BLUE SPORT 00:22
107 MORICE Julien FRA DEN DIRECT ENERGIE 00:22
108 DE BONDT Dries BEL VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 00:22
109 VAN GOETHEM Brian NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 00:22
110 CARDIS Romain FRA DEN DIRECT ENERGIE 00:22
111 NAESEN Lawrence BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 00:50
112 HUREL Tony FRA DEN DIRECT ENERGIE 00:54
113 VAN STAEYEN Michaël BEL COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 01:10
114 VANBILSEN Kenneth BEL COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 01:10
115 TURGIS Anthony * FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 01:10
116 LEDANOIS Kevin FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 01:20
117 KIRSCH Alex LUX WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 01:24
118 ISTA Kevyn BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 01:24
119 TRONET Steven FRA ADT ARMEE DE TERRE 01:37
120 TRUSOV Nikolay RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 01:37
121 GENIEZ Alexandre FRA ALM AG2R LA MONDIALE 01:37
122 VOROBYEV Anton RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 01:37
123 HUPOND Thierry FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 01:37
124 NAULEAU Bryan FRA DEN DIRECT ENERGIE 01:37
125 ROSSETTO Stéphane FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 01:37
126 VENTOSO ALBERDI F ESP BMC BMC RACING TEAM 01:37
127 BELKOV Maxim RUS KAT TEAM KATUSHA 02:40
128 MAMYKIN Matvey * RUS KAT TEAM KATUSHA 02:40
129 HABEAUX Gregory BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 03:44
130 JARRIER Benoit FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 04:57
131 FONSECA Armindo FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 04:57
132 KONING Peter NED ABS AQUA BLUE SPORT 04:57
133 DUNNE Conor IRL ABS AQUA BLUE SPORT 04:57
134 WATSON Calvin AUS ABS AQUA BLUE SPORT 04:57
135 DE WINTER Gordon * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 04:57
136 CLEPPE Nicolas * BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 04:57 (b : 2'')
137 DELTOMBE Kevin * BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 04:57 (b : 1'')
138 VAN MELSEN Kevin BEL WGG WANTY - GROUPE GOBERT 04:57
139 BAUGNIES Jérôme BEL WGG WANTY - GROUPE GOBERT 04:57
140 DE BIE Sean BEL LTS LOTTO SOUDAL 04:57
141 PRÉMONT Christophe BEL VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 06:28
142 FERASSE Thibault * FRA ADT ARMEE DE TERRE 07:54
143 BAESTAENS Vincent BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 07:54
144 HIVERT Jonathan FRA DEN DIRECT ENERGIE 09:46
145 MERTZ Remy * BEL LTS LOTTO SOUDAL 09:46
Non-partant :
SHAW James * GBR LTS LOTTO SOUDAL
Abandon :
VERGAERDE Otto * BEL VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN -
Classement général :
1 TEUNS Dylan BEL BMC BMC RACING TEAM les 726,1 km en 17h06'41'' (moy. 42,43 km/h)
2 VAN DER SANDE Tosh BEL LTS LOTTO SOUDAL 00:32
3 THOMAS Benjamin * FRA ADT ARMEE DE TERRE 00:39
4 VANENDERT Jelle BEL LTS LOTTO SOUDAL 00:42
5 LIGTHART Pim NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 00:44
6 KREDER Michel NED ABS AQUA BLUE SPORT 00:48
7 MEURISSE Xandro BEL WGG WANTY - GROUPE GOBERT 00:50
8 VANTOMME Maxime BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 00:50
9 MEIJERS Jeroen NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 00:52
10 KUZNETSOV Viacheslav RUS KAT TEAM KATUSHA 00:54
11 LIETAER Eliot BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 00:57
12 SPRENGERS Thomas BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 01:00
13 VLIEGEN Loïc * BEL BMC BMC RACING TEAM 01:04
14 CORBEL Erwann FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 01:13
15 PEYSKENS Dimitri BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 01:15
16 LE ROUX Romain FRA ADT ARMEE DE TERRE 01:25
17 AERNOUTS Jim BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 01:26
18 DUIJN Huub NED VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 01:31
19 BYSTRØM Sven Erik NOR KAT TEAM KATUSHA 01:45
20 CHEVRIER Clement FRA ALM AG2R LA MONDIALE 01:48
21 LOBATO DEL VALLE J ESP TLJ TEAM LOTTO NL 01:49
22 ROUX Anthony FRA FDJ FDJ 01:57
23 GUILLEMOIS Romain FRA DEN DIRECT ENERGIE 01:58
24 JULES Justin FRA WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 02:12
25 DEVOLDER Stijn BEL VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 02:33
26 MORTIER Julien * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 02:58
27 LAGUTIN Sergey RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 03:13
28 DE VRIES Berden NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 03:13
29 CASTELIJNS Twan NED TLJ TEAM LOTTO NL 03:28
30 JANSEN A. * NOR TLJ TEAM LOTTO NL 03:52
31 REINDERS Elmar NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 04:07
32 EL FARES Julien FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 04:57
33 DUVAL Julien FRA ALM AG2R LA MONDIALE 05:21
34 DE BUYST Jasper * BEL LTS LOTTO SOUDAL 06:32
35 LEVARLET Guillaume FRA WGG WANTY - GROUPE GOBERT 06:54
36 PLANCKAERT Baptiste BEL KAT TEAM KATUSHA 07:13
37 DUPONT Timothy BEL VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 07:48
38 TURGIS Anthony * FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 07:54
39 ASSELMAN Jesper NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 07:55
40 LE BON Johan FRA FDJ FDJ 07:56
41 JAUREGUI Quentin * FRA ALM AG2R LA MONDIALE 07:57
42 LADAGNOUS Matthieu FRA FDJ FDJ 08:03
43 COURTEILLE Arnaud FRA FDJ FDJ 08:07
44 SAVITCKII Ivan RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 08:18
45 MAES Nikolas BEL LTS LOTTO SOUDAL 08:31
46 EIKING Odd Christian * NOR FDJ FDJ 08:39
47 MAMYKIN Matvey * RUS KAT TEAM KATUSHA 09:27
48 PACHER Quentin FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 09:31
49 VAN KESSEL Corne NED TFL TELENET FIDEA LIONS 09:56
50 ANTONINI Simone ITA WGG WANTY - GROUPE GOBERT 10:34
51 HERMANS Quinten * BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 11:38
52 SISKEVICIUS Evaldas LTU DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 11:44
53 TRUSOV Nikolay RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 11:47
54 ERSHOV Artur RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 11:50
55 AERTS Toon * BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 12:00
56 GERTS Floris NED BMC BMC RACING TEAM 12:06
57 COQUARD Bryan FRA DEN DIRECT ENERGIE 12:14
58 MARTINEZ Yannick FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 12:34
59 VAN HOECKE Gijs BEL TLJ TEAM LOTTO NL 12:59
60 GOUGEARD Alexis FRA ALM AG2R LA MONDIALE 13:29
61 VANBILSEN Kenneth BEL COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 13:33
62 LUDVIGSSON Tobias SWE FDJ FDJ 13:59
63 VAN DER HAAR Lars NED TFL TELENET FIDEA LIONS 14:10
64 BAUGNIES Jérôme BEL WGG WANTY - GROUPE GOBERT 14:26
65 DE GENDT Aime * BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 14:27
66 DOUBEY Fabien * FRA WGG WANTY - GROUPE GOBERT 14:36
67 LEDANOIS Kevin FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 14:44
68 COMBAUD Romain FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 14:51
69 BONNAFOND Guillaume FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 14:59
70 WARNIER Antoine BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 15:05
71 VAN GENECHTEN Jonas BEL COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 15:06
72 NAESEN Lawrence BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 15:09
73 MORKOV Michael DEN KAT TEAM KATUSHA 15:37
74 HOFLAND Moreno NED LTS LOTTO SOUDAL 15:39
75 DUMOULIN Samuel FRA ALM AG2R LA MONDIALE 15:41
76 HOFSTETTER Hugo * FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 15:43
77 RAIBAUD Jimmy FRA ADT ARMEE DE TERRE 16:09
78 GATE Aaron NZL ABS AQUA BLUE SPORT 16:14
79 SCOTSON Miles * AUS BMC BMC RACING TEAM 17:06
80 ROSSETTO Stéphane FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 17:45
81 VAN GOETHEM Brian NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 18:05
82 DRUCKER Jean-Pierre LUX BMC BMC RACING TEAM 18:10
83 ALLEGAERT Piet * BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 18:28
84 BAGDONAS Gediminas LTU ALM AG2R LA MONDIALE 18:33
85 HABEAUX Gregory BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 18:58
86 VINCENT Léo * FRA FDJ FDJ 19:34
87 WYNANTS Maarten BEL TLJ TEAM LOTTO NL 19:43
88 CAMPENAERTS Victor BEL TLJ TEAM LOTTO NL 20:32
89 DELAPLACE Anthony FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 20:35
90 BLYTHE Adam GBR ABS AQUA BLUE SPORT 20:48
91 VAN MELSEN Kevin BEL WGG WANTY - GROUPE GOBERT 21:04
92 TANKINK Bram NED TLJ TEAM LOTTO NL 21:07
93 TURGIS Jimmy FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 21:30
94 FERASSE Thibault * FRA ADT ARMEE DE TERRE 21:45
95 SOLOMENNIKOV Andrei RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 22:03
96 DE BIE Sean BEL LTS LOTTO SOUDAL 22:14
97 JARRIER Benoit FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 23:03
98 ISTA Kevyn BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 23:13
99 CLEPPE Nicolas * BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 23:29
100 MAIKIN Roman RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 23:34
101 VAN HOOYDONCK Nathan * BEL BMC BMC RACING TEAM 23:38
102 LOY Antoine * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 24:12
103 KIRSCH Alex LUX WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 24:24
104 AERTS Thijs * BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 24:27
105 VENTOSO ALBERDI F ESP BMC BMC RACING TEAM 25:04
106 KONING Peter NED ABS AQUA BLUE SPORT 25:35
107 QUINZIATO Manuel ITA BMC BMC RACING TEAM 25:57
108 DELTOMBE Kevin * BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 26:07
109 NAULEAU Bryan FRA DEN DIRECT ENERGIE 27:45
110 CARDIS Romain FRA DEN DIRECT ENERGIE 27:48
111 VERMELTFOORT Coen NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 28:06
112 VOROBYEV Anton RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 28:11
113 TAMINIAUX Lionel * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 28:45
114 WATSON Calvin AUS ABS AQUA BLUE SPORT 29:14
115 ARIMONT Charlie * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 29:15
116 BOOM Lars NED TLJ TEAM LOTTO NL 29:23
117 DE BONDT Dries BEL VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 29:26
118 VEUCHELEN Frederik BEL WGG WANTY - GROUPE GOBERT 30:18
119 VAN STAEYEN Michaël BEL COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 30:38
120 HUREL Tony FRA DEN DIRECT ENERGIE 30:54
121 MERTZ Remy * BEL LTS LOTTO SOUDAL 31:31
122 MORICE Julien FRA DEN DIRECT ENERGIE 33:50
123 BOEV Igor RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 33:52
124 HANSEN Lasse Norman DEN ABS AQUA BLUE SPORT 33:52
125 VAN HECKE Preben BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 34:19
126 FONSECA Armindo FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 34:27
127 HUPOND Thierry FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 35:16
128 VALLEE Boris BEL TFO FORTUNEO - OSCARO 36:06
129 DEBUY Anthony * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 36:43
130 GIRAUD Benjamin FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 36:52
131 DUNNE Conor IRL ABS AQUA BLUE SPORT 36:55
132 VAN LERBERGHE Bert BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 38:36
133 KNEISKY Morgan FRA ADT ARMEE DE TERRE 39:15
134 BAESTAENS Vincent BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 41:35
135 LOOIJ Andre * NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 42:15
136 YSSAAD Yannis FRA ADT ARMEE DE TERRE 42:30
137 DEHAES Kenny BEL WGG WANTY - GROUPE GOBERT 42:41
138 GENIEZ Alexandre FRA ALM AG2R LA MONDIALE 44:54
139 BELKOV Maxim RUS KAT TEAM KATUSHA 45:12
140 TRONET Steven FRA ADT ARMEE DE TERRE 48:01
141 PALM Martin * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 48:14
142 PRÉMONT Christophe BEL VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 48:48
143 DE WINTER Gordon * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 55:47
144 ALAPHILIPPE Bryan * FRA ADT ARMEE DE TERRE 57:08
145 HIVERT Jonathan FRA DEN DIRECT ENERGIE 57:31