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Vassy (14) - Prix du Crédit Agricole (2-3-Juniors)

Thomas Auber (UC Bricquebec) a remporté ce Lundi 24 Juillet 2017 Le Grand Prix du Crédit Agricole (2-3-Juniors) à Vassy (14). Yannick Mauffrey (EC Mayennaise) et Cédric Lavalley VC Landellais) ont complété le podium.

Route
Vassy (14) - Prix du Crédit Agricole (2-3-Juniors)

Classement :

1 AUBER Thomas UC BRICQUEBEC
2 MAUFFREY Yannick EC MAYENNAISE
3 DUMONT Kévin UC LANDELLAISE
4 MARCHAND Teddy ES LIVAROT
5 ENGUEHARD Cédric US PETRUVIENNE
6 SALLES Emmanuel FLERS  CYCLISME 61
7 TOULLIER Jérémie VC BOCAGE VIRE
8 DANIEL Nelson VC ST HILAIRE
9 POTEL Alexandre UC LANDELLAISE
10 TRINQUET Dominique UC IFS-HEROUVILLE
11 BLOT Mathis MOYON  CYCLO SPORT
12 NAGAYAMA Takahiro AC  CHERBOURG COTENTIN
13 HEBERT Robin FLERS  CYCLISME 61
14 AUGUIN Anthony AC  CHERBOURG COTENTIN
15 CIEUTAT Mickaël UC  ALENCON DAMIGNY
16 ELIE Maxime EC  ST VIGORIENNE
17 BREARD Alexis FLERS  CYCLISME 61
18 PICHARD Stéphane VC BOCAGE VIRE
19 LEMARQUAND Teddy EC  SAINT VIGORIENNE
20 MEIGNAN Fabien EC MAYENNAISE
21 LAFORGE Dylan ES LIVAROT
22 BERNIER Romain AUNAY VTT SLPB
23 FOSSE Mathieu UC BRICQUEBEC
24 BUSNEL Ludovic VC BOCAGE VIRE
25 PLOMION Aurélien VC CARENTAN
26 LAIGNEL Loic FLERS  CYCLISME 61
27 BODE Anthony UC LANDELLAISE
28 ROTROU Xavier CC VIERZONNAIS
29 ORIOT Sylvain FLERS  CYCLISME 61
30 MOREL Frédéric VELO  RACING CLUB