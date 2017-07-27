Tour de Wallonie : Et 5 : Le coup de chapeau de Dylan Teuns

Classement Étape 5 :
1 TEUNS Dylan BEL BMC BMC RACING TEAM les 182,6 km en 4h13'03'' 182.6 km (moy. 43,3 km/h) (b : 10'')
2 COQUARD Bryan FRA DEN DIRECT ENERGIE 00:05 (b : 6'')
3 VAN DER SANDE Tosh BEL LTS LOTTO SOUDAL 00:05 (b : 4'')
4 LIETAER Eliot BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 00:05
5 THOMAS Benjamin * FRA ADT ARMEE DE TERRE 00:05
6 KIRSCH Alex LUX WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 00:05
7 VANTOMME Maxime BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 00:05
8 VLIEGEN Loïc * BEL BMC BMC RACING TEAM 00:05
9 KREDER Michel NED ABS AQUA BLUE SPORT 00:05
10 VAN KESSEL Corne NED TFL TELENET FIDEA LIONS 00:05
11 PACHER Quentin FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 00:10
12 JULES Justin FRA WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 00:10
13 MEURISSE Xandro BEL WGG WANTY - GROUPE GOBERT 00:10
14 BYSTRØM Sven Erik NOR KAT TEAM KATUSHA 00:10
15 SPRENGERS Thomas BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 00:10
16 CORBEL Erwann FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 00:10
17 SAVITCKII Ivan RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 00:10
18 DUMOULIN Samuel FRA ALM AG2R LA MONDIALE 00:10
19 VANENDERT Jelle BEL LTS LOTTO SOUDAL 00:10
20 TURGIS Anthony * FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00:17
21 MEIJERS Jeroen NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 00:20
22 GUILLEMOIS Romain FRA DEN DIRECT ENERGIE 00:20
23 MARTINEZ Yannick FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 00:20
24 GENIEZ Alexandre FRA ALM AG2R LA MONDIALE 00:20
25 KUZNETSOV Viacheslav RUS KAT TEAM KATUSHA 00:24
26 DUPONT Timothy BEL VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 00:24
27 DOUBEY Fabien * FRA WGG WANTY - GROUPE GOBERT 00:24
28 VAN HOECKE Gijs BEL TLJ TEAM LOTTO NL 00:24
29 PEYSKENS Dimitri BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 00:24
30 VAN GENECHTEN Jonas BEL COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00:24
31 CHEVRIER Clement FRA ALM AG2R LA MONDIALE 00:24
32 LUDVIGSSON Tobias SWE FDJ FDJ 00:24
33 LOBATO DEL VALLE J ESP TLJ TEAM LOTTO NL 00:30
34 CAMPENAERTS Victor BEL TLJ TEAM LOTTO NL 00:30
35 JANSEN A. * NOR TLJ TEAM LOTTO NL 00:33
36 LE ROUX Romain FRA ADT ARMEE DE TERRE 00:33
37 TURGIS Jimmy FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00:33
38 AERNOUTS Jim BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 00:33
39 DUVAL Julien FRA ALM AG2R LA MONDIALE 00:33
40 BONNAFOND Guillaume FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00:33
41 COURTEILLE Arnaud FRA FDJ FDJ 00:33
42 VINCENT Léo * FRA FDJ FDJ 00:43
43 WYNANTS Maarten BEL TLJ TEAM LOTTO NL 00:45
44 HERMANS Quinten * BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 00:45
45 CLEPPE Nicolas * BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 00:45
46 DEVOLDER Stijn BEL VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 00:45
47 SISKEVICIUS Evaldas LTU DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 00:45
48 CASTELIJNS Twan NED TLJ TEAM LOTTO NL 00:45
49 LAGUTIN Sergey RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 00:57
50 COMBAUD Romain FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 01:15
51 TRUSOV Nikolay RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 01:15
52 MAMYKIN Matvey * RUS KAT TEAM KATUSHA 01:15
53 ERSHOV Artur RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 01:15
54 BOOM Lars NED TLJ TEAM LOTTO NL 01:19
55 TANKINK Bram NED TLJ TEAM LOTTO NL 01:19
56 VAN DER HAAR Lars NED TFL TELENET FIDEA LIONS 01:19
57 BAESTAENS Vincent BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 01:19
58 NAULEAU Bryan FRA DEN DIRECT ENERGIE 01:19
59 JARRIER Benoit FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 01:21
60 FONSECA Armindo FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 01:21
61 DELAPLACE Anthony FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 01:21
62 JAUREGUI Quentin * FRA ALM AG2R LA MONDIALE 01:21
63 ANTONINI Simone ITA WGG WANTY - GROUPE GOBERT 01:29
64 REINDERS Elmar NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 01:29
65 ROSSETTO Stéphane FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 01:29
66 MAES Nikolas BEL LTS LOTTO SOUDAL 01:49
67 VAN HECKE Preben BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 01:49
68 LEDANOIS Kevin FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 01:49
69 BAGDONAS Gediminas LTU ALM AG2R LA MONDIALE 01:49
70 HOFLAND Moreno NED LTS LOTTO SOUDAL 01:54
71 BOEV Igor RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 01:54
72 DE GENDT Aime * BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 02:05
73 ALLEGAERT Piet * BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 02:05
74 GOUGEARD Alexis FRA ALM AG2R LA MONDIALE 02:09 (b : 1'')
75 ISTA Kevyn BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 02:17
76 HABEAUX Gregory BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 02:17
77 NAESEN Lawrence BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 02:32
78 DE BUYST Jasper * BEL LTS LOTTO SOUDAL 02:32
79 DRUCKER Jean-Pierre LUX BMC BMC RACING TEAM 02:54
80 QUINZIATO Manuel ITA BMC BMC RACING TEAM 02:58
81 KNEISKY Morgan FRA ADT ARMEE DE TERRE 02:58
82 DUIJN Huub NED VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 02:58 (b : 2'')
83 HANSEN Lasse Norman DEN ABS AQUA BLUE SPORT 02:58 (b : 6'')
84 VAN HOOYDONCK Nathan * BEL BMC BMC RACING TEAM 03:23
85 DE WINTER Gordon * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 03:26
86 LADAGNOUS Matthieu FRA FDJ FDJ 03:45
87 GERTS Floris NED BMC BMC RACING TEAM 03:45
88 VENTOSO ALBERDI F ESP BMC BMC RACING TEAM 03:45
89 LOY Antoine * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 03:45
90 GATE Aaron NZL ABS AQUA BLUE SPORT 03:45
91 HUPOND Thierry FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 03:45
92 WARNIER Antoine BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 03:45
93 VAN MELSEN Kevin BEL WGG WANTY - GROUPE GOBERT 03:45
94 FERASSE Thibault * FRA ADT ARMEE DE TERRE 03:45
95 LEVARLET Guillaume FRA WGG WANTY - GROUPE GOBERT 03:45
96 VAN LERBERGHE Bert BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 03:45
97 VAN STAEYEN Michaël BEL COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03:45
98 VANBILSEN Kenneth BEL COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03:45
99 DE BIE Sean BEL LTS LOTTO SOUDAL 03:45
100 LE BON Johan FRA FDJ FDJ 03:45
101 CARDIS Romain FRA DEN DIRECT ENERGIE 03:45
102 VALLEE Boris BEL TFO FORTUNEO - OSCARO 03:56
103 VEUCHELEN Frederik BEL WGG WANTY - GROUPE GOBERT 03:56
104 LIGTHART Pim NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 04:29
105 VERMELTFOORT Coen NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 04:40
106 MORKOV Michael DEN KAT TEAM KATUSHA 04:50 (b : 4'')
107 PLANCKAERT Baptiste BEL KAT TEAM KATUSHA 06:20
108 DELTOMBE Kevin * BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 06:25
109 PALM Martin * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 06:25
110 BLYTHE Adam GBR ABS AQUA BLUE SPORT 06:47
111 ASSELMAN Jesper NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 06:51
112 VAN GOETHEM Brian NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 06:51
113 DEBUY Anthony * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 07:59
114 PRÉMONT Christophe BEL VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 07:59
115 WATSON Calvin AUS ABS AQUA BLUE SPORT 07:59
116 DE BONDT Dries BEL VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 07:59
117 YSSAAD Yannis FRA ADT ARMEE DE TERRE 07:59
118 ALAPHILIPPE Bryan * FRA ADT ARMEE DE TERRE 07:59
119 RAIBAUD Jimmy FRA ADT ARMEE DE TERRE 07:59
120 KONING Peter NED ABS AQUA BLUE SPORT 07:59
121 SCOTSON Miles * AUS BMC BMC RACING TEAM 07:59
122 EIKING Odd Christian * NOR FDJ FDJ 07:59
123 TRONET Steven FRA ADT ARMEE DE TERRE 07:59
124 SOLOMENNIKOV Andrei RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 07:59
125 MAIKIN Roman RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 07:59
126 HUREL Tony FRA DEN DIRECT ENERGIE 07:59
127 AERTS Toon * BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 07:59 (b : 5'')
128 AERTS Thijs * BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 07:59
129 HOFSTETTER Hugo * FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 09:02
130 ARIMONT Charlie * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 10:13
131 VOROBYEV Anton RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 10:13
132 BELKOV Maxim RUS KAT TEAM KATUSHA 10:13
133 DUNNE Conor IRL ABS AQUA BLUE SPORT 10:13
134 TAMINIAUX Lionel * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 10:16
Non-partants :
GIRAUD Benjamin FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM
BAUGNIES Jérôme BEL WGG WANTY - GROUPE GOBERT
Abandons :
DEHAES Kenny BEL WGG WANTY - GROUPE GOBERT
LOOIJ Andre * NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ
DE VRIES Berden NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ
MORTIER Julien * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE
EL FARES Julien FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM
HIVERT Jonathan FRA DEN DIRECT ENERGIE
MORICE Julien FRA DEN DIRECT ENERGIE
ROUX Anthony FRA FDJ FDJ
MERTZ Remy * BEL LTS LOTTO SOUDAL
Classement général final :
1 TEUNS Dylan BEL BMC BMC RACING TEAM les 908,7 km en 21h19'34'' (moy. 42,61 km/h)
2 VAN DER SANDE Tosh BEL LTS LOTTO SOUDAL 00:43
3 THOMAS Benjamin * FRA ADT ARMEE DE TERRE 00:54
4 VANENDERT Jelle BEL LTS LOTTO SOUDAL 01:02
5 KREDER Michel NED ABS AQUA BLUE SPORT 01:03
6 VANTOMME Maxime BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 01:05
7 MEURISSE Xandro BEL WGG WANTY - GROUPE GOBERT 01:10
8 LIETAER Eliot BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 01:12
9 VLIEGEN Loïc * BEL BMC BMC RACING TEAM 01:19
10 SPRENGERS Thomas BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 01:20
11 MEIJERS Jeroen NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 01:22
12 KUZNETSOV Viacheslav RUS KAT TEAM KATUSHA 01:28
13 CORBEL Erwann FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 01:33
14 PEYSKENS Dimitri BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 01:49
15 BYSTRØM Sven Erik NOR KAT TEAM KATUSHA 02:05
16 LE ROUX Romain FRA ADT ARMEE DE TERRE 02:08
17 AERNOUTS Jim BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 02:09
18 CHEVRIER Clement FRA ALM AG2R LA MONDIALE 02:22
19 GUILLEMOIS Romain FRA DEN DIRECT ENERGIE 02:28
20 LOBATO DEL VALLE J ESP TLJ TEAM LOTTO NL 02:29
21 JULES Justin FRA WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 02:32
22 DEVOLDER Stijn BEL VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 03:28
23 LAGUTIN Sergey RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 04:20
24 CASTELIJNS Twan NED TLJ TEAM LOTTO NL 04:23
25 JANSEN A. * NOR TLJ TEAM LOTTO NL 04:35
26 DUIJN Huub NED VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 04:37
27 LIGTHART Pim NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 05:23
28 REINDERS Elmar NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 05:46
29 DUVAL Julien FRA ALM AG2R LA MONDIALE 06:04
30 TURGIS Anthony * FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 08:21
31 DUPONT Timothy BEL VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 08:22
32 SAVITCKII Ivan RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 08:38
33 COURTEILLE Arnaud FRA FDJ FDJ 08:50
34 DE BUYST Jasper * BEL LTS LOTTO SOUDAL 09:14
35 JAUREGUI Quentin * FRA ALM AG2R LA MONDIALE 09:28
36 PACHER Quentin FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 09:51
37 VAN KESSEL Corne NED TFL TELENET FIDEA LIONS 10:11
38 MAES Nikolas BEL LTS LOTTO SOUDAL 10:30
39 LEVARLET Guillaume FRA WGG WANTY - GROUPE GOBERT 10:49
40 MAMYKIN Matvey * RUS KAT TEAM KATUSHA 10:52
41 LE BON Johan FRA FDJ FDJ 11:51
42 LADAGNOUS Matthieu FRA FDJ FDJ 11:58
43 ANTONINI Simone ITA WGG WANTY - GROUPE GOBERT 12:13
44 COQUARD Bryan FRA DEN DIRECT ENERGIE 12:23
45 HERMANS Quinten * BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 12:33
46 SISKEVICIUS Evaldas LTU DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 12:39
47 MARTINEZ Yannick FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 13:04
48 TRUSOV Nikolay RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 13:12
49 ERSHOV Artur RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 13:15
50 VAN HOECKE Gijs BEL TLJ TEAM LOTTO NL 13:33
51 PLANCKAERT Baptiste BEL KAT TEAM KATUSHA 13:43
52 LUDVIGSSON Tobias SWE FDJ FDJ 14:33
53 ASSELMAN Jesper NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 14:56
54 DOUBEY Fabien * FRA WGG WANTY - GROUPE GOBERT 15:10
55 VAN DER HAAR Lars NED TFL TELENET FIDEA LIONS 15:39
56 VAN GENECHTEN Jonas BEL COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 15:40
57 BONNAFOND Guillaume FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 15:42
58 GOUGEARD Alexis FRA ALM AG2R LA MONDIALE 15:47
59 DUMOULIN Samuel FRA ALM AG2R LA MONDIALE 16:01
60 GERTS Floris NED BMC BMC RACING TEAM 16:01
61 COMBAUD Romain FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 16:16
62 DE GENDT Aime * BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 16:42
63 LEDANOIS Kevin FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 16:43
64 EIKING Odd Christian * NOR FDJ FDJ 16:48
65 VANBILSEN Kenneth BEL COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 17:28
66 HOFLAND Moreno NED LTS LOTTO SOUDAL 17:43
67 NAESEN Lawrence BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 17:51
68 WARNIER Antoine BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 19:00
69 ROSSETTO Stéphane FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 19:24
70 AERTS Toon * BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 20:04
71 GATE Aaron NZL ABS AQUA BLUE SPORT 20:09
72 VINCENT Léo * FRA FDJ FDJ 20:27
73 BAGDONAS Gediminas LTU ALM AG2R LA MONDIALE 20:32
74 MORKOV Michael DEN KAT TEAM KATUSHA 20:33
75 WYNANTS Maarten BEL TLJ TEAM LOTTO NL 20:38
76 ALLEGAERT Piet * BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 20:43
77 CAMPENAERTS Victor BEL TLJ TEAM LOTTO NL 21:12
78 DRUCKER Jean-Pierre LUX BMC BMC RACING TEAM 21:14
79 HABEAUX Gregory BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 21:25
80 DELAPLACE Anthony FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 22:06
81 TURGIS Jimmy FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 22:13
82 TANKINK Bram NED TLJ TEAM LOTTO NL 22:36
83 RAIBAUD Jimmy FRA ADT ARMEE DE TERRE 24:18
84 CLEPPE Nicolas * BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 24:24
85 JARRIER Benoit FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 24:34
86 KIRSCH Alex LUX WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 24:39
87 HOFSTETTER Hugo * FRA COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 24:55
88 VAN MELSEN Kevin BEL WGG WANTY - GROUPE GOBERT 24:59
89 VAN GOETHEM Brian NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 25:06
90 SCOTSON Miles * AUS BMC BMC RACING TEAM 25:15
91 FERASSE Thibault * FRA ADT ARMEE DE TERRE 25:40
92 ISTA Kevyn BEL WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 25:40
93 DE BIE Sean BEL LTS LOTTO SOUDAL 26:09
94 VAN HOOYDONCK Nathan * BEL BMC BMC RACING TEAM 27:11
95 BLYTHE Adam GBR ABS AQUA BLUE SPORT 27:45
96 LOY Antoine * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 28:07
97 VENTOSO ALBERDI F ESP BMC BMC RACING TEAM 28:59
98 QUINZIATO Manuel ITA BMC BMC RACING TEAM 29:05
99 NAULEAU Bryan FRA DEN DIRECT ENERGIE 29:14
100 SOLOMENNIKOV Andrei RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 30:12
101 BOOM Lars NED TLJ TEAM LOTTO NL 30:52
102 MAIKIN Roman RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 31:43
103 CARDIS Romain FRA DEN DIRECT ENERGIE 31:43
104 AERTS Thijs * BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 32:36
105 DELTOMBE Kevin * BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 32:42
106 VERMELTFOORT Coen NED RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 32:56
107 KONING Peter NED ABS AQUA BLUE SPORT 33:44
108 VEUCHELEN Frederik BEL WGG WANTY - GROUPE GOBERT 34:24
109 VAN STAEYEN Michaël BEL COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 34:33
110 BOEV Igor RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 35:56
111 FONSECA Armindo FRA TFO FORTUNEO - OSCARO 35:58
112 VAN HECKE Preben BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 36:18
113 HANSEN Lasse Norman DEN ABS AQUA BLUE SPORT 36:54
114 WATSON Calvin AUS ABS AQUA BLUE SPORT 37:23
115 DE BONDT Dries BEL VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 37:35
116 VOROBYEV Anton RUS GAZ GAZPROM - RUSVELO 38:34
117 HUREL Tony FRA DEN DIRECT ENERGIE 39:03
118 TAMINIAUX Lionel * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 39:11
119 HUPOND Thierry FRA DMP DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 39:11
120 ARIMONT Charlie * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 39:38
121 VALLEE Boris BEL TFO FORTUNEO - OSCARO 40:12
122 KNEISKY Morgan FRA ADT ARMEE DE TERRE 42:23
123 VAN LERBERGHE Bert BEL SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 42:31
124 BAESTAENS Vincent BEL TFL TELENET FIDEA LIONS 43:04
125 DEBUY Anthony * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 44:52
126 GENIEZ Alexandre FRA ALM AG2R LA MONDIALE 45:24
127 DUNNE Conor IRL ABS AQUA BLUE SPORT 47:18
128 YSSAAD Yannis FRA ADT ARMEE DE TERRE 50:39
129 PALM Martin * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 54:49
130 BELKOV Maxim RUS KAT TEAM KATUSHA 55:35
131 TRONET Steven FRA ADT ARMEE DE TERRE 56:10
132 PRÉMONT Christophe BEL VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 56:57
133 DE WINTER Gordon * BEL AAS AGO - AQUA SERVICE 59:23
134 ALAPHILIPPE Bryan * FRA ADT ARMEE DE TERRE 1:05:17