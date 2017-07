Chpts de France - CLM Juniors Hommes : Léo Judas 1er

Classement :

1 JUDAS Léo VC CHALLANDAIS PAYS DE LA LOIRE les 22,1 km en 29'45''21 (moy. 44,566 km/h)

2 RAUGEL Antoine VC ECKWERSHEIM GRAND-EST 29'53''58 à 0'08''

3 RENARD Alexis CC PLANCOETIN BRETAGNE 29'53''69 à 0'08''

4 DELPHIS Thomas V.C. VAULX EN VELIN AUVERGNE-RHONE-ALPES 30'07''63 à 0'22''

5 VANDEPITTE Nathan INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN MIDI-PYRENEES 30'14''02 à 0'29''

6 GRONDIN Donavan Vincent TEAM 94 CYCLING ILE DE FRANCE 30'20''29 à 0'35''

7 LOUVEL Matis VC ROUEN 76 NORMANDIE 30'22''00 à 0'37''

8 GUERNALEC Victor VC CHATEAULINOIS BRETAGNE 30'29''55 à 0'44''

9 HUENS Rémi O GRANDE SYNTHE HAUTS-DE-FRANCE 30'35''26 à 0'50''

10 DEVANNE Antoine CYCLISME REGION POUZAUGES PAYS DE LA LOIRE 30'39''83 à 0'54''

11 BRULE Louis O GRANDE SYNTHE HAUTS-DE-FRANCE 30'42''32 à 0'57''

12 PASTUREL Maxime EC RENNAISE BRETAGNE 30'44''80 à 0'59''

13 MAINGUENAUD Tom P.ST FLORENT NIORT POITOU-CHARENTES 30'44''87 à 0'59''

14 LECAMUS LAMBERT Florentin AC BROLADRIENNE BRETAGNE 30'51''09 à 1'06''

15 CHARRIN Aloïs V.S. ROMANAIS PEAGEOIS AUVERGNE-RHONE-ALPES 30'52''18 à 1'07''

16 MONTCHAMP Tristan E.C. ST ETIENNE - LOIRE AUVERGNE-RHONE-ALPES 31'00''56 à 1'15''

17 NONNEZ Théo PARISIS A.C. 95 ILE DE FRANCE 31'00''62 à 1'15''

18 HERCHEL Dylan VELO CLUB RIOMOIS AUVERGNE-RHONE-ALPES 31'03''12 à 1'18''

19 CARLOT Matéo VC ROUEN 76 NORMANDIE 31'13''41 à 1'28''

20 BACHERY Julien CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE HAUTS-DE-FRANCE 31'14''53 à 1'29''

21 MEUNIER Lucas EVIAN VELO AUVERGNE-RHONE-ALPES 31'14''53 à 1'29''

22 WILL Dilhan VELO CLUB GUYANAIS GUYANE 31'16''85 à 1'31''

23 BILLOUIN Victor LAVAL CYCLISME 53 PAYS DE LA LOIRE 31'19''90 à 1'34''

24 GIRARDET Mathias V.C. LE THOR GADAGNE PROVENCE - COTES D'AZUR 31'25''20 à 1'40''

25 COUTELLE Bastien AMICALE CYCLISTE BISONTINE BOURGOGNE FRANCHE COMTE 31'26''65 à 1'41''

26 MILLON Simon VS NEUILLE PONT PIERRE CENTRE VAL DE LOIRE 31'29''01 à 1'44''

27 COSS Loris V.C. VAULX EN VELIN AUVERGNE-RHONE-ALPES 31'34''30 à 1'49''

28 GIRARDOT Aimé VINEUIL SPORTS CENTRE VAL DE LOIRE 31'43''64 à 1'58''

29 CAMPIONI Luca S.C.OLYMPIQUE DE DIJON BOURGOGNE FRANCHE COMTE 31'47''67 à 2'02''

30 HAMON Nicolas U.C.CONDAT LIMOUSIN 31'47''75 à 2'02''

31 JUSSELIN Théo S.C.OLYMPIQUE DE DIJON BOURGOGNE FRANCHE COMTE 31'48''51 à 2'03''

32 GILLES Cyprien UC ALENCON DAMIGNY NORMANDIE 32'06''54 à 2'21''

33 NOLLOT Florian V.C. CORBAS AUVERGNE-RHONE-ALPES 32'07''04 à 2'22''

34 LE MONNIER DE GOUVILLE Guy AC TOURAINE CENTRE VAL DE LOIRE 32'07''30 à 2'22''

35 BEURVILLE Maximilien U.V.AUBE GRAND-EST 32'17''30 à 2'32''

36 WALKOWIAK Hugo VITROLLES VELO CLUB BMX PROVENCE - COTES D'AZUR 32'22''54 à 2'37''

37 POMA Maxime MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS LANGUEDOC ROUSSILLON 32'34''98 à 2'49''

38 GAZAGNAIRE Timotey MS MANDELIEU PROVENCE - COTES D'AZUR 32'36''97 à 2'51''

39 BONIFACE Lucas U.C.CONDAT LIMOUSIN 32'38''96 à 2'53''

40 ROGER Gabriel CLUB CYCLISTE BOULOU LANGUEDOC ROUSSILLON 32'44''08 à 2'59''

41 TAOCALI Fabien VELO CLUB DE L'EST LA REUNION 33'04''44 à 3'19''

42 FAURE Louis U.V.LIMOUSINE LIMOUSIN 33'47''83 à 4'02''

43 ROSENFELDER Thomas OCC ANTIBES PROVENCE - COTES D'AZUR 33'59''69 à 4'14''

44 PAYET Styven U.S.L. MONTJOLY GUYANE 34'25''67 à 4'40''

45 FRAUMAR Dave ESPOIR CYCLISTE GUYANAIS GUYANE 34'42''93 à 4'57''

46 ARRONDELL Reni ASS. SPORTIVE DE MARIGOT SAINT-MARTIN 34'51''11 à 5'06''

47 DESTOUCHES Yehudi ASS. SPORTIVE DE MARIGOT SAINT-MARTIN 36'54''05 à 7'09''