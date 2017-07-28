Vassy (14) - Prix du Crédit Agricole (2-3-Juniors)

Classement :
1 AUBER Thomas UC BRICQUEBEC
2 MAUFFREY Yannick EC MAYENNAISE
3 DUMONT Kévin UC LANDELLAISE
4 MARCHAND Teddy ES LIVAROT
5 ENGUEHARD Cédric US PETRUVIENNE
6 SALLES Emmanuel FLERS CYCLISME 61
7 TOULLIER Jérémie VC BOCAGE VIRE
8 DANIEL Nelson VC ST HILAIRE
9 POTEL Alexandre UC LANDELLAISE
10 TRINQUET Dominique UC IFS-HEROUVILLE
11 BLOT Mathis MOYON CYCLO SPORT
12 NAGAYAMA Takahiro AC CHERBOURG COTENTIN
13 HEBERT Robin FLERS CYCLISME 61
14 AUGUIN Anthony AC CHERBOURG COTENTIN
15 CIEUTAT Mickaël UC ALENCON DAMIGNY
16 ELIE Maxime EC ST VIGORIENNE
17 BREARD Alexis FLERS CYCLISME 61
18 PICHARD Stéphane VC BOCAGE VIRE
19 LEMARQUAND Teddy EC SAINT VIGORIENNE
20 MEIGNAN Fabien EC MAYENNAISE
21 LAFORGE Dylan ES LIVAROT
22 BERNIER Romain AUNAY VTT SLPB
23 FOSSE Mathieu UC BRICQUEBEC
24 BUSNEL Ludovic VC BOCAGE VIRE
25 PLOMION Aurélien VC CARENTAN
26 LAIGNEL Loic FLERS CYCLISME 61
27 BODE Anthony UC LANDELLAISE
28 ROTROU Xavier CC VIERZONNAIS
29 ORIOT Sylvain FLERS CYCLISME 61
30 MOREL Frédéric VELO RACING CLUB