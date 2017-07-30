Chpts de France - Juniors Dames : Evita Muzic 1er

Classement :
1 Evita MUZIC (J2) BOURGOGNE FRANCHE COMTE VC MORTEAU MONTBENOIT les 72 km en 2h04'09'' (moy. 34,797 km/h)
2 Jade WIEL (J1) BOURGOGNE FRANCHE COMTE VC MORTEAU MONTBENOIT à 22''
3 Celia LE MOUEL (J1) BRETAGNE VC SAINT MALO à 51''
4 Clara COPPONI (J2) PROVENCE-COTES D'AZUR VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE à 01'53''
5 Marie LE NET (J1) BRETAGNE VC PONTIVYEN à 04'21''
6 Laura DA CRUZ (J1) ILE DE FRANCE CSM VILLENEUVE GARENNE à 04'42''
7 Emeline EUSTACHE (J1) BOURGOGNE FRANCHE COMTE VC MORTEAU MONTBENOIT à 04'44''
8 Noemie ABGRALL (J2) BRETAGNE LANDIVISIENNE CYCL. à 04'50''
9 Audrey WEINGARTEN (J1) LIMOUSIN U.C.CONDAT '' ''
10 Marion NORBERT RIBEROLLE (J2) GRAND-EST UC BASSIN HOUILLER à 04'52''
11 Dorine GRANADE (J2) AUVERGNE-RHONE-ALPES A.S. FONTAINE à 06'43''
12 Maina GALAND (J1) BRETAGNE EC LANDERNEAU à 08'11''
13 Lyse GIRAULT (J1) CENTRE VAL DE LOIRE CG ORLEANS LOIRET à 08'26''
14 India GRANGIER (J1) AQUITAINE VC PAYS DE LANGON à 10'26''
15 Alice COUTINHO (J1) MIDI-PYRENEES GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 à 10'34''
16 Justine GEGU (J2) PAYS DE LA LOIRE UNION CYCLISTE SUD 53 à 10'48''
17 Maryanne HINAULT (J1) BRETAGNE UC BRIOCHINE '' ''
18 Marceline DEVAUX (J2) BOURGOGNE FRANCHE COMTE VC MORTEAU MONTBENOIT à 10'49''
19 Alison AVOINE (J1) HAUTS-DE-FRANCE CC CAMBRESIEN '' ''
20 Charlotte GUILLARD (J2) PAYS DE LA LOIRE NANTES DOULON VS 2h15'28'' à 11'19''
21 Anaïs MORICHON (J2) POITOU-CHARENTES FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE à 11'37''
22 Océane HENAULT (J2) NORMANDIE FORGES VELO'S 76 à 11'43''
23 Lucile FRANCOIS (J1) LANGUEDOC ROUSSILLON VELO SPRINT NARBONNAIS à 17'21''
24 Celia CHARRIER (J1) AQUITAINE VC PAYS DE LANGON '' ''
25 Florine LEPLAT (J1) HAUTS-DE-FRANCE CC CAMBRESIEN '' ''
26 Sarah BERKANE (J1) GRAND-EST E C V BOULZICOURT à 23'50''
27 Zoé DELACHAUX (J1) BOURGOGNE FRANCHE COMTE AMICALE CYCLISTE BISONTINE '' ''
28 Maeva PARET PEINTRE (J2) AUVERGNE-RHONE-ALPES V.C. ANNEMASSE à 24'48''
29 Lea PITARD (J1) PAYS DE LA LOIRE LAVAL CYCLISME 53 '' ''
30 Jeanne ELSENS (J1) HAUTS-DE-FRANCE PEDALE MADELEINOISE à 28'03''
31 Estelle ROBERT (J2) GRAND-EST U.V.C.A TROYES à 30'53''
32 Candice COUSTON (J1) LANGUEDOC ROUSSILLON CLUB CYCLISTE BOULOU '' ''
33 Amélie HOESCH (J1) GRAND-EST MJC BUHL à 38'21''
Non-partantes :
Victoire BERTEAU (J1) HAUTS-DE-FRANCE VC LAONNOIS
Dilyxine MIERMONT (J1) AUVERGNE-RHONE-ALPES VELO CLUB SANSAC ARPAJON
Abandon :
Valentine FORTIN (J2) MIDI-PYRENEES GSC BLAGNAC VELO SPORT 31
Crédit photo : Freddy Guérin