Chpts de France - Espoirs Hommes : Victor Lafay 1er

Classement :

1 Victor LAFAY (1) BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME AURA les 172,8 km en 4h26'05'' (moy. 38,965 km/h)

2 Benoit COSNEFROY (1) CHAMBERY CYCLISME FORMATION AURA à 18''

3 Damien TOUZE (E) HP BTP AUBER 93 NOR à 23''

4 Benjamin THOMAS (E) ARMEE DE TERRE IDF à 38''

5 Léo DANES (1) CHAMBERY CYCLISME FORMATION AURA à 56''

6 Marlon GAILLARD (1) VENDEE U PAYS DE LA LOIRE PDL à 01'30''

7 Maxime ROGER (1) CHAMBERY CYCLISME FORMATION AURA '

8 Lucas DE ROSSI (1) V.C.LA POMME MARSEILLE PACA à 01'34''

9 Tanguy TURGIS (1) S. V. P. IDF à 01'55''

10 Gerard TORRES (1) A C 4 B PCH '

11 Clement RUSSO (1) E.C. ST ETIENNE - LOIRE AURA à 06'57''

12 Simon SELLIER (1) VENDEE U PAYS DE LA LOIRE PDL '

13 Paul SAUVAGE (1) CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBBELFIACRD '

14 Simon GUGLIELMI (1) C.R.4 CHEMINS/ROANNE AURA '

15 Valentin MADOUAS (1) UC NANTES ATLANTIQUE PDL '

16 Sofiane MERIGNAT (1) V.C.LA POMME MARSEILLE PACA '

17 Ivan SCHMITZ (1) A.V.C.AIX EN PROVENCE - COTES D'AZURPACA à 07'00''

18 Jeremy DEFAYE (1) S.C.OLYMPIQUE DE DIJON BFC '

19 Romain GUILLOT (1) V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS AURA à 10'11''

20 Sylvain MONTANA (1) VC ROUEN 76 NOR '

21 Hugo MARTIN (2) A.V.C.AIX EN PROVENCE - COTES D'AZURPACA '

22 Franck LERAT (2) DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME HDF à 10'15''

23 Aurélien PHILIBERT (1) VC TOUCY BFC à 13'43''

24 Adrien LEBOUCHER (1) UC NANTES ATLANTIQUE PDL '

25 Eddy FINE (1) CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. AURA '

26 Florian MAITRE (1) VENDEE U PAYS DE LA LOIRE PDL à 13'46''

27 Thomas JOLY (1) CC NOGENT / OISE HDF à 17'16''

28 Theo MATONTI (1) VS HYEROIS PACA à 19'36''

29 Thomas ACOSTA (1) SA MUSSIDAN AQU '

30 Kévin AVOINE (1) ESEG DOUAI HDF à 27'38''

Non-partants :

Odrian CHAMPOSSIN (1) A.V.C.AIX EN PROVENCE - COTES D'AZURPACA

Aurélien DOLEATTO (1) CHAMBERY CYCLISME FORMATION AURA

Abandons :

Jerome LE BRETON (1) TEAM PAYS DE DINAN BRE

Julien SOUTON (1) S.C.OLYMPIQUE DE DIJON BFC

Tom ROUYER (1) ASPTT NANCY GES

Florian HEYMANS (1) U.V.AUBE GES

Kevin PERRET (1) UC NANTES ATLANTIQUE PDL

Thibault GUERNALEC (1) TEAM PAYS DE DINAN BRE

Clément JOLIBERT (1) A.V.C.AIX EN PROVENCE - COTES D'AZURPACA

Mathieu BURGAUDEAU (1) VENDEE U PAYS DE LA LOIRE PDL

Enzo BERNARD (1) VENDEE U PAYS DE LA LOIRE PDL

Enzo BOISSET (1) UC NANTES ATLANTIQUE PDL

Clement DAVY (1) LAVAL CYCLISME 53 PDL

Thomas DENIS (1) VENDEE U PAYS DE LA LOIRE PDL

Valentin FERRON (1) VENDEE U PAYS DE LA LOIRE PDL

Emilien JEANNIERE (1) VENDEE U PAYS DE LA LOIRE PDL

Axel JOURNIAUX (1) VENDEE U PAYS DE LA LOIRE PDL

Jeremie MICHENEAU (2) VELO SPORT VALLETAIS PDL

Baptiste RENAULT (1) POC COTE DE LUMIERE PDL

David RIVIERE (1) VENDEE U PAYS DE LA LOIRE PDL

Florian CAM (1) COTES D'ARMOR CYCL. BRE

Nicolas MALLE (1) SOJASUN ESPOIR ACNC BRE

Maxime BLAMPAIN (1) SOJASUN ESPOIR ACNC BRE

Mael BOIVIN (1) VC PAYS DE LOUDEAC BRE

Adrien LAGREE (1) SOJASUN ESPOIR ACNC BRE

Gaetan LEMOINE (1) VC PAYS DE LOUDEAC BRE

Antoine LEPLINGARD (1) VC PAYS DE LOUDEAC BRE

Emmanuel MORIN (1) SOJASUN ESPOIR ACNC BRE

Nicolas PRIMAS (1) VC PAYS DE LOUDEAC BRE

Antoine PROD'HOMME (1) OC LOCMINE BRE

Martin RAPIN (1) SOJASUN ESPOIR ACNC BRE

Alan RIOU (1) TEAM PAYS DE DINAN BRE

Geoffroy BECRET (1) CC NOGENT / OISE HDF

Corentin ERMENAULT (E) TEAM WIGGINS HDF

Maxime GRESSIER (1) CLUB NEUTRE NORD PAS DE CALAIS HDF

Sébastien HAVOT (1) CC NOGENT / OISE HDF

Anthony PINAUD (1) VC AMATEUR ST QUENTIN HDF

Théo SAGNIER (1) CC NOGENT / OISE HDF

Dylan GUINET (1) U.V.AUBE GES

Simon COMBES (1) VC UNITE SCHWENHEIM GES

Matthias LAVOISIER (1) TEAM MACADAM'S COWBOYS GES

Yan GRAS (1) TEAM MACADAM'S COWBOYS GES

Jordan DELBOVE (2) U.V.AUBE GES

Martin DESCHATRES (2) VC UNITE SCHWENHEIM GES

Vincent MEHN (2) P.E. HAGUENAU - TRM GES

Maxime COLLOT (3) SA VERDUNOIS GES

Eugène RICHARDOT (1) VC TOUCY BFC

Hadrien DEGRANDCOURT (1) S.C.OLYMPIQUE DE DIJON BFC

Léon DUMAY (1) S.C.OLYMPIQUE DE DIJON BFC

Louis LOUVET (1) S.C.OLYMPIQUE DE DIJON BFC

Arnaud PFRIMMER (1) CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBBELFIACRD

Mathieu RIGOLLOT (1) S.C.OLYMPIQUE DE DIJON BFC

Welner MARTIN (2) LEU BRAQUET D'OR OUEST REU

Jonathan COUANON (1) V.C.LA POMME MARSEILLE PACA

Victor LANGELLOTTI (1) UC MONACO PACA

Simon LHUILIER (1) CA CASTELSARRASIN MPY

Quentin ROSSINI (1) GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 MPY

Roman KOHL (1) GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 MPY

Tristan SELIVERT (1) GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 MPY

Vincent CABANEL (1) CA CASTELSARRASIN MPY

Corentin BUISSON (2) U.V.LIMOUSINE LIM

Florian DUFOUR (1) CREUSE OXYGENE LIM

Théo MENANT (1) CREUSE OXYGENE LIM

Aurélien PARET PEINTRE (1) CHAMBERY CYCLISME FORMATION AURA

Rémy ROCHAS (1) CHAMBERY CYCLISME FORMATION AURA

Clement CHAMPOUSSIN (1) CHAMBERY CYCLISME FORMATION AURA

Maxime JARNET (1) V.C. VAULX EN VELIN AURA

Clément DIDIER (1) BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME AURA

Axel CARNIER (1) LA PEDALE D'OR JOSEPHINE MAR

Kahiri ENDELER (2) AS TAMARII PANARUNI TAH

Dorian ARAMENDI (1) CERCLE AQUITAIN AQU

Cyril BARTHE (1) CERCLE AQUITAIN AQU

Dorian FOULON (1) URT VELO 64 AQU

Maxime GOSSARD (1) CC PERIGUEUX DORDOGNE AQU

Simon VERGER (1) TEAM BRICQUEBEC COTENTIN NOR

Pierre BARBIER (1) LEOPARDS CLUB NOR

Bryan DELEHAYE (1) USSA PAVILLY BARENTIN NOR

Jeremy BELLICAUD (1) ANGOULEME VELO CLUB PCH

Lucien CAPOT (1) TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD PCH

Killian LARPE (1) A.PO.GE CYCLISTE PCH

Romain LE HENAFF (1) C.O.COURONNAIS PCH

Ewen HENRIO (1) GUIDON CHALETTOIS CEN

Maxime MAISON (1) VS CHARTRAIN CEN

Pierre RONXIN (1) GUIDON CHALETTOIS CEN

Maxime LE TIEC (1) GUIDON CHALETTOIS CEN

Matthieu DEMEAUTIS (1) GUIDON CHALETTOIS CEN

Camille BATISTA (2) CG ORLEANS LOIRET CEN

Baptiste BLEIER (1) CM AUBERVILLIERS 93 IDF

Hugo BOUGUET (1) CM AUBERVILLIERS 93 IDF

Fabio DO REGO (1) TEAM PELTRAX - CSD IDF

Bruno HATTIER (1) CM AUBERVILLIERS 93 IDF

Nicolas PRODHOMME (1) CM AUBERVILLIERS 93 IDF

Pierre VALETTE (1) TEAM PELTRAX - CSD IDF

Thibaud SAINT GUILHEM (2) CALVISSON VTT LAR

Florian ESQUER (1) VELO CLUB SPIRIPONTAIN LAR

Lucas GAUGET (2) VELO CLUB LODEVOIS LAR

Julien GERBON (2) VELO CLUB SPIRIPONTAIN LAR

Marceau GARAND (1) VELO CLUB SPIRIPONTAIN LAR

Alexandre LOUIS (3) P.CHALONNAISE GES

Lucas GEHIN (1) SC DE NICE JOLLYWEAR PACA

Raphael GAY (1) CREUSE OXYGENE LIM

Mathieu MORICHON (1) CREUSE OXYGENE LIM

Enzo ANTI (1) VC ROUEN 76 NOR