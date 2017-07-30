Saint Quentin (02) - Prix Souvenir Rene Huel (1-2-3-Juniors)
Nicolas Durand (CM Aubervilliers 93) a remporté ce Dimanche 30 Juillet 2017 Le Grand Prix Souvenir Rene Huel (1-2-3-Juniors) à Saint Quentin (02). Norman Vahtra (CC Villeneuve Saint Germain Soissons Aisne) et Alexis Caresmel (ESEG Douai) ont complété le podium.
Classement :
1 DURAND Nicolas CM AUBERVILLIERS 93
2 VAHTRA Norman CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
3 CARESMEL Alexis ESEG DOUAI
2 VAHTRA Norman CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
3 CARESMEL Alexis ESEG DOUAI
4 LE ROUX Pascal VC AMATEUR ST QUENTIN
5 PAQUE Johan VC AMATEUR ST QUENTIN
5 PAQUE Johan VC AMATEUR ST QUENTIN
6 WARAS Corentin VC ROUEN 76
7 GRATIOT Alexandre VC AMATEUR ST QUENTIN
8 BAILLET Alexandre ESEG DOUAI
7 GRATIOT Alexandre VC AMATEUR ST QUENTIN
8 BAILLET Alexandre ESEG DOUAI
9 PIRY Sébastien CM AUBERVILLIERS 93
10 VEKEMAN Maxime V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS
11 DELETTRE Alexandre VC LA POMME MARSEILLE
10 VEKEMAN Maxime V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS
11 DELETTRE Alexandre VC LA POMME MARSEILLE
12 POIRET Benjamin ESEG DOUAI
13 PELLERIAUX Nicolas VC AMATEUR ST QUENTIN
13 PELLERIAUX Nicolas VC AMATEUR ST QUENTIN
14 BOUCHER Robin VCA DU BOURGET
15 POULLAIN Benoît VC AMATEUR ST QUENTIN
16 HAFFREINGUE Charles ESEG DOUAI
15 POULLAIN Benoît VC AMATEUR ST QUENTIN
16 HAFFREINGUE Charles ESEG DOUAI
17 DE JONCKHEERE Johan VS CHARTRAIN
18 VALETTE Pierre TEAM PELTRAX - CSD
19 HUYGENS Maxime ESEG DOUAI
18 VALETTE Pierre TEAM PELTRAX - CSD
19 HUYGENS Maxime ESEG DOUAI
20 HOPIN Dimitri VC AMATEUR ST QUENTIN
21 EMOND Gaylord VC HETTANGE GRANDE
22 GOUSSET Victor CM AUBERVILLIERS 93
23 VANDERMEERSCH Emilien O GRANDE SYNTHE
21 EMOND Gaylord VC HETTANGE GRANDE
22 GOUSSET Victor CM AUBERVILLIERS 93
23 VANDERMEERSCH Emilien O GRANDE SYNTHE
24 GUGGEMOS Alec LICENCIES DU FICHIER UCI
25 GABISSON Clément ESEG DOUAI
26 SOUFFLET Guillaume VCA DU BOURGET
27 NOJAC Thibaud VCA DU BOURGET
25 GABISSON Clément ESEG DOUAI
26 SOUFFLET Guillaume VCA DU BOURGET
27 NOJAC Thibaud VCA DU BOURGET
28 OUSTRY Thomas VC ROUEN 76
29 TALLONNEAU Gwénnaël CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
30 SIMON Frédéric CC NOGENT / OISE
31 GRINVILLE Harrison VELO CLUB GUYANAIS
32 EVENOT Killian CM AUBERVILLIERS 93
33 HOURIEZ Louis VC AMATEUR ST QUENTIN
34 DIRSON Maxime UV FOURMISIENNE
29 TALLONNEAU Gwénnaël CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
30 SIMON Frédéric CC NOGENT / OISE
31 GRINVILLE Harrison VELO CLUB GUYANAIS
32 EVENOT Killian CM AUBERVILLIERS 93
33 HOURIEZ Louis VC AMATEUR ST QUENTIN
34 DIRSON Maxime UV FOURMISIENNE
Crédit Photo : Gerard Briand
Écrit par Bernard Blanchard