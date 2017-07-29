Lisieux (14) - Critérium d'attente (3-Juniors)

Classement :
1 PELLEGRINELLI Théo CM AUBERVILLIERS 93
2 BRENNER Eric ANET VELO CLUB
3 AZE Alex ARGENTEUIL VAL DE SEINE
4 REGNER Louis ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
5 CARO Nicolas CM AUBERVILLIERS 93
6 BEAUNE Romain VC VERNON
7 KHELFAT Quentin VC ROUEN 76
8 LAURENT Joffrey UV NEUBOURG
9 COUVIGNY Pierre VC ROUEN 76
10 GLAUDIN Axel UV NEUBOURG
11 LEPOITTEVIN DUBOST Simon ES TORIGNI
12 COULIBEUF DELAUNAY Benoit ES LIVAROT
13 DUHAMEL Mickael VC VERNON
14 CRUCHON Guillaume AC CHERBOURG COTENTIN
15 GESLIN Nicolas VELO RACING CLUB
16 CHAPELLE Esteban UV NEUBOURG
17 OLARD Antoine EC SAINT VIGORIENNE
18 HUREL Cédric AC CHERBOURG COTENTIN
19 ROCHETTE Xavier US MAULE CYCLISME
20 ROGER Samuel USSA PAVILLY BARENTIN
21 TRINQUET Dominique UC IFS-HEROUVILLE
22 LEGER David US PETRUVIENNE
23 BLANPAIN Nathan USSA PAVILLY BARENTIN
24 MOREL Adrien UC JOUÉ LES TOURS
25 PILVESSE Vincent EC SAINT VIGORIENNE
26 MESLE Adrien VC ROUEN
27 MERLINAT Arnaud VC PACEEN
28 DELORME Florent ES LIVAROT
29 RENIEVILLE Alexandre USSA PAVILLY BARENTIN
30 JUSTIN Fabrice CABOURG CYCLO CLUB
31 SAVALLE Gratien VC HATTENVILLE FAUVILLE
32 DUMONTEL Loic UV NEUBOURG
33 DALLET Clément VC HATTENVILLE FAUVILLE
34 ROLAND Adrien VELO CLUB ARPAJON
35 DUCHEMIN Jean Michel ESM GONFREVILLE L'ORCHER
36 RESSE Vincent TEAM XC ROAD 27
37 VALETTE Stéphane VC ORBEC LA VESPIERE-FRIARDEL
38 CRAMOISAN Yoann USSA PAVILLY BARENTIN
39 LECOEUR Maxime UC ALENÇON DAMIGNY
40 JOUEN Fabrice TEAM TSM
Crédit Photo : Coralie Ragnault