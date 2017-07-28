Chpts de France - CLM Juniors Dames : Marie Le Net 1er

Classement :
1 LE NET Marie VC PONTIVYEN BRETAGNE les 16,9 km en 25'56''62 (moy. 39,084 km/h)
2 GRANADE Dorine A.S. FONTAINE AUVERGNE-RHONE-ALPES 26'01''25 à 0'05''
3 WIEL Jade VC MORTEAU MONTBENOIT BOURGOGNE FRANCHE COMTE 26'07''25 à 0'11''
4 MUZIC Evita VC MORTEAU MONTBENOIT BOURGOGNE FRANCHE COMTE 26'11''62 à 0'15''
5 ABGRALL Noémie LANDIVISIENNE CYCL. BRETAGNE 26'18''51 à 0'22''
6 LE MOUEL Celia VC SAINT MALO BRETAGNE 26'19''64 à 0'23''
7 COPPONI Clara VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE PROVENCE - COTES D'AZUR 26'44''02 à 0'48''
8 BERTEAU Victoire VC LAONNOIS HAUTS-DE-FRANCE 27'05''61 à 1'09''
9 EUSTACHE Emeline VC MORTEAU MONTBENOIT BOURGOGNE FRANCHE COMTE 27'05''79 à 1'09''
10 SOUFFACHE Lisa EV ANGERS DOUTRE PAYS DE LA LOIRE 27'39''12 à 1'43''
11 HINAULT Maryanne UC BRIOCHINE BRETAGNE 27'41''65 à 1'45''
12 NORBERT RIBEROLLE Marion UC BASSIN HOUILLER GRAND-EST 27'53''10 à 1'57''
13 DA CRUZ Laura CSM VILLENEUVE GARENNE ILE DE FRANCE 28'09''81 à 2'13''
14 GUILLARD Charlotte NANTES DOULON VS PAYS DE LA LOIRE 28'28''48 à 2'32''
15 ROBERT Estelle U.V.C.A TROYES GRAND-EST 30'14''65 à 4'18''