Chpts de France - Juniors Dames : Evita Muzic 1er

Evita Muzic (Bourgogne-Franche-Comté) a décroché, ce samedi 29 Juillet 2017 à Saint-Amand-Montrond (Cher), le titre de Championne de France Juniors Dames. Jade Wiel (Bourgogne-Franche-Comté) et Célia Le Mouël (Bretagne) complète le podium.

Classement :

1 Evita MUZIC (J2) BOURGOGNE FRANCHE COMTE VC MORTEAU MONTBENOIT les 72 km en 2h04'09'' (moy. 34,797 km/h)

2 Jade WIEL (J1) BOURGOGNE FRANCHE COMTE VC MORTEAU MONTBENOIT à 22''

3 Celia LE MOUEL (J1) BRETAGNE VC SAINT MALO à 51''

4 Clara COPPONI (J2) PROVENCE-COTES D'AZUR VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE à 01'53''

5 Marie LE NET (J1) BRETAGNE VC PONTIVYEN à 04'21''

6 Laura DA CRUZ (J1) ILE DE FRANCE CSM VILLENEUVE GARENNE à 04'42''

7 Emeline EUSTACHE (J1) BOURGOGNE FRANCHE COMTE VC MORTEAU MONTBENOIT à 04'44''

8 Noemie ABGRALL (J2) BRETAGNE LANDIVISIENNE CYCL. à 04'50''

9 Audrey WEINGARTEN (J1) LIMOUSIN U.C.CONDAT '' ''

10 Marion NORBERT RIBEROLLE (J2) GRAND-EST UC BASSIN HOUILLER à 04'52''

11 Dorine GRANADE (J2) AUVERGNE-RHONE-ALPES A.S. FONTAINE à 06'43''

12 Maina GALAND (J1) BRETAGNE EC LANDERNEAU à 08'11''

13 Lyse GIRAULT (J1) CENTRE VAL DE LOIRE CG ORLEANS LOIRET à 08'26''

14 India GRANGIER (J1) AQUITAINE VC PAYS DE LANGON à 10'26''

15 Alice COUTINHO (J1) MIDI-PYRENEES GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 à 10'34''

16 Justine GEGU (J2) PAYS DE LA LOIRE UNION CYCLISTE SUD 53 à 10'48''

17 Maryanne HINAULT (J1) BRETAGNE UC BRIOCHINE '' ''

18 Marceline DEVAUX (J2) BOURGOGNE FRANCHE COMTE VC MORTEAU MONTBENOIT à 10'49''

19 Alison AVOINE (J1) HAUTS-DE-FRANCE CC CAMBRESIEN '' ''

20 Charlotte GUILLARD (J2) PAYS DE LA LOIRE NANTES DOULON VS 2h15'28'' à 11'19''

21 Anaïs MORICHON (J2) POITOU-CHARENTES FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE à 11'37''

22 Océane HENAULT (J2) NORMANDIE FORGES VELO'S 76 à 11'43''

23 Lucile FRANCOIS (J1) LANGUEDOC ROUSSILLON VELO SPRINT NARBONNAIS à 17'21''

24 Celia CHARRIER (J1) AQUITAINE VC PAYS DE LANGON '' ''

25 Florine LEPLAT (J1) HAUTS-DE-FRANCE CC CAMBRESIEN '' ''

26 Sarah BERKANE (J1) GRAND-EST E C V BOULZICOURT à 23'50''

27 Zoé DELACHAUX (J1) BOURGOGNE FRANCHE COMTE AMICALE CYCLISTE BISONTINE '' ''

28 Maeva PARET PEINTRE (J2) AUVERGNE-RHONE-ALPES V.C. ANNEMASSE à 24'48''

29 Lea PITARD (J1) PAYS DE LA LOIRE LAVAL CYCLISME 53 '' ''

30 Jeanne ELSENS (J1) HAUTS-DE-FRANCE PEDALE MADELEINOISE à 28'03''

31 Estelle ROBERT (J2) GRAND-EST U.V.C.A TROYES à 30'53''

32 Candice COUSTON (J1) LANGUEDOC ROUSSILLON CLUB CYCLISTE BOULOU '' ''

33 Amélie HOESCH (J1) GRAND-EST MJC BUHL à 38'21''

Non-partantes :

Victoire BERTEAU (J1) HAUTS-DE-FRANCE VC LAONNOIS

Dilyxine MIERMONT (J1) AUVERGNE-RHONE-ALPES VELO CLUB SANSAC ARPAJON

Abandon :

Valentine FORTIN (J2) MIDI-PYRENEES GSC BLAGNAC VELO SPORT 31

Crédit photo : Freddy Guérin