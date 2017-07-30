Chpts de France - Espoirs Hommes : Victor Lafay 1er

Classement :
1 Victor LAFAY (1) BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME AURA les 172,8 km en 4h26'05'' (moy. 38,965 km/h)
2 Benoit COSNEFROY (1) CHAMBERY CYCLISME FORMATION AURA à 18''
3 Damien TOUZE (E) HP BTP AUBER 93 NOR à 23''
4 Benjamin THOMAS (E) ARMEE DE TERRE IDF à 38''
5 Léo DANES (1) CHAMBERY CYCLISME FORMATION AURA à 56''
6 Marlon GAILLARD (1) VENDEE U PAYS DE LA LOIRE PDL à 01'30''
7 Maxime ROGER (1) CHAMBERY CYCLISME FORMATION AURA '
8 Lucas DE ROSSI (1) V.C.LA POMME MARSEILLE PACA à 01'34''
9 Tanguy TURGIS (1) S. V. P. IDF à 01'55''
10 Gerard TORRES (1) A C 4 B PCH '
11 Clement RUSSO (1) E.C. ST ETIENNE - LOIRE AURA à 06'57''
12 Simon SELLIER (1) VENDEE U PAYS DE LA LOIRE PDL '
13 Paul SAUVAGE (1) CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBBELFIACRD '
14 Simon GUGLIELMI (1) C.R.4 CHEMINS/ROANNE AURA '
15 Valentin MADOUAS (1) UC NANTES ATLANTIQUE PDL '
16 Sofiane MERIGNAT (1) V.C.LA POMME MARSEILLE PACA '
17 Ivan SCHMITZ (1) A.V.C.AIX EN PROVENCE - COTES D'AZURPACA à 07'00''
18 Jeremy DEFAYE (1) S.C.OLYMPIQUE DE DIJON BFC '
19 Romain GUILLOT (1) V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS AURA à 10'11''
20 Sylvain MONTANA (1) VC ROUEN 76 NOR '
21 Hugo MARTIN (2) A.V.C.AIX EN PROVENCE - COTES D'AZURPACA '
22 Franck LERAT (2) DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME HDF à 10'15''
23 Aurélien PHILIBERT (1) VC TOUCY BFC à 13'43''
24 Adrien LEBOUCHER (1) UC NANTES ATLANTIQUE PDL '
25 Eddy FINE (1) CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. AURA '
26 Florian MAITRE (1) VENDEE U PAYS DE LA LOIRE PDL à 13'46''
27 Thomas JOLY (1) CC NOGENT / OISE HDF à 17'16''
28 Theo MATONTI (1) VS HYEROIS PACA à 19'36''
29 Thomas ACOSTA (1) SA MUSSIDAN AQU '
30 Kévin AVOINE (1) ESEG DOUAI HDF à 27'38''
Non-partants :
Odrian CHAMPOSSIN (1) A.V.C.AIX EN PROVENCE - COTES D'AZURPACA
Aurélien DOLEATTO (1) CHAMBERY CYCLISME FORMATION AURA
Abandons :
Jerome LE BRETON (1) TEAM PAYS DE DINAN BRE
Julien SOUTON (1) S.C.OLYMPIQUE DE DIJON BFC
Tom ROUYER (1) ASPTT NANCY GES
Florian HEYMANS (1) U.V.AUBE GES
Kevin PERRET (1) UC NANTES ATLANTIQUE PDL
Thibault GUERNALEC (1) TEAM PAYS DE DINAN BRE
Clément JOLIBERT (1) A.V.C.AIX EN PROVENCE - COTES D'AZURPACA
Mathieu BURGAUDEAU (1) VENDEE U PAYS DE LA LOIRE PDL
Enzo BERNARD (1) VENDEE U PAYS DE LA LOIRE PDL
Enzo BOISSET (1) UC NANTES ATLANTIQUE PDL
Clement DAVY (1) LAVAL CYCLISME 53 PDL
Thomas DENIS (1) VENDEE U PAYS DE LA LOIRE PDL
Valentin FERRON (1) VENDEE U PAYS DE LA LOIRE PDL
Emilien JEANNIERE (1) VENDEE U PAYS DE LA LOIRE PDL
Axel JOURNIAUX (1) VENDEE U PAYS DE LA LOIRE PDL
Jeremie MICHENEAU (2) VELO SPORT VALLETAIS PDL
Baptiste RENAULT (1) POC COTE DE LUMIERE PDL
David RIVIERE (1) VENDEE U PAYS DE LA LOIRE PDL
Florian CAM (1) COTES D'ARMOR CYCL. BRE
Nicolas MALLE (1) SOJASUN ESPOIR ACNC BRE
Maxime BLAMPAIN (1) SOJASUN ESPOIR ACNC BRE
Mael BOIVIN (1) VC PAYS DE LOUDEAC BRE
Adrien LAGREE (1) SOJASUN ESPOIR ACNC BRE
Gaetan LEMOINE (1) VC PAYS DE LOUDEAC BRE
Antoine LEPLINGARD (1) VC PAYS DE LOUDEAC BRE
Emmanuel MORIN (1) SOJASUN ESPOIR ACNC BRE
Nicolas PRIMAS (1) VC PAYS DE LOUDEAC BRE
Antoine PROD'HOMME (1) OC LOCMINE BRE
Martin RAPIN (1) SOJASUN ESPOIR ACNC BRE
Alan RIOU (1) TEAM PAYS DE DINAN BRE
Geoffroy BECRET (1) CC NOGENT / OISE HDF
Corentin ERMENAULT (E) TEAM WIGGINS HDF
Maxime GRESSIER (1) CLUB NEUTRE NORD PAS DE CALAIS HDF
Sébastien HAVOT (1) CC NOGENT / OISE HDF
Anthony PINAUD (1) VC AMATEUR ST QUENTIN HDF
Théo SAGNIER (1) CC NOGENT / OISE HDF
Dylan GUINET (1) U.V.AUBE GES
Simon COMBES (1) VC UNITE SCHWENHEIM GES
Matthias LAVOISIER (1) TEAM MACADAM'S COWBOYS GES
Yan GRAS (1) TEAM MACADAM'S COWBOYS GES
Jordan DELBOVE (2) U.V.AUBE GES
Martin DESCHATRES (2) VC UNITE SCHWENHEIM GES
Vincent MEHN (2) P.E. HAGUENAU - TRM GES
Maxime COLLOT (3) SA VERDUNOIS GES
Eugène RICHARDOT (1) VC TOUCY BFC
Hadrien DEGRANDCOURT (1) S.C.OLYMPIQUE DE DIJON BFC
Léon DUMAY (1) S.C.OLYMPIQUE DE DIJON BFC
Louis LOUVET (1) S.C.OLYMPIQUE DE DIJON BFC
Arnaud PFRIMMER (1) CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBBELFIACRD
Mathieu RIGOLLOT (1) S.C.OLYMPIQUE DE DIJON BFC
Welner MARTIN (2) LEU BRAQUET D'OR OUEST REU
Jonathan COUANON (1) V.C.LA POMME MARSEILLE PACA
Victor LANGELLOTTI (1) UC MONACO PACA
Simon LHUILIER (1) CA CASTELSARRASIN MPY
Quentin ROSSINI (1) GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 MPY
Roman KOHL (1) GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 MPY
Tristan SELIVERT (1) GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 MPY
Vincent CABANEL (1) CA CASTELSARRASIN MPY
Corentin BUISSON (2) U.V.LIMOUSINE LIM
Florian DUFOUR (1) CREUSE OXYGENE LIM
Théo MENANT (1) CREUSE OXYGENE LIM
Aurélien PARET PEINTRE (1) CHAMBERY CYCLISME FORMATION AURA
Rémy ROCHAS (1) CHAMBERY CYCLISME FORMATION AURA
Clement CHAMPOUSSIN (1) CHAMBERY CYCLISME FORMATION AURA
Maxime JARNET (1) V.C. VAULX EN VELIN AURA
Clément DIDIER (1) BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME AURA
Axel CARNIER (1) LA PEDALE D'OR JOSEPHINE MAR
Kahiri ENDELER (2) AS TAMARII PANARUNI TAH
Dorian ARAMENDI (1) CERCLE AQUITAIN AQU
Cyril BARTHE (1) CERCLE AQUITAIN AQU
Dorian FOULON (1) URT VELO 64 AQU
Maxime GOSSARD (1) CC PERIGUEUX DORDOGNE AQU
Simon VERGER (1) TEAM BRICQUEBEC COTENTIN NOR
Pierre BARBIER (1) LEOPARDS CLUB NOR
Bryan DELEHAYE (1) USSA PAVILLY BARENTIN NOR
Jeremy BELLICAUD (1) ANGOULEME VELO CLUB PCH
Lucien CAPOT (1) TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD PCH
Killian LARPE (1) A.PO.GE CYCLISTE PCH
Romain LE HENAFF (1) C.O.COURONNAIS PCH
Ewen HENRIO (1) GUIDON CHALETTOIS CEN
Maxime MAISON (1) VS CHARTRAIN CEN
Pierre RONXIN (1) GUIDON CHALETTOIS CEN
Maxime LE TIEC (1) GUIDON CHALETTOIS CEN
Matthieu DEMEAUTIS (1) GUIDON CHALETTOIS CEN
Camille BATISTA (2) CG ORLEANS LOIRET CEN
Baptiste BLEIER (1) CM AUBERVILLIERS 93 IDF
Hugo BOUGUET (1) CM AUBERVILLIERS 93 IDF
Fabio DO REGO (1) TEAM PELTRAX - CSD IDF
Bruno HATTIER (1) CM AUBERVILLIERS 93 IDF
Nicolas PRODHOMME (1) CM AUBERVILLIERS 93 IDF
Pierre VALETTE (1) TEAM PELTRAX - CSD IDF
Thibaud SAINT GUILHEM (2) CALVISSON VTT LAR
Florian ESQUER (1) VELO CLUB SPIRIPONTAIN LAR
Lucas GAUGET (2) VELO CLUB LODEVOIS LAR
Julien GERBON (2) VELO CLUB SPIRIPONTAIN LAR
Marceau GARAND (1) VELO CLUB SPIRIPONTAIN LAR
Alexandre LOUIS (3) P.CHALONNAISE GES
Lucas GEHIN (1) SC DE NICE JOLLYWEAR PACA
Raphael GAY (1) CREUSE OXYGENE LIM
Mathieu MORICHON (1) CREUSE OXYGENE LIM
Enzo ANTI (1) VC ROUEN 76 NOR