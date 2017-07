Tour de Wallonie : Et 5 : Le coup de chapeau de Dylan Teuns

Dylan Teuns (BMC Racing Team) a remporté ce Mercredi 26 Juillet 2017 la cinquième et dernière étape du Tour de Wallonie entre Chièvres et Thuin. Bryan Coquard (Direct Energie) et Tosh Van der Sande (Lotto-Soudal) complète le podium.

Classement Étape 5 :

1 TEUNS Dylan BEL BMC BMC RACING TEAM les 182,6 km en 4h13'03'' 182.6 km (moy. 43,3 km/h) (b : 10'')

2 COQUARD Bryan FRA DEN DIRECT ENERGIE 00:05 (b : 6'')

3 VAN DER SANDE Tosh BEL LTS LOTTO SOUDAL 00:05 (b : 4'')

4 LIETAER Eliot BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 00:05

5 THOMAS Benjamin * FRA ADT ARMEE DE TERRE 00:05

6 KIRSCH Alex LUX WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 00:05

7 VANTOMME Maxime BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 00:05

8 VLIEGEN Loïc * BEL BMC BMC RACING TEAM 00:05

9 KREDER Michel NED ABS AQUA BLUE SPORT 00:05

10 VAN KESSEL Corne NED TFL TELENET FIDEA LIONS 00:05

11 PACHER Quentin FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 00:10

12 JULES Justin FRA WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 00:10

13 MEURISSE Xandro BEL WGG WANTY - GROUPE GOBERT 00:10

14 BYSTRØM Sven Erik NOR KAT TEAM KATUSHA 00:10

15 SPRENGERS Thomas BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 00:10

16 CORBEL Erwann FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 00:10

17 SAVITCKII Ivan RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 00:10

18 DUMOULIN Samuel FRA ALM AG2R LA MONDIALE 00:10

19 VANENDERT Jelle BEL LTS LOTTO SOUDAL 00:10

20 TURGIS Anthony * FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00:17

21 MEIJERS Jeroen NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 00:20

22 GUILLEMOIS Romain FRA DEN DIRECT ENERGIE 00:20

23 MARTINEZ Yannick FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 00:20

24 GENIEZ Alexandre FRA ALM AG2R LA MONDIALE 00:20

25 KUZNETSOV Viacheslav RUS KAT TEAM KATUSHA 00:24

26 DUPONT Timothy BEL VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 00:24

27 DOUBEY Fabien * FRA WGG WANTY - GROUPE GOBERT 00:24

28 VAN HOECKE Gijs BEL TLJ TEAM LOTTO NL 00:24

29 PEYSKENS Dimitri BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 00:24

30 VAN GENECHTEN Jonas BEL COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00:24

31 CHEVRIER Clement FRA ALM AG2R LA MONDIALE 00:24

32 LUDVIGSSON Tobias SWE FDJ FDJ 00:24

33 LOBATO DEL VALLE J ESP TLJ TEAM LOTTO NL 00:30

34 CAMPENAERTS Victor BEL TLJ TEAM LOTTO NL 00:30

35 JANSEN A. * NOR TLJ TEAM LOTTO NL 00:33

36 LE ROUX Romain FRA ADT ARMEE DE TERRE 00:33

37 TURGIS Jimmy FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00:33

38 AERNOUTS Jim BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 00:33

39 DUVAL Julien FRA ALM AG2R LA MONDIALE 00:33

40 BONNAFOND Guillaume FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00:33

41 COURTEILLE Arnaud FRA FDJ FDJ 00:33

42 VINCENT Léo * FRA FDJ FDJ 00:43

43 WYNANTS Maarten BEL TLJ TEAM LOTTO NL 00:45

44 HERMANS Quinten * BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 00:45

45 CLEPPE Nicolas * BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 00:45

46 DEVOLDER Stijn BEL VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 00:45

47 SISKEVICIUS Evaldas LTU DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 00:45

48 CASTELIJNS Twan NED TLJ TEAM LOTTO NL 00:45

49 LAGUTIN Sergey RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 00:57

50 COMBAUD Romain FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 01:15

51 TRUSOV Nikolay RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 01:15

52 MAMYKIN Matvey * RUS KAT TEAM KATUSHA 01:15

53 ERSHOV Artur RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 01:15

54 BOOM Lars NED TLJ TEAM LOTTO NL 01:19

55 TANKINK Bram NED TLJ TEAM LOTTO NL 01:19

56 VAN DER HAAR Lars NED TFL TELENET FIDEA LIONS 01:19

57 BAESTAENS Vincent BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 01:19

58 NAULEAU Bryan FRA DEN DIRECT ENERGIE 01:19

59 JARRIER Benoit FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 01:21

60 FONSECA Armindo FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 01:21

61 DELAPLACE Anthony FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 01:21

62 JAUREGUI Quentin * FRA ALM AG2R LA MONDIALE 01:21

63 ANTONINI Simone ITA WGG WANTY - GROUPE GOBERT 01:29

64 REINDERS Elmar NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 01:29

65 ROSSETTO Stéphane FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 01:29

66 MAES Nikolas BEL LTS LOTTO SOUDAL 01:49

67 VAN HECKE Preben BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 01:49

68 LEDANOIS Kevin FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 01:49

69 BAGDONAS Gediminas LTU ALM AG2R LA MONDIALE 01:49

70 HOFLAND Moreno NED LTS LOTTO SOUDAL 01:54

71 BOEV Igor RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 01:54

72 DE GENDT Aime * BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 02:05

73 ALLEGAERT Piet * BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 02:05

74 GOUGEARD Alexis FRA ALM AG2R LA MONDIALE 02:09 (b : 1'')

75 ISTA Kevyn BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 02:17

76 HABEAUX Gregory BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 02:17

77 NAESEN Lawrence BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 02:32

78 DE BUYST Jasper * BEL LTS LOTTO SOUDAL 02:32

79 DRUCKER Jean-Pierre LUX BMC BMC RACING TEAM 02:54

80 QUINZIATO Manuel ITA BMC BMC RACING TEAM 02:58

81 KNEISKY Morgan FRA ADT ARMEE DE TERRE 02:58

82 DUIJN Huub NED VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 02:58 (b : 2'')

83 HANSEN Lasse Norman DEN ABS AQUA BLUE SPORT 02:58 (b : 6'')

84 VAN HOOYDONCK Nathan * BEL BMC BMC RACING TEAM 03:23

85 DE WINTER Gordon * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 03:26

86 LADAGNOUS Matthieu FRA FDJ FDJ 03:45

87 GERTS Floris NED BMC BMC RACING TEAM 03:45

88 VENTOSO ALBERDI F ESP BMC BMC RACING TEAM 03:45

89 LOY Antoine * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 03:45

90 GATE Aaron NZL ABS AQUA BLUE SPORT 03:45

91 HUPOND Thierry FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 03:45

92 WARNIER Antoine BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 03:45

93 VAN MELSEN Kevin BEL WGG WANTY - GROUPE GOBERT 03:45

94 FERASSE Thibault * FRA ADT ARMEE DE TERRE 03:45

95 LEVARLET Guillaume FRA WGG WANTY - GROUPE GOBERT 03:45

96 VAN LERBERGHE Bert BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 03:45

97 VAN STAEYEN Michaël BEL COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03:45

98 VANBILSEN Kenneth BEL COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03:45

99 DE BIE Sean BEL LTS LOTTO SOUDAL 03:45

100 LE BON Johan FRA FDJ FDJ 03:45

101 CARDIS Romain FRA DEN DIRECT ENERGIE 03:45

102 VALLEE Boris BEL TFO FORTUNEO - OSCARO 03:56

103 VEUCHELEN Frederik BEL WGG WANTY - GROUPE GOBERT 03:56

104 LIGTHART Pim NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 04:29

105 VERMELTFOORT Coen NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 04:40

106 MORKOV Michael DEN KAT TEAM KATUSHA 04:50 (b : 4'')

107 PLANCKAERT Baptiste BEL KAT TEAM KATUSHA 06:20

108 DELTOMBE Kevin * BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 06:25

109 PALM Martin * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 06:25

110 BLYTHE Adam GBR ABS AQUA BLUE SPORT 06:47

111 ASSELMAN Jesper NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 06:51

112 VAN GOETHEM Brian NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 06:51

113 DEBUY Anthony * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 07:59

114 PRÉMONT Christophe BEL VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 07:59

115 WATSON Calvin AUS ABS AQUA BLUE SPORT 07:59

116 DE BONDT Dries BEL VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 07:59

117 YSSAAD Yannis FRA ADT ARMEE DE TERRE 07:59

118 ALAPHILIPPE Bryan * FRA ADT ARMEE DE TERRE 07:59

119 RAIBAUD Jimmy FRA ADT ARMEE DE TERRE 07:59

120 KONING Peter NED ABS AQUA BLUE SPORT 07:59

121 SCOTSON Miles * AUS BMC BMC RACING TEAM 07:59

122 EIKING Odd Christian * NOR FDJ FDJ 07:59

123 TRONET Steven FRA ADT ARMEE DE TERRE 07:59

124 SOLOMENNIKOV Andrei RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 07:59

125 MAIKIN Roman RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 07:59

126 HUREL Tony FRA DEN DIRECT ENERGIE 07:59

127 AERTS Toon * BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 07:59 (b : 5'')

128 AERTS Thijs * BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 07:59

129 HOFSTETTER Hugo * FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 09:02

130 ARIMONT Charlie * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 10:13

131 VOROBYEV Anton RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 10:13

132 BELKOV Maxim RUS KAT TEAM KATUSHA 10:13

133 DUNNE Conor IRL ABS AQUA BLUE SPORT 10:13

134 TAMINIAUX Lionel * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 10:16

Non-partants :

GIRAUD Benjamin FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM

BAUGNIES Jérôme BEL WGG WANTY - GROUPE GOBERT

Abandons :

DEHAES Kenny BEL WGG WANTY - GROUPE GOBERT

LOOIJ Andre * NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ

DE VRIES Berden NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ

MORTIER Julien * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE

EL FARES Julien FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM

HIVERT Jonathan FRA DEN DIRECT ENERGIE

MORICE Julien FRA DEN DIRECT ENERGIE

ROUX Anthony FRA FDJ FDJ

MERTZ Remy * BEL LTS LOTTO SOUDAL

Classement général final :

1 TEUNS Dylan BEL BMC BMC RACING TEAM les 908,7 km en 21h19'34'' (moy. 42,61 km/h)

2 VAN DER SANDE Tosh BEL LTS LOTTO SOUDAL 00:43

3 THOMAS Benjamin * FRA ADT ARMEE DE TERRE 00:54

4 VANENDERT Jelle BEL LTS LOTTO SOUDAL 01:02

5 KREDER Michel NED ABS AQUA BLUE SPORT 01:03

6 VANTOMME Maxime BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 01:05

7 MEURISSE Xandro BEL WGG WANTY - GROUPE GOBERT 01:10

8 LIETAER Eliot BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 01:12

9 VLIEGEN Loïc * BEL BMC BMC RACING TEAM 01:19

10 SPRENGERS Thomas BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 01:20

11 MEIJERS Jeroen NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 01:22

12 KUZNETSOV Viacheslav RUS KAT TEAM KATUSHA 01:28

13 CORBEL Erwann FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 01:33

14 PEYSKENS Dimitri BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 01:49

15 BYSTRØM Sven Erik NOR KAT TEAM KATUSHA 02:05

16 LE ROUX Romain FRA ADT ARMEE DE TERRE 02:08

17 AERNOUTS Jim BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 02:09

18 CHEVRIER Clement FRA ALM AG2R LA MONDIALE 02:22

19 GUILLEMOIS Romain FRA DEN DIRECT ENERGIE 02:28

20 LOBATO DEL VALLE J ESP TLJ TEAM LOTTO NL 02:29

21 JULES Justin FRA WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 02:32

22 DEVOLDER Stijn BEL VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 03:28

23 LAGUTIN Sergey RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 04:20

24 CASTELIJNS Twan NED TLJ TEAM LOTTO NL 04:23

25 JANSEN A. * NOR TLJ TEAM LOTTO NL 04:35

26 DUIJN Huub NED VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 04:37

27 LIGTHART Pim NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 05:23

28 REINDERS Elmar NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 05:46

29 DUVAL Julien FRA ALM AG2R LA MONDIALE 06:04

30 TURGIS Anthony * FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 08:21

31 DUPONT Timothy BEL VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 08:22

32 SAVITCKII Ivan RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 08:38

33 COURTEILLE Arnaud FRA FDJ FDJ 08:50

34 DE BUYST Jasper * BEL LTS LOTTO SOUDAL 09:14

35 JAUREGUI Quentin * FRA ALM AG2R LA MONDIALE 09:28

36 PACHER Quentin FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 09:51

37 VAN KESSEL Corne NED TFL TELENET FIDEA LIONS 10:11

38 MAES Nikolas BEL LTS LOTTO SOUDAL 10:30

39 LEVARLET Guillaume FRA WGG WANTY - GROUPE GOBERT 10:49

40 MAMYKIN Matvey * RUS KAT TEAM KATUSHA 10:52

41 LE BON Johan FRA FDJ FDJ 11:51

42 LADAGNOUS Matthieu FRA FDJ FDJ 11:58

43 ANTONINI Simone ITA WGG WANTY - GROUPE GOBERT 12:13

44 COQUARD Bryan FRA DEN DIRECT ENERGIE 12:23

45 HERMANS Quinten * BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 12:33

46 SISKEVICIUS Evaldas LTU DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 12:39

47 MARTINEZ Yannick FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 13:04

48 TRUSOV Nikolay RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 13:12

49 ERSHOV Artur RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 13:15

50 VAN HOECKE Gijs BEL TLJ TEAM LOTTO NL 13:33

51 PLANCKAERT Baptiste BEL KAT TEAM KATUSHA 13:43

52 LUDVIGSSON Tobias SWE FDJ FDJ 14:33

53 ASSELMAN Jesper NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 14:56

54 DOUBEY Fabien * FRA WGG WANTY - GROUPE GOBERT 15:10

55 VAN DER HAAR Lars NED TFL TELENET FIDEA LIONS 15:39

56 VAN GENECHTEN Jonas BEL COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 15:40

57 BONNAFOND Guillaume FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 15:42

58 GOUGEARD Alexis FRA ALM AG2R LA MONDIALE 15:47

59 DUMOULIN Samuel FRA ALM AG2R LA MONDIALE 16:01

60 GERTS Floris NED BMC BMC RACING TEAM 16:01

61 COMBAUD Romain FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 16:16

62 DE GENDT Aime * BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 16:42

63 LEDANOIS Kevin FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 16:43

64 EIKING Odd Christian * NOR FDJ FDJ 16:48

65 VANBILSEN Kenneth BEL COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 17:28

66 HOFLAND Moreno NED LTS LOTTO SOUDAL 17:43

67 NAESEN Lawrence BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 17:51

68 WARNIER Antoine BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 19:00

69 ROSSETTO Stéphane FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 19:24

70 AERTS Toon * BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 20:04

71 GATE Aaron NZL ABS AQUA BLUE SPORT 20:09

72 VINCENT Léo * FRA FDJ FDJ 20:27

73 BAGDONAS Gediminas LTU ALM AG2R LA MONDIALE 20:32

74 MORKOV Michael DEN KAT TEAM KATUSHA 20:33

75 WYNANTS Maarten BEL TLJ TEAM LOTTO NL 20:38

76 ALLEGAERT Piet * BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 20:43

77 CAMPENAERTS Victor BEL TLJ TEAM LOTTO NL 21:12

78 DRUCKER Jean-Pierre LUX BMC BMC RACING TEAM 21:14

79 HABEAUX Gregory BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 21:25

80 DELAPLACE Anthony FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 22:06

81 TURGIS Jimmy FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 22:13

82 TANKINK Bram NED TLJ TEAM LOTTO NL 22:36

83 RAIBAUD Jimmy FRA ADT ARMEE DE TERRE 24:18

84 CLEPPE Nicolas * BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 24:24

85 JARRIER Benoit FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 24:34

86 KIRSCH Alex LUX WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 24:39

87 HOFSTETTER Hugo * FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 24:55

88 VAN MELSEN Kevin BEL WGG WANTY - GROUPE GOBERT 24:59

89 VAN GOETHEM Brian NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 25:06

90 SCOTSON Miles * AUS BMC BMC RACING TEAM 25:15

91 FERASSE Thibault * FRA ADT ARMEE DE TERRE 25:40

92 ISTA Kevyn BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 25:40

93 DE BIE Sean BEL LTS LOTTO SOUDAL 26:09

94 VAN HOOYDONCK Nathan * BEL BMC BMC RACING TEAM 27:11

95 BLYTHE Adam GBR ABS AQUA BLUE SPORT 27:45

96 LOY Antoine * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 28:07

97 VENTOSO ALBERDI F ESP BMC BMC RACING TEAM 28:59

98 QUINZIATO Manuel ITA BMC BMC RACING TEAM 29:05

99 NAULEAU Bryan FRA DEN DIRECT ENERGIE 29:14

100 SOLOMENNIKOV Andrei RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 30:12

101 BOOM Lars NED TLJ TEAM LOTTO NL 30:52

102 MAIKIN Roman RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 31:43

103 CARDIS Romain FRA DEN DIRECT ENERGIE 31:43

104 AERTS Thijs * BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 32:36

105 DELTOMBE Kevin * BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 32:42

106 VERMELTFOORT Coen NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 32:56

107 KONING Peter NED ABS AQUA BLUE SPORT 33:44

108 VEUCHELEN Frederik BEL WGG WANTY - GROUPE GOBERT 34:24

109 VAN STAEYEN Michaël BEL COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 34:33

110 BOEV Igor RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 35:56

111 FONSECA Armindo FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 35:58

112 VAN HECKE Preben BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 36:18

113 HANSEN Lasse Norman DEN ABS AQUA BLUE SPORT 36:54

114 WATSON Calvin AUS ABS AQUA BLUE SPORT 37:23

115 DE BONDT Dries BEL VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 37:35

116 VOROBYEV Anton RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 38:34

117 HUREL Tony FRA DEN DIRECT ENERGIE 39:03

118 TAMINIAUX Lionel * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 39:11

119 HUPOND Thierry FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 39:11

120 ARIMONT Charlie * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 39:38

121 VALLEE Boris BEL TFO FORTUNEO - OSCARO 40:12

122 KNEISKY Morgan FRA ADT ARMEE DE TERRE 42:23

123 VAN LERBERGHE Bert BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 42:31

124 BAESTAENS Vincent BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 43:04

125 DEBUY Anthony * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 44:52

126 GENIEZ Alexandre FRA ALM AG2R LA MONDIALE 45:24

127 DUNNE Conor IRL ABS AQUA BLUE SPORT 47:18

128 YSSAAD Yannis FRA ADT ARMEE DE TERRE 50:39

129 PALM Martin * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 54:49

130 BELKOV Maxim RUS KAT TEAM KATUSHA 55:35

131 TRONET Steven FRA ADT ARMEE DE TERRE 56:10

132 PRÉMONT Christophe BEL VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 56:57

133 DE WINTER Gordon * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 59:23

134 ALAPHILIPPE Bryan * FRA ADT ARMEE DE TERRE 1:05:17