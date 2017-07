Don Bosco - Torhout (Belgique) : Valentin Gouel Vainqueur

Valentin Gouel (ESEG Douai) à remporté ce Samedi 29 Juillet 2017 le 6ème Omloop T'Paviljoen à Don Bosco - Torhout (Belgique) (Elites sans Contrat). Les Belges Stijn Minne (Friends Cycling) et Robbe Debuyck (Lotto Soudal U23) ont complété le podium.

Classement :

1 GOUEL Valentin FRAH20´00" ESEG DOUAIELITE

2 MINNE Stijn BEL ALL FRIENDS CYCLINGELITE

3 DEBUYCK Robbe BEL LOTTO SOUDALU23

4 LAPERRE Krsi BELH20´07"+0´07" ANNEQUIN-CYCLING-TEAMELITE

5 BOUTTÉ Kenzie BELH20´12"+0´12" PCT TOMACCELITE

6 FACHE Florent FRA VELOCLUB LA POMME MARSEILLEU23

7 VASTMANS Dries BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23

8 TOORTELBOOM Frederik BEL KVC NOORDZEEMEEUWELITE

9 VANNESTE Evert BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

10 VANDENBERGHE Nick BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

11 FRANCK Eamon L USA HAEGENS BERMAN U23 CYCLINGELITE

12 VANTHOURNOUT Brecht BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE

13 DE RUYSSCHER Dante BEL VETRAPO CYCLING TEAMELITE

14 VERVAEKE Aäron BEL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEU23

15 DELOOF Senne BEL ARROW CYCLING TEAMU23

16 DE VEIRMAN Aaron BEL DOVY KEUKENS - FCCU23

17 STOFFERIS Rieno BEL W. T. C. WALTER GODEFROOTELITE

18 CAPPELLE Maxim BEL DOVY KEUKENS - FCCU23

19 DENOLF Ritchie BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE

20 CLAEYS Timothy BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

21 MANAKOV Viktor RUS MOSCOW UORNE2 DINAMOELITE

22 BOUTTÉ Jordy BEL PCT TOMACCU23

23 MUS Aloïs BEL SHIFTING GEARSELITE

24 LANNOO Jaromir BEL C. T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE VZWELITE

25 VANACKER Bjarne BEL EFC-L&R-VULSTEKEU

26 MCCANN Conor IRL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEU23

27 DE DONCKER Balder BEL VETRAPO CYCLING TEAMELITE

28 WYFFELS Jonas BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

29 VANDEVYVERE Gauthier BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU

30 VANDER MEIREN Ward BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

31 BOSMANS Arne BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU

32 BEAUPREZ Benjamin BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

33 DEWEER Jochen BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE

34 EECKHOUT Niko BEL INDIVIDUEELMASTM

35 ZHURKIN Nikolai RUS UDMURTIYAELITE

36 GRIMMONPREZ Django BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

37 DE MAREZ Ruben BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE

38 BAEKELAND Cedric BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

39 VANDERBEKEN Brent BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU

40 COOREVITS Gilles BEL DOVY KEUKENS - FCCU23

41 SAZANOV Andrei RUSH20´35"+0´35" GM EUROPA OVINIELITE

42 COLAERT Pascal BELH23´00"+3´00" DOVY KEUKENS - FCCELITE

43 PATTYN Jamie BEL VZW JONG WIELERTALENTU23

44 VERMEULEN Niels BELH25´00"+5´00" WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23

45 VANDAELE Stein BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE

46 DERYNCK Peter BEL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEELITE

DNF TAIT-JONES Blake NZL DOVY KEUKENSELITE

DNF ALSAADI Saad BRN V I BIKESU

DNF VANHOVE Jonas BEL PCT TOMACCELITE

DNF COLE Brendan AUS PARRAMATTAU23

DNF CAPPELLE Gauthier BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMELITE

DNF VERMET Joran BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23

DNF VERMOTE Gianni BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23

DNF VANDENBOGAERDE Jens BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

DNF LALOO Senne BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

DNF VANHEE Arne BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMELITE

Crédit Photo : Donald Peuteman