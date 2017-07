Chpts de France - Cadets Hommes : Marc Bequet 1er

Classement :

1 Marc BEQUET (C2) USSA PAVILLY BARENTIN NOR les 72 km en 1h51'18'' (moy. 38,814 km/h)

2 Logan GROS (C2) V.C. VAULX EN VELIN AURA à 00''

3 Antonin CORVAISIER (C2) V.C.CHARENTE OCEAN PCH '

4 Florian PARDON (C2) UV NEUBOURG NOR '

5 Thibault D'HERVEZ (C2) VC CHATEAULINOIS BRE '

6 Colin JACQUEMIN (C2) GUIDON CHALETTOIS CEN '

7 Louka PAGNIER (C2) ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 IDF '

8 Rudy AJAGAMEL (C1) TEAM 974 SAINT PIERROISE REU '

9 Bastien BODNAR (C2) E C BARALBINE GES '

10 Hugo PAGE (C2) ES ALNELOISE CYCLISME CEN '

11 Lilian CHEMIER (C2) ES CHAUFFAILLES BFC '

12 Benjamin LABBE (C2) EC ABBEVILLOISE HDF '

13 Théo JARNET (C2) V.C. VAULX EN VELIN AURA '

14 Axel LAURANCE (C2) EC QUEVENOISE BRE '

15 Lucas LOPES (C1) V.C.DE MONTBELIARD BFC '

16 Kévin VAUQUELIN (C2) UC TILLY VAL DE SEULLES NOR '

17 Baptiste PAILLARD (C2) EC ABBEVILLOISE HDF '

18 Pierrick BAILLEUX (C2) GUIDON CHALETTOIS CEN '

19 Kylian SENICOURT (C2) EC FOYENNE AQU '

20 Paul PENHOET (C2) CSM CLAMART IDF '

21 Mathis LE BERRE (C2) UC BRIOCHINE BRE '

22 Ronan AUFFRET (C2) US METRO TRANSPORTS IDF '

23 Clément PETIT (C2) UV NEUBOURG NOR à 05''

24 Mattéo VERCHER (C2) V.C. VAULX EN VELIN AURA '

25 Guillaume BROUDEUR (C2) OCC ANTIBES PACA '

26 Yohann SIMON (C2) MOYON CYCLOSPORT NOR '

27 Mario JEHANNO (C2) OC LOCMINE BRE '

28 Baptiste VADIC (C1) CREUSE OXYGENE LIM '

29 Valentin LECOINTE (C2) CL BARLIN HDF '

30 Louis COQUERET (C2) U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ GES '

31 Eliot VERNIENGEAL (C2) V.C. ANNEMASSE AURA à 09''

32 Eliott PIERRE (C2) PARISIS A.C. 95 IDF '

33 Paul HIRSINGER (C2) SC DE NICE JOLLYWEAR PACA '

34 Joris CHAUSSINAND (C1) V.C. FRANCHEVILLE AURA '

35 Maxan TANGUY (C2) ST RENAN IROISE VELO BRE '

36 Flavien ARNOULD (C2) VC HETTANGE GRANDE GES '

37 Mathieu LAMBERT (C2) ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE PDL '

38 Théo DEGACHE (C2) U.C. MONTMEYRAN VALENCE AURA '

39 Vincent TRESCARTE (C2) UNION CYCLISTE LE PUY EN VELAY AURA '

40 Niko DIAZ (C2) GUIDON CHALETTOIS CEN '

41 Baptiste REVELLO (C2) ST JUERY OLYMPIQUE MPY '

42 Paul PARDIES (C2) UC MONACO PACA à 15''

43 Alex BAUDIN (C2) G.O. LA LECHERE AURA à 30''

44 Antoine HUBY (C2) CC UZELAIS BRE à 56''

45 Bastien TRONCHON (C1) LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM AURA à 01'27''

46 Fabien SELIVERT (C1) SC SERRES CASTET AQU '

47 Damien BONETTO (C2) A C V AURILLACOIS AURA '

48 Brice DUJARDIN (C2) UNION CYCLISTE FELLETIN EN CREUSE LIM '

49 Illian JOLY (C2) OCC ANTIBES PACA à 01'42''

50 Quentin TANGUY (C2) OC LOCMINE BRE à 01'53''

51 Valentin PARET PEINTRE (C2) V.C. ANNEMASSE AURA '

52 Damien BODARD (C2) ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME PDL à 01'55''

53 Dylan GICQUEL (C2) VELO SPORT VALLETAIS PDL '

54 Felicien GICQUEL (C2) REDON OC BRE '

55 Alexy TEWES (C2) EC STEPHANOIS GES à 03'41''

56 Florian RICHARD ANDRADE (C1) US METRO TRANSPORTS IDF à 06'36''

57 Clarence GENAUDEAU (C2) LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME PDL à 08'04''

58 Aymeric GRISOT (C2) E.C. BAUME LES DAMES BFC à 08'08''

59 Victor BOSONI (C2) S.C.OLYMPIQUE DE DIJON BFC à 08'11''

60 Sullivan LEROY (C2) CC ISBERGUES MOLINGHEM HDF à 08'45''

61 Kévin MONLEZUN (C1) US BOUSCATAISE AQU à 08'54''

62 Yannis AGRICOLE (C1) US CYCLISTE DE GOYAVE GUA '

63 Sylvain CASTELLS (C2) UV LOURDES MPY '

64 Théo RATICHAUX (C1) GUIDON MACHECOULAIS PDL '

65 Jean CANNESANT (C2) CV MONTASTRUC MPY '

66 Théo DHERVILLEZ (C1) GUIDON CHALETTOIS CEN '

67 Thibaut LAFOUGE (C2) CREUSOT CYCLISME BFC '

68 Clément ALMANSA (C2) CA CASTELSARRASIN MPY '

69 Antonin MATHIOT (C1) VC LIGNIEROIS CEN '

70 Sacha LALBIN (C2) AS VILLEMUR MPY '

71 Enzo ANDRADE (C2) UNION CYCLISTE CHOLET 49 PDL à 08'54''

72 Florian DISCONTIGNY (C2) CC NOGENT / OISE HDF '

73 François BABIN (C2) VC STE LIVRADE AQU '

74 Médrick SELMAR (C1) JEUNESSE CYCLISTE ABYMES GUA '

75 Dorian PATELLARO (C2) V.C.LA POMME MARSEILLE PACA '

76 Théo LE CLAIRE (C2) US PONTCHATELAINE PDL à 09'00''

77 Théo LAUSEILLE (C2) P.JONZAC PCH '

78 Romain CHARCOSSET (C2) V.C. VAULX EN VELIN AURA '

79 Baptiste FOUCHER (C2) GUIDON CHALETTOIS CEN à 09'03''

80 Léo Paul JAMIN (C2) BEAUPREAU VELO SPORT PDL à 09'09''

81 Florent VIEUX PELON (C2) VS HYEROIS PACA à 09'51''

82 Axel PERICON MORA (C2) AS CARCASSONNE CYCLISTE LAR à 10'17''

83 Hugo NEDJARI (C2) VS CACIEN CEN '

84 Alexandre DURAND (C2) CA BEGLAIS AQU '

85 Enzo DALMASSO (C2) OCC ANTIBES PACA à 10'54''

86 Florian YAZLOVETSKY (C2) AMICALE CYCLISTE BISONTINE BFC '

87 Hugo TOUMIRE (C2) VC CATENAY NOR à 10'58''

88 Nathan ROTH (C2) C.POITEVIN PCH à 11'06''

89 Alexy HOUIVET (C2) UC IFS-HEROUVILLE NOR à 11'18''

90 Mathieu BETHENCOURT (C1) CSC FERRIEROIS HDF à 13'34''

91 Timothée LALEU (C2) CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE HDF '

92 Fabien Nicolas ARTHEIN (C1) UNI SPORT LAMENTINOIS GUA à 14'58''

93 Thomas ORGIAZZI (C2) ESC MEAUX IDF à 15'01''

94 Baptiste RICHARD (C2) E C BARALBINE GES à 15'07''

95 Tristan HOUDOUIN (C2) VC ETAMPES IDF '

96 Kianny NOEL (C2) ASS. SPORTIVE DE MARIGOT STM '

97 Léo LAGARDE (C2) EC STEPHANOIS GES '

98 Clément THOMAS (C1) U.V.POITIERS PCH à 15'10''

99 Antoine TICHY (C2) USR VELO GUA '

100 Timothé GABRIEL (C1) U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ GES à 15'12''

101 Yohann AMROUNE (C2) A.C. BERRE PACA à 15'16''

102 Corentin SARNECKI (C2) V.C.LA SOUTERRAINE LIM '

103 Mattéo NAZON (C2) VELOCE CLUB SPINALIEN GES à 15'19''

104 Lilian MOUILLARD (C2) VELO CLUB LODEVOIS LAR '

105 François BIARD (C2) AC BELMONTAISE PDL à 15'22''

106 Simon MICHEL (C2) VELO TOUT TERRAIN CHAUMONTAIS GES à 15'29''

107 Rémi VERLOO (C1) U.V.C.A TROYES GES à 15'33''

108 Thomas GAREL (C2) VC PAYS DE LOUDEAC BRE à 15'39''

109 Florian GAILLARD (C2) VELO CLUB SALINDRES LAR '

110 Thibault THEVENIN (C2) VELO CLUB DE L'EST REU à 22'43''

111 Louis SATRE (C1) VELO CLUB DE L'EST REU '

112 Alexy DESAIX (C2) US ARGENTONNAISE CEN '

113 Quentin SABONNADIERE (C2) VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE PACA '

114 Luca PRIORE (C1) VELO SPORT MACONNAIS BFC à 24'04''

115 Maxime GADAUD (C2) U.C.CONDAT LIM à 24'54''

116 Lucas CUMENAL (C2) CC PERIGUEUX DORDOGNE AQU à 24'57''

117 Erwann BOURE (C2) NIMES CYCLISME LAR à 26'00''

118 Aymerick GARNIER (C1) V.C.DE MONTBELIARD BFC à 26'40''

Abandons :

Florian HOUSSEAU (C2) LAVAL CYCLISME 53 PDL

Théo CRESCENCE (C2) AS VILLEMUR MPY

Thibault SALVAN (C2) AS VILLEMUR MPY

Antoine MARASCIA (C2) V.C.LA POMME MARSEILLE PACA

Marc Antoine VIGIER (C1) V.C.LA SOUTERRAINE LIM

Cédric BAREILLE (C2) SC SERRES CASTET AQU

Matteo EYMARD (C2) VC DU BOURGEAIS AQU

Hugo THEOT (C2) SUD DE L'EURE CYCLISME NOR

Yaël THOMINE (C2) VC SAINT LO PONT HEBERT NOR

Erwan PAUL (C2) V.C.ROCHEFORT PCH

Damien GIRARD (C2) TEAM PELTRAX -0 CSD IDF

Kilian LABICHE (C2) PARISIS A.C. 95 IDF

Théo LAURANS (C1) VELO CLUB MENDE LOZERE LAR

Loïc MARTY (C2) VELO SPRINT NARBONNAIS LAR

Axel HUENS (C2) VC AMATEUR ST QUENTIN HDF

Bastien LECHANTRE (C2) VC ROUBAIX LILLE METROPOLE HDF

Simon RIFFLET (C2) AC AMIENOISE HDF

Romaric CHAMBRE (C2) U. COSNOISE SPORTIVE BFC

Théo MARICHY (C2) S.C.OLYMPIQUE DE DIJON BFC

Medhi ZEPHIRIN HENRI LEO (C1) CROIX DU SUD GUY

Pierre BOURDIAUX (C1) JGS NIVERNAISE BFC