Chpts de France - CLM Espoirs Hommes : Alexys Brunel 1er

Classement :
1 BRUNEL Alexys CC ETUPES BOURGOGNE FRANCHE COMTE les 27,3 km en 34'40''39e''' (moy. 47,24 km/h)
2 GUERNALEC Thibault TEAM PAYS DE DINAN BRETAGNE 34'43''55 à 0'03''
3 ERMENAULT Corentin TEAM WIGGINS HAUTS-DE-FRANCE 35'13''03 à 0'33''
4 DENIS Thomas VENDEE U PAYS DE LA LOIRE PAYS DE LA LOIRE 35'16''84 à 0'36''
5 PIJOURLET Louis C.R.4 CHEMINS/ROANNE AUVERGNE-RHONE-ALPES 35'32''02 à 0'52''
6 DEFAYE Jeremy S.C.OLYMPIQUE DE DIJON BOURGOGNE FRANCHE COMTE 35'34''74 à 0'54''
7 SOUTON Julien S.C.OLYMPIQUE DE DIJON BOURGOGNE FRANCHE COMTE 35'38''08 à 0'58''
8 MADOUAS Valentin UC NANTES ATLANTIQUE PAYS DE LA LOIRE 35'49''01 à 1'09''
9 COSNEFROY Benoit CHAMBERY CYCLISME FORMATION AUVERGNE-RHONE-ALPES 35'52''74 à 1'12''
10 ROGER Maxime CHAMBERY CYCLISME FORMATION AUVERGNE-RHONE-ALPES 35'56''65 à 1'16''
11 RUSSO Clement E.C. ST ETIENNE - LOIRE AUVERGNE-RHONE-ALPES 36'00''31 à 1'20''
12 PIGEON Hugo CHAMBERY CYCLISME FORMATION AUVERGNE-RHONE-ALPES 36'03''26 à 1'23''
13 LOUVET Louis S.C.OLYMPIQUE DE DIJON BOURGOGNE FRANCHE COMTE 36'09''90 à 1'29''
14 PARET PEINTRE Aurélien CHAMBERY CF AUVERGNE-RHONE-ALPES 36'11''80 à 1'31''
15 AVOINE Kévin ESEG DOUAI HAUTS-DE-FRANCE 36'14''36 à 1'34''
16 DAVY Clement LAVAL CYCLISME 53 PAYS DE LA LOIRE 36'15''36 à 1'35''
17 RAPIN Martin SOJASUN ESPOIR ACNC BRETAGNE 36'17''24 à 1'37''
18 TURGIS Tanguy S. V. P. ILE DE FRANCE 36'20''68 à 1'40''
19 RICHARD Louis E.C. ST ETIENNE - LOIRE AUVERGNE-RHONE-ALPES 36'33''12 à 1'53''
20 MAITRE Florian VENDEE U PAYS DE LA LOIRE PAYS DE LA LOIRE 36'43''60 à 2'03''
21 LAGREE Adrien SOJASUN ESPOIR ACNC BRETAGNE 36'47''30 à 2'07''
22 LEPLINGARD Antoine VC PAYS DE LOUDEAC BRETAGNE 36'48''60 à 2'08''
23 COSTEPLANE Aurelien VENDEE U PAYS DE LA LOIRE PAYS DE LA LOIRE 36'49''38 à 2'09''
24 MAISON Maxime VS CHARTRAIN CENTRE VAL DE LOIRE 36'51''37 à 2'11''
25 DANES Léo CHAMBERY CYCLISME FORMATION AUVERGNE-RHONE-ALPES 36'52''38 à 2'12''
26 LINO Julian VC PAYS DE LOUDEAC BRETAGNE 36'55''46 à 2'15''
27 ESQUER Florian VELO CLUB SPIRIPONTAIN LANGUEDOC ROUSSILLON 36'57''40 à 2'17''
28 NEBOIT Romain CC MARMANDAIS AQUITAINE 37'01''61 à 2'21''
29 JULLIEN Anthony CHAMBERY CF AUVERGNE-RHONE-ALPES 37'12''92 à 2'32''
30 CHAMPOUSSIN Clement CHAMBERY CF AUVERGNE-RHONE-ALPES 37'13''10 à 2'33''
31 ANTI Enzo VC ROUEN 76 NORMANDIE 37'20''29 à 2'40''
32 HAVOT Sébastien CC NOGENT / OISE HAUTS-DE-FRANCE 37'31''55 à 2'51''
33 BEZZA Quentin VC UNITE SCHWENHEIM GRAND-EST 37'37''50 à 2'57''
34 BUISSON Corentin U.V.LIMOUSINE LIMOUSIN 37'41''62 à 3'01''
35 RIOU Alan TEAM PAYS DE DINAN BRETAGNE 37'43''31 à 3'03''
36 NICOLAS Théo VC ROUEN 76 NORMANDIE 37'43''68 à 3'03''
37 DUSSOL Loick VELO CLUB SPIRIPONTAIN LANGUEDOC ROUSSILLON 37'55''34 à 3'15''
38 AMAND Manuel CREUSE OXYGENE LIMOUSIN 38'06''69 à 3'26''
39 LANCE Gautier TEAM MACADAM'S COWBOYS GRAND-EST 38'08''35 à 3'28''
40 BIONDI Andrea CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. AUVERGNE-RHONE-ALPES 38'26''26 à 3'46''
41 MARTIN Welner LEU BRAQUET D'OR OUEST LA REUNION 38'38''94 à 3'58''
42 BOILEAU Léo E.C. ST ETIENNE - LOIRE AUVERGNE-RHONE-ALPES 38'44''75 à 4'04''
43 FINE Eddy CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. AUVERGNE-RHONE-ALPES 38'59''29 à 4'19''
44 HENRIO Ewen GUIDON CHALETTOIS CENTRE VAL DE LOIRE 39'14''42 à 4'34''
45 PREVELATO Guillaume E.C. ST ETIENNE - LOIRE AUVERGNE-RHONE-ALPES 39'15''79 à 4'35''