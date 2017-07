Chpts de France - Minimes/Cadettes :

Classement :

1 Maeva SQUIBAN (C1) AC GOUESNOU BRE les 57,6 km en 1h47'33'' (moy. 32,134 km/h)

2 Line BURQUIER (M2) VTT PAYS DE GAVOT AURA à 59''

3 Olivia ONESTI (M2) INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN MPY '

4 Pasquine VANDERMOUTEN (C2) CLUB CYCLISTE BOULOU LAR à 01'31''

5 Cedrine KERBAOL (C2) ST RENAN IROISE VELO BRE '

6 Ambre RADADI (M1) CC FORMERIE HDF '

7 Maylis SARRON (C1) UC GIEN SPORT CEN à 02'12''

8 Marie Morgane LE DEUNFF (C1) EC PLESTIN PAYS TREGOR BRE '

9 Lucie DELECOURT (C2) VC ST OMER HDF '

10 Flavie BOULAIS (M2) LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME PDL '

11 Axelle GUIRADO (C2) VELO CLUB AUBAGNAIS PACA '

12 Lucie DUMOULIN (M2) AMICALE CYCLISTE BISONTINE BFC '

13 Lison VULLIET (M2) U.C. SEYSSEL FRANGY AURA '

14 Coline RABY (M2) P.ST FLORENT NIORT PCH '

15 Louise LEBRUN (C2) ASPTT DE TROYES GES '

16 Laura BUNEL (C2) VC BERNAY NOR '

17 Sarah HINAULT (C1) UC BRIOCHINE BRE '

18 Alice BARBOTIN (M2) INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN MPY '

19 Amandine FOUQUENET (C2) UNION CYCLISTE SUD 53 PDL à 02'19''

20 Marie CAMENEN (C1) EC QUEVENOISE BRE à 02'35''

21 Pauline DEVAUX (M2) V.C.DE MONTBELIARD BFC '

22 Laurie VEZIE (C2) VC DINANNAIS BRE à 02'53''

23 Orlanne BOSCHE (C1) U.C.BRIVISTE LIM '

24 Elsa MORI (C2) V.C. ANNEMASSE AURA à 02'56''

25 Justine CHEVRIEUX (C1) UC VENDOMOISE CEN à 02'58''

26 Julie SCHMIDT (C2) CYCLE GOLBEEN GES à 03'12''

27 Flavie BASSIERE (C2) PEDALE NANTAISE PDL à 05'21''

28 Léa CURINIER (C2) U.C. MONTMEYRAN VALENCE AURA à 05'24''

29 Jade TEOLIS (C1) V.C. CORBAS AURA à 06'44''

30 Kristina NENADOVIC (C1) CS VILLETANEUSE IDF à 07'14''

31 Camille LAUGIER (C1) CYCLO CLUB BENEDICTINS REU à 08'33''

32 Lucie POUSSIN (C1) VS NEUILLE PONT PIERRE CEN à 08'34''

33 Coralie MOREAU (C2) AG ORVAL COUTANCES NOR '

34 Maëva RIGOREAU (C2) VC CASTELNEUVIEN CEN '

35 Eglantine RAYER (M1) US PETRUVIENNE NOR '

36 Victoria CUSHING (C2) CLUB CYCLISTE BOULOU LAR à 09'08''

37 Noémie LEFUEL (C2) TEAM ALLINGES PUBLIER AURA '

38 Mathilde DEMONTREUILLE (C1) SC VAL D'ARRE HDF à 09'22''

39 Gwendoline POUVREAULT (C2) V.C.SAINTAIS PCH à 09'52''

40 Aurore PERNOLLET (M1) V.C. CLUSES SCIONZIER AURA à 10'26''

41 Hortense GODIOT (M2) CC CAMBRESIEN HDF à 10'54''

42 Margaux MONARD (C2) U.C. SEYSSEL FRANGY AURA à 11'59''

43 Clarisse DANCE (C2) VELO SPORT BRIVADOIS AURA '

44 Clara ROSENFELDER (C1) OCC ANTIBES PACA à 12'41''

45 Flavie ARNOULD (M2) VC DRACENOIS PACA '

46 Alicia TEXIER (C2) U.V.LIMOUSINE LIM à 12'45''

47 Ilona MARCHAND (C1) VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE PACA à 12'47''

48 Emeline BARBIER (C2) AC BREVINOIS PDL à 15'06''

49 Kassandra LEGROS (M2) CYCLO CLUB BENEDICTINS REU à 15'23''

50 Maitena AGUER (C1) URT VELO 64 AQU à 15'26''

51 Ophelie CONTROLE (C2) JEUNESSE CYCLISTE ABYMES GUA à 15'35''

52 Louise MOULLEC (C1) VC CHATEAULINOIS BRE à 16'06''

53 Lalita VEE (C2) VELO CLUB DE SAINT DENIS REU à 17'56''

54 Coralie REHM (C2) ROAD TEAM VAL DE MODER GES à 19'05''

55 Azéline CORLAY (C1) UC BRICQUEBEC NOR '

56 Manon CHICAUD (C2) CREUSE OXYGENE LIM à 19'23''

57 Noémie DAUMAS (M2) VC ST GILLOIS LAR à 19'43''

58 Emeline LE CORNEC (C1) ES MAINTENON PIERRES CEN à 20'07''

59 Océane GOERGEN (C1) ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 IDF à 21'15''

60 Maud LECHASLES (C2) VC SAINT LO PONT HEBERT NOR à 22'52''

61 Elisa PAYET (M2) CLUB CYCLISTE ST-LOUISIEN REU à 23'10''

62 Chloé ALMAR (M2) CYCLO CLUB BENEDICTINS REU à 42'46''

63 Alexane DURAFFOURG (M1) VEL'HAUT-JURA SAINT-CLAUDE BFC '

64 Floraine BERNARD (M2) US LA CHATRE CEN à 47'00''

65 Océane DEMANGE (M2) US THIERVILLE GES à 47'13''

Abandons :

Ysoline CORBINEAU (C1) POLE CYCLISME SAUMUROIS PDL

Lauriane DURAFFOURG (C1) VEL'HAUT-JURA SAINT-CLAUDE BFC

Lise CHAILLET (C2) E.C. BAUME LES DAMES BFC

Angelica MARIE (C2) KARUKERA BIKE'S LAND GUA

Lucie LIBOREAU (C1) AAJ BLOIS CYCLISME CEN

Basma EL GHOUATE (C1) 4S ST SATUR CEN

Emma ROGER (C2) CLUB CYCLISTE BOULOU LAR

Lou BERLAND (C1) INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN MPY

Ilona FEYTOU (M2) INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN MPY