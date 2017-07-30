Don Bosco - Torhout (Belgique) : Valentin Gouel Vainqueur

Classement :
1 GOUEL Valentin FRAH20´00" ESEG DOUAIELITE
2 MINNE Stijn BEL ALL FRIENDS CYCLINGELITE
3 DEBUYCK Robbe BEL LOTTO SOUDALU23
4 LAPERRE Krsi BELH20´07"+0´07" ANNEQUIN-CYCLING-TEAMELITE
5 BOUTTÉ Kenzie BELH20´12"+0´12" PCT TOMACCELITE
6 FACHE Florent FRA VELOCLUB LA POMME MARSEILLEU23
7 VASTMANS Dries BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23
8 TOORTELBOOM Frederik BEL KVC NOORDZEEMEEUWELITE
9 VANNESTE Evert BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
10 VANDENBERGHE Nick BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
11 FRANCK Eamon L USA HAEGENS BERMAN U23 CYCLINGELITE
12 VANTHOURNOUT Brecht BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE
13 DE RUYSSCHER Dante BEL VETRAPO CYCLING TEAMELITE
14 VERVAEKE Aäron BEL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEU23
15 DELOOF Senne BEL ARROW CYCLING TEAMU23
16 DE VEIRMAN Aaron BEL DOVY KEUKENS - FCCU23
17 STOFFERIS Rieno BEL W. T. C. WALTER GODEFROOTELITE
18 CAPPELLE Maxim BEL DOVY KEUKENS - FCCU23
19 DENOLF Ritchie BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE
20 CLAEYS Timothy BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
21 MANAKOV Viktor RUS MOSCOW UORNE2 DINAMOELITE
22 BOUTTÉ Jordy BEL PCT TOMACCU23
23 MUS Aloïs BEL SHIFTING GEARSELITE
24 LANNOO Jaromir BEL C. T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE VZWELITE
25 VANACKER Bjarne BEL EFC-L&R-VULSTEKEU
26 MCCANN Conor IRL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEU23
27 DE DONCKER Balder BEL VETRAPO CYCLING TEAMELITE
28 WYFFELS Jonas BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
29 VANDEVYVERE Gauthier BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU
30 VANDER MEIREN Ward BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
31 BOSMANS Arne BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU
32 BEAUPREZ Benjamin BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
33 DEWEER Jochen BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE
34 EECKHOUT Niko BEL INDIVIDUEELMASTM
35 ZHURKIN Nikolai RUS UDMURTIYAELITE
36 GRIMMONPREZ Django BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
37 DE MAREZ Ruben BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE
38 BAEKELAND Cedric BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
39 VANDERBEKEN Brent BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU
40 COOREVITS Gilles BEL DOVY KEUKENS - FCCU23
41 SAZANOV Andrei RUSH20´35"+0´35" GM EUROPA OVINIELITE
42 COLAERT Pascal BELH23´00"+3´00" DOVY KEUKENS - FCCELITE
43 PATTYN Jamie BEL VZW JONG WIELERTALENTU23
44 VERMEULEN Niels BELH25´00"+5´00" WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23
45 VANDAELE Stein BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE
46 DERYNCK Peter BEL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEELITE
DNF TAIT-JONES Blake NZL DOVY KEUKENSELITE
DNF ALSAADI Saad BRN V I BIKESU
DNF VANHOVE Jonas BEL PCT TOMACCELITE
DNF COLE Brendan AUS PARRAMATTAU23
DNF CAPPELLE Gauthier BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMELITE
DNF VERMET Joran BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23
DNF VERMOTE Gianni BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23
DNF VANDENBOGAERDE Jens BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
DNF LALOO Senne BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
DNF VANHEE Arne BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMELITE