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Tour de Wallonie : Et 4 : Victoire de Drucker, Teuns conserve sa tunique jaune.

Jean-pierre Drucker (BMC Racing Team) a remporté, ce mardi 25 Juillet 2017, la quatrième étape du Tour de Wallonie, entre Bruxelles et Profondeville. Adam Blythe (Aqua Blue Sport) et Jonas Van Genechten (Cofidis) complète le Podium. 

Route
Tour de Wallonie : Et 4 : Victoire de Drucker, Teuns conserve sa tunique jaune.

Classement Étape 4 :

1 DRUCKER Jean-Pierre LUX BMC BMC RACING TEAM les 164,1 km en 3h43'26'' (moy. 44,07 km/h) (b : 10'')
2 BLYTHE Adam GBR ABS AQUA BLUE SPORT 00:00 (b : 6'')
3 VAN GENECHTEN Jonas BEL COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00:00 (b : 4'')
4 LOBATO DEL VALLE J ESP TLJ TEAM LOTTO NL 00:00
5 DE BUYST Jasper * BEL LTS LOTTO SOUDAL 00:00
6 VERMELTFOORT Coen NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 00:00
7 VAN LERBERGHE Bert BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 00:00
8 DUVAL Julien FRA ALM AG2R LA MONDIALE 00:00
9 HOFSTETTER Hugo * FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00:00
10 JULES Justin FRA WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 00:00
11 COQUARD Bryan FRA DEN DIRECT ENERGIE 00:00
12 AERTS Toon * BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 00:00
13 VALLEE Boris BEL TFO FORTUNEO - OSCARO 00:00
14 ALAPHILIPPE Bryan * FRA ADT ARMEE DE TERRE 00:00
15 GERTS Floris NED BMC BMC RACING TEAM 00:00
16 DUMOULIN Samuel FRA ALM AG2R LA MONDIALE 00:00
17 ARIMONT Charlie * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 00:00
18 DUPONT Timothy BEL VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 00:00
19 TAMINIAUX Lionel * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 00:00
20 BAGDONAS Gediminas LTU ALM AG2R LA MONDIALE 00:00
21 GIRAUD Benjamin FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 00:00
22 ROUX Anthony FRA FDJ FDJ 00:00
23 PLANCKAERT Baptiste BEL KAT TEAM KATUSHA 00:00
24 SAVITCKII Ivan RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 00:00
25 MORKOV Michael DEN KAT TEAM KATUSHA 00:00
26 DEHAES Kenny BEL WGG WANTY - GROUPE GOBERT 00:00
27 VLIEGEN Loïc * BEL BMC BMC RACING TEAM 00:00
28 SPRENGERS Thomas BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 00:00
29 TEUNS Dylan BEL BMC BMC RACING TEAM 00:00
30 AERNOUTS Jim BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 00:00
31 LE ROUX Romain FRA ADT ARMEE DE TERRE 00:00
32 LIETAER Eliot BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 00:00
33 MEURISSE Xandro BEL WGG WANTY - GROUPE GOBERT 00:00
34 SCOTSON Miles * AUS BMC BMC RACING TEAM 00:00
35 VAN DER SANDE Tosh BEL LTS LOTTO SOUDAL 00:00
36 YSSAAD Yannis FRA ADT ARMEE DE TERRE 00:00
37 SISKEVICIUS Evaldas LTU DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 00:00 (b : 9'')
38 PEYSKENS Dimitri BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 00:00
39 KREDER Michel NED ABS AQUA BLUE SPORT 00:00
40 MORTIER Julien * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 00:00
41 LOOIJ Andre * NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 00:00
42 LIGTHART Pim NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 00:00
43 LUDVIGSSON Tobias SWE FDJ FDJ 00:00
44 BOEV Igor RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 00:00
45 ALLEGAERT Piet * BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 00:00
46 MEIJERS Jeroen NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 00:00
47 GATE Aaron NZL ABS AQUA BLUE SPORT 00:00
48 VANTOMME Maxime BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 00:00
49 LE BON Johan FRA FDJ FDJ 00:00
50 KNEISKY Morgan FRA ADT ARMEE DE TERRE 00:00
51 THOMAS Benjamin * FRA ADT ARMEE DE TERRE 00:00
52 LEVARLET Guillaume FRA WGG WANTY - GROUPE GOBERT 00:00
53 KUZNETSOV Viacheslav RUS KAT TEAM KATUSHA 00:00
54 CAMPENAERTS Victor BEL TLJ TEAM LOTTO NL 00:00
55 COURTEILLE Arnaud FRA FDJ FDJ 00:00
56 LADAGNOUS Matthieu FRA FDJ FDJ 00:00
57 VANENDERT Jelle BEL LTS LOTTO SOUDAL 00:00
58 GUILLEMOIS Romain FRA DEN DIRECT ENERGIE 00:00
59 DUIJN Huub NED VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 00:00
60 DELAPLACE Anthony FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 00:00
61 EIKING Odd Christian * NOR FDJ FDJ 00:00
62 HOFLAND Moreno NED LTS LOTTO SOUDAL 00:00
63 LAGUTIN Sergey RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 00:00
64 ASSELMAN Jesper NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 00:00
65 DOUBEY Fabien * FRA WGG WANTY - GROUPE GOBERT 00:00
66 DE GENDT Aime * BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 00:00
67 DE VRIES Berden NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 00:00
68 BYSTRØM Sven Erik NOR KAT TEAM KATUSHA 00:00
69 VEUCHELEN Frederik BEL WGG WANTY - GROUPE GOBERT 00:00
70 CHEVRIER Clement FRA ALM AG2R LA MONDIALE 00:00
71 BONNAFOND Guillaume FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00:00
72 JANSEN A. * NOR TLJ TEAM LOTTO NL 00:00
73 CASTELIJNS Twan NED TLJ TEAM LOTTO NL 00:00
74 CORBEL Erwann FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 00:00
75 AERTS Thijs * BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 00:00
76 ANTONINI Simone ITA WGG WANTY - GROUPE GOBERT 00:00
77 MAES Nikolas BEL LTS LOTTO SOUDAL 00:11
78 DEBUY Anthony * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 00:13
79 COMBAUD Romain FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 00:13
80 TURGIS Jimmy FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00:13
81 VAN DER HAAR Lars NED TFL TELENET FIDEA LIONS 00:13
82 ERSHOV Artur RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 00:13
83 EL FARES Julien FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 00:13
84 VINCENT Léo * FRA FDJ FDJ 00:13
85 VAN HOECKE Gijs BEL TLJ TEAM LOTTO NL 00:13
86 DEVOLDER Stijn BEL VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 00:16
87 VAN KESSEL Corne NED TFL TELENET FIDEA LIONS 00:16
88 REINDERS Elmar NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 00:16 (b : 6'')
89 MARTINEZ Yannick FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 00:16
90 GOUGEARD Alexis FRA ALM AG2R LA MONDIALE 00:16
91 HERMANS Quinten * BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 00:16
92 LOY Antoine * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 00:16
93 PALM Martin * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 00:16
94 JAUREGUI Quentin * FRA ALM AG2R LA MONDIALE 00:16
95 SOLOMENNIKOV Andrei RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 00:16
96 WARNIER Antoine BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 00:16
97 VAN HECKE Preben BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 00:22
98 QUINZIATO Manuel ITA BMC BMC RACING TEAM 00:22
99 VAN HOOYDONCK Nathan * BEL BMC BMC RACING TEAM 00:22
100 RAIBAUD Jimmy FRA ADT ARMEE DE TERRE 00:22
101 PACHER Quentin FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 00:22
102 MAIKIN Roman RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 00:22
103 BOOM Lars NED TLJ TEAM LOTTO NL 00:22
104 WYNANTS Maarten BEL TLJ TEAM LOTTO NL 00:22
105 TANKINK Bram NED TLJ TEAM LOTTO NL 00:22
106 HANSEN Lasse Norman DEN ABS AQUA BLUE SPORT 00:22
107 MORICE Julien FRA DEN DIRECT ENERGIE 00:22
108 DE BONDT Dries BEL VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 00:22
109 VAN GOETHEM Brian NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 00:22
110 CARDIS Romain FRA DEN DIRECT ENERGIE 00:22
111 NAESEN Lawrence BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 00:50
112 HUREL Tony FRA DEN DIRECT ENERGIE 00:54
113 VAN STAEYEN Michaël BEL COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 01:10
114 VANBILSEN Kenneth BEL COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 01:10
115 TURGIS Anthony * FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 01:10
116 LEDANOIS Kevin FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 01:20
117 KIRSCH Alex LUX WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 01:24
118 ISTA Kevyn BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 01:24
119 TRONET Steven FRA ADT ARMEE DE TERRE 01:37
120 TRUSOV Nikolay RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 01:37
121 GENIEZ Alexandre FRA ALM AG2R LA MONDIALE 01:37
122 VOROBYEV Anton RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 01:37
123 HUPOND Thierry FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 01:37
124 NAULEAU Bryan FRA DEN DIRECT ENERGIE 01:37
125 ROSSETTO Stéphane FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 01:37
126 VENTOSO ALBERDI F ESP BMC BMC RACING TEAM 01:37
127 BELKOV Maxim RUS KAT TEAM KATUSHA 02:40
128 MAMYKIN Matvey * RUS KAT TEAM KATUSHA 02:40
129 HABEAUX Gregory BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 03:44
130 JARRIER Benoit FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 04:57
131 FONSECA Armindo FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 04:57
132 KONING Peter NED ABS AQUA BLUE SPORT 04:57
133 DUNNE Conor IRL ABS AQUA BLUE SPORT 04:57
134 WATSON Calvin AUS ABS AQUA BLUE SPORT 04:57
135 DE WINTER Gordon * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 04:57
136 CLEPPE Nicolas * BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 04:57 (b : 2'')
137 DELTOMBE Kevin * BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 04:57 (b : 1'')
138 VAN MELSEN Kevin BEL WGG WANTY - GROUPE GOBERT 04:57
139 BAUGNIES Jérôme BEL WGG WANTY - GROUPE GOBERT 04:57
140 DE BIE Sean BEL LTS LOTTO SOUDAL 04:57
141 PRÉMONT Christophe BEL VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 06:28
142 FERASSE Thibault * FRA ADT ARMEE DE TERRE 07:54
143 BAESTAENS Vincent BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 07:54
144 HIVERT Jonathan FRA DEN DIRECT ENERGIE 09:46
145 MERTZ Remy * BEL LTS LOTTO SOUDAL 09:46

Non-partant :

SHAW James * GBR LTS LOTTO SOUDAL

Abandon :

VERGAERDE Otto * BEL VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN -

Classement général :

1 TEUNS Dylan BEL BMC BMC RACING TEAM les 726,1 km en 17h06'41'' (moy. 42,43 km/h)
2 VAN DER SANDE Tosh BEL LTS LOTTO SOUDAL 00:32
3 THOMAS Benjamin * FRA ADT ARMEE DE TERRE 00:39
4 VANENDERT Jelle BEL LTS LOTTO SOUDAL 00:42
5 LIGTHART Pim NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 00:44
6 KREDER Michel NED ABS AQUA BLUE SPORT 00:48
7 MEURISSE Xandro BEL WGG WANTY - GROUPE GOBERT 00:50
8 VANTOMME Maxime BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 00:50
9 MEIJERS Jeroen NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 00:52
10 KUZNETSOV Viacheslav RUS KAT TEAM KATUSHA 00:54
11 LIETAER Eliot BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 00:57
12 SPRENGERS Thomas BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 01:00
13 VLIEGEN Loïc * BEL BMC BMC RACING TEAM 01:04
14 CORBEL Erwann FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 01:13
15 PEYSKENS Dimitri BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 01:15
16 LE ROUX Romain FRA ADT ARMEE DE TERRE 01:25
17 AERNOUTS Jim BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 01:26
18 DUIJN Huub NED VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 01:31
19 BYSTRØM Sven Erik NOR KAT TEAM KATUSHA 01:45
20 CHEVRIER Clement FRA ALM AG2R LA MONDIALE 01:48
21 LOBATO DEL VALLE J ESP TLJ TEAM LOTTO NL 01:49
22 ROUX Anthony FRA FDJ FDJ 01:57
23 GUILLEMOIS Romain FRA DEN DIRECT ENERGIE 01:58
24 JULES Justin FRA WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 02:12
25 DEVOLDER Stijn BEL VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 02:33
26 MORTIER Julien * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 02:58
27 LAGUTIN Sergey RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 03:13
28 DE VRIES Berden NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 03:13
29 CASTELIJNS Twan NED TLJ TEAM LOTTO NL 03:28
30 JANSEN A. * NOR TLJ TEAM LOTTO NL 03:52
31 REINDERS Elmar NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 04:07
32 EL FARES Julien FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 04:57
33 DUVAL Julien FRA ALM AG2R LA MONDIALE 05:21
34 DE BUYST Jasper * BEL LTS LOTTO SOUDAL 06:32
35 LEVARLET Guillaume FRA WGG WANTY - GROUPE GOBERT 06:54
36 PLANCKAERT Baptiste BEL KAT TEAM KATUSHA 07:13
37 DUPONT Timothy BEL VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 07:48
38 TURGIS Anthony * FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 07:54
39 ASSELMAN Jesper NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 07:55
40 LE BON Johan FRA FDJ FDJ 07:56
41 JAUREGUI Quentin * FRA ALM AG2R LA MONDIALE 07:57
42 LADAGNOUS Matthieu FRA FDJ FDJ 08:03
43 COURTEILLE Arnaud FRA FDJ FDJ 08:07
44 SAVITCKII Ivan RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 08:18
45 MAES Nikolas BEL LTS LOTTO SOUDAL 08:31
46 EIKING Odd Christian * NOR FDJ FDJ 08:39
47 MAMYKIN Matvey * RUS KAT TEAM KATUSHA 09:27
48 PACHER Quentin FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 09:31
49 VAN KESSEL Corne NED TFL TELENET FIDEA LIONS 09:56
50 ANTONINI Simone ITA WGG WANTY - GROUPE GOBERT 10:34
51 HERMANS Quinten * BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 11:38
52 SISKEVICIUS Evaldas LTU DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 11:44
53 TRUSOV Nikolay RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 11:47
54 ERSHOV Artur RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 11:50
55 AERTS Toon * BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 12:00
56 GERTS Floris NED BMC BMC RACING TEAM 12:06
57 COQUARD Bryan FRA DEN DIRECT ENERGIE 12:14
58 MARTINEZ Yannick FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 12:34
59 VAN HOECKE Gijs BEL TLJ TEAM LOTTO NL 12:59
60 GOUGEARD Alexis FRA ALM AG2R LA MONDIALE 13:29
61 VANBILSEN Kenneth BEL COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 13:33
62 LUDVIGSSON Tobias SWE FDJ FDJ 13:59
63 VAN DER HAAR Lars NED TFL TELENET FIDEA LIONS 14:10
64 BAUGNIES Jérôme BEL WGG WANTY - GROUPE GOBERT 14:26
65 DE GENDT Aime * BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 14:27
66 DOUBEY Fabien * FRA WGG WANTY - GROUPE GOBERT 14:36
67 LEDANOIS Kevin FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 14:44
68 COMBAUD Romain FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 14:51
69 BONNAFOND Guillaume FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 14:59
70 WARNIER Antoine BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 15:05
71 VAN GENECHTEN Jonas BEL COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 15:06
72 NAESEN Lawrence BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 15:09
73 MORKOV Michael DEN KAT TEAM KATUSHA 15:37
74 HOFLAND Moreno NED LTS LOTTO SOUDAL 15:39
75 DUMOULIN Samuel FRA ALM AG2R LA MONDIALE 15:41
76 HOFSTETTER Hugo * FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 15:43
77 RAIBAUD Jimmy FRA ADT ARMEE DE TERRE 16:09
78 GATE Aaron NZL ABS AQUA BLUE SPORT 16:14
79 SCOTSON Miles * AUS BMC BMC RACING TEAM 17:06
80 ROSSETTO Stéphane FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 17:45
81 VAN GOETHEM Brian NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 18:05
82 DRUCKER Jean-Pierre LUX BMC BMC RACING TEAM 18:10
83 ALLEGAERT Piet * BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 18:28
84 BAGDONAS Gediminas LTU ALM AG2R LA MONDIALE 18:33
85 HABEAUX Gregory BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 18:58
86 VINCENT Léo * FRA FDJ FDJ 19:34
87 WYNANTS Maarten BEL TLJ TEAM LOTTO NL 19:43
88 CAMPENAERTS Victor BEL TLJ TEAM LOTTO NL 20:32
89 DELAPLACE Anthony FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 20:35
90 BLYTHE Adam GBR ABS AQUA BLUE SPORT 20:48
91 VAN MELSEN Kevin BEL WGG WANTY - GROUPE GOBERT 21:04
92 TANKINK Bram NED TLJ TEAM LOTTO NL 21:07
93 TURGIS Jimmy FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 21:30
94 FERASSE Thibault * FRA ADT ARMEE DE TERRE 21:45
95 SOLOMENNIKOV Andrei RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 22:03
96 DE BIE Sean BEL LTS LOTTO SOUDAL 22:14
97 JARRIER Benoit FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 23:03
98 ISTA Kevyn BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 23:13
99 CLEPPE Nicolas * BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 23:29
100 MAIKIN Roman RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 23:34
101 VAN HOOYDONCK Nathan * BEL BMC BMC RACING TEAM 23:38
102 LOY Antoine * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 24:12
103 KIRSCH Alex LUX WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 24:24
104 AERTS Thijs * BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 24:27
105 VENTOSO ALBERDI F ESP BMC BMC RACING TEAM 25:04
106 KONING Peter NED ABS AQUA BLUE SPORT 25:35
107 QUINZIATO Manuel ITA BMC BMC RACING TEAM 25:57
108 DELTOMBE Kevin * BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 26:07
109 NAULEAU Bryan FRA DEN DIRECT ENERGIE 27:45
110 CARDIS Romain FRA DEN DIRECT ENERGIE 27:48
111 VERMELTFOORT Coen NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 28:06
112 VOROBYEV Anton RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 28:11
113 TAMINIAUX Lionel * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 28:45
114 WATSON Calvin AUS ABS AQUA BLUE SPORT 29:14
115 ARIMONT Charlie * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 29:15
116 BOOM Lars NED TLJ TEAM LOTTO NL 29:23
117 DE BONDT Dries BEL VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 29:26
118 VEUCHELEN Frederik BEL WGG WANTY - GROUPE GOBERT 30:18
119 VAN STAEYEN Michaël BEL COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 30:38
120 HUREL Tony FRA DEN DIRECT ENERGIE 30:54
121 MERTZ Remy * BEL LTS LOTTO SOUDAL 31:31
122 MORICE Julien FRA DEN DIRECT ENERGIE 33:50
123 BOEV Igor RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 33:52
124 HANSEN Lasse Norman DEN ABS AQUA BLUE SPORT 33:52
125 VAN HECKE Preben BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 34:19
126 FONSECA Armindo FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 34:27
127 HUPOND Thierry FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 35:16
128 VALLEE Boris BEL TFO FORTUNEO - OSCARO 36:06
129 DEBUY Anthony * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 36:43
130 GIRAUD Benjamin FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 36:52
131 DUNNE Conor IRL ABS AQUA BLUE SPORT 36:55
132 VAN LERBERGHE Bert BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 38:36
133 KNEISKY Morgan FRA ADT ARMEE DE TERRE 39:15
134 BAESTAENS Vincent BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 41:35
135 LOOIJ Andre * NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 42:15
136 YSSAAD Yannis FRA ADT ARMEE DE TERRE 42:30
137 DEHAES Kenny BEL WGG WANTY - GROUPE GOBERT 42:41
138 GENIEZ Alexandre FRA ALM AG2R LA MONDIALE 44:54
139 BELKOV Maxim RUS KAT TEAM KATUSHA 45:12
140 TRONET Steven FRA ADT ARMEE DE TERRE 48:01
141 PALM Martin * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 48:14
142 PRÉMONT Christophe BEL VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 48:48
143 DE WINTER Gordon * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 55:47
144 ALAPHILIPPE Bryan * FRA ADT ARMEE DE TERRE 57:08
145 HIVERT Jonathan FRA DEN DIRECT ENERGIE 57:31