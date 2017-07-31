Chpts de France - Juniors Hommes : Antoine Raugel 1er

Classement :
1 Antoine RAUGEL (J2) VC ECKWERSHEIM GES les 129,6 km en 3h24'00'' (moy. 38,118 km/h)
2 Florian FATTIER (J2) S.C.OLYMPIQUE DE DIJON BFC à 28''
3 Antoine BURGER (J1) VC WITTENHEIM GES à 43''
4 Maxime BONSERGENT (J2) VC CHATEAU GONTIER PDL à 01'32''
5 Jérémy MONTAUBAN (J2) CHAMBERY C. COMPETITION AURA '
6 Maxime ELOY (J2) CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE HDF '
7 Joris DELBOVE (J1) U.V.AUBE GES '
8 Jossua SIBILLE SIRON (J2) AMICALE CYCLISTE BISONTINE BFC à 01'36''
9 Antoine GAURAN (J2) SUD-OUEST CYCLISME FORMATION LIM à 01'37''
10 Paul LEFAURE (J2) JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT BFC '
11 Adrien POURRAT (J2) U.V.LIMOUSINE LIM '
12 Paul LAPEIRA (J1) VC SAINT HILAIRE NOR à 01'42''
13 Donavan Vincent GRONDIN (J1) TEAM 94 CYCLING IDF '
14 Axel BOUCHET (J2) GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 MPY '
15 Anthony MACRON (J2) CC CAMBRESIEN HDF '
16 Nathan VANDEPITTE (J1) INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN MPY '
17 Matis LOUVEL (J2) VC ROUEN 76 NOR '
18 Tom MAINGUENAUD (J1) P.ST FLORENT NIORT PCH '
19 Théo NONNEZ (J2) PARISIS A.C. 95 IDF '
20 Rémi HUENS (J2) O GRANDE SYNTHE HDF '
21 Baptiste HUYET (J1) CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE HDF '
22 Aloïs CHARRIN (J1) V.S. ROMANAIS PEAGEOIS AURA '
23 Louis BARRE (J1) UC NANTES ATLANTIQUE PDL '
24 Jacques LEBRETON (J2) AMICALE CYCLISTE BISONTINE BFC '
25 Jordan JEGAT (J2) OC LOCMINE BRE '
26 Eliot PAUCHARD (J2) V.C. CORBAS AURA '
27 Corentin BERTRAND (J2) CYCLE AMICAL CIVRAISIEN PCH à 01'49''
28 Léo RABOIS (J2) VINEUIL SPORTS CEN à 02'07''
29 Guy LE MONNIER DE GOUVILLE (AJC2 )TOURAINE CEN à 03'48''
30 Gwen LECLAINCHE (J1) V.C. VAULX EN VELIN AURA à 03'50''
31 Mathieu WAREE (J2) VC ROUEN 76 NOR à 03'57''
32 Gauthier MAERTENS (J2) UC BRIOCHINE BRE à 05'09''
33 Florentin LECAMUS LAMBERT (J2)AC BROLADRIENNE BRE '
34 Alex AZE (J2) ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 IDF à 05'48''
35 Corentin LESAGE (J1) V.C. ANNEMASSE AURA à 05'52''
36 Thibaud LEPORC (J1) SUD-OUEST CYCLISME FORMATION LIM à 05'59''
37 Thibault GERMAIN (J2) VSLL CASTRES MPY à 06'03''
38 Julien JAMOT (J2) UC BRICQUEBEC NOR '
39 Thomas CHAMPION (J2) VELO SPORT VALLETAIS PDL à 06'08''
40 Clément VOISIN (J1) LE MANS SARTHE VELO PDL à 06'10''
41 Maxime PASTUREL (J2) EC RENNAISE BRE à 07'33''
42 Nicolas CARO (J2) CM AUBERVILLIERS 93 IDF à 11'17''
43 Thomas SALVATORI (J2) V.C. CORBAS AURA à 11'28''
44 Nicolas BREUILLARD (J1) VELO ROC CAVAILLON PACA à 11'43''
45 Hugo ROUSSEL (J2) VC ROUEN 76 NOR à 12'13''
46 Nicolas BOISSET (J2) UV RAI AUBE NOR '
47 Félicien CREPIN (J1) U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ GES à 12'28''
48 Kyliane PERRIER (J2) DYNAMIC CLUB QUEDILLAC BRE à 13'22''
49 Simon BOLOT (J2) AC THANN GES à 13'25''
50 Théo DELACROIX (J2) JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT BFC à 13'30''
51 Erwann GUENNEUGUES (J2) UC ALREENNE BRE '
52 Guillaume MONMASSON (J1) AC BAS-BERRY CEN à 13'58''
53 Fabien TOCAVEN (J2) AS VILLEMUR MPY à 14'31''
54 Arthur DAVOINE (J1) E.C. ST ETIENNE - LOIRE AURA à 15'46''
55 Johan VALOY (J1) GUIDON CHALETTOIS CEN à 17'54''
56 Mattis LEBEAU (J2) MS MANDELIEU PACA '
57 Théo PELLEGRINELLI (J2) CM AUBERVILLIERS 93 IDF '
58 Julien NEHR (J1) ASPTT MULHOUSE GES à 18'36''
59 Jérôme HEINIS (J1) VC SUNDGOVIA ALTKIRCH GES '
60 Benjamin RIVET (J1) U.C.CONDAT LIM '
61 Antonin CHATILA BRUNOTTE (J1)AC ERSTEIN GES '
62 Sébastien DI STEFANO (J1) A.V.C.AIX EN PROVENCE - COTES D'AZUR PACA '
63 Constant WIEDERKEHR (J2) VC ECKWERSHEIM GES '
64 Erwan MORIN (J2) V.C.CHARENTE OCEAN PCH '
65 Mathis GAREL (J2) VC PAYS DE LOUDEAC BRE '
66 Quentin MOINE (J2) CHAMBERY C. COMPETITION AURA '
67 Nicolas DROUART (J2) U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ GES à 19'51''
68 Christopher LAMAILLE (J2) TEAM 94 CYCLING IDF à 20'38''
Abandons :
Florian HOARAU (J1) TEAM 94 CYCLING IDF
Erwann KERRAUD (J2) US METRO TRANSPORTS IDF
Tristan SUZZONI (J2) US METRO TRANSPORTS IDF
Martin BEAUSSIRE (J2) LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME PDL
Quentin CHANSON (J2) UC NANTES ATLANTIQUE PDL
Maxime CHEVALIER (J2) US PONTCHATELAINE PDL
Antoine DEVANNE (J1) CYCLISME REGION POUZAUGES PDL
Axel MACE (J2) AC BELMONTAISE PDL
Gabriel ROGER (J1) CLUB CYCLISTE BOULOU LAR
Antoine GUEDON (J1) CYCLO CLUB RIVESALTES LAR
Max WARMERDAM (J1) W CRES CYCLING LAR
Maxime POMA (J2) MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS LAR
Romain ARCANGELI (J2) NIMES CYCLISME LAR
Bastien BAREILLE (J2) SC SERRES CASTET AQU
Patxi DARTHAYETTE (J2) AVIRON BAYONNAIS AQU
Lilian LANGELLA (J1) CC MARMANDAIS AQU
Thibault VALOGNES (J1) UC BRICQUEBEC NOR
Valentin TABELLION (J2) USM SARAN CYCLISME CEN
Lucas PLAISANT (J1) GUIDON CHALETTOIS CEN
Valentin LHOTE (J1) VS CACIEN CEN
Thomas ELAN (J2) AC TOURAINE CEN
Julien BACHERY (J1) CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONSH ADISFNE
Louis BRULE (J1) O GRANDE SYNTHE HDF
Corentin DEGRUTERE (J1) FLANDRE ELITE CYCLISME HDF
Axel DUFAU (J2) O GRANDE SYNTHE HDF
Léandre HUCK (J1) CV LIEVINOIS HDF
Damien PINSON (J2) CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE HDF
Lilian SCHNEIDER (J1) AC THANN GES
Anthony ARMOUET (J2) VELO CLUB DE SAINT DENIS REU
Fabien TAOCALI (J1) VELO CLUB DE L'EST REU
Doriand PERCRULE (J2) CLUB CYCLISTE ST-LOUISIEN REU
Francis CAILLAUD (J1) VELO CLUB DE SAINT DENIS REU
Clément BRAZ AFONSO (J2) EV BRETENOUX BIARS MPY
Erwan SOULIE (J1) VILLENEUVE CYCLISTE MPY
Vincent DETOSSE (J2) U.V.LIMOUSINE LIM
Louis FAURE (J2) U.V.LIMOUSINE LIM
Tristan MONTCHAMP (J2) E.C. ST ETIENNE - LOIRE AURA
Dylan HERCHEL (J2) VELO CLUB RIOMOIS AURA
Lucas MEUNIER (J2) EVIAN VELO AURA
Loris COSS (J1) V.C. VAULX EN VELIN AURA
Adélio Kurt Ericson BROOKS (J1) VELO CLUB DE GRAND CASE STM
Reni ARRONDELL (J1) ASS. SPORTIVE DE MARIGOT STM
Yehudi DESTOUCHES (J1) ASS. SPORTIVE DE MARIGOT STM
Dilhan WILL (J1) VELO CLUB GUYANAIS GUY
Dave FRAUMAR (J2) ESPOIR CYCLISTE GUYANAIS GUY
Styven PAYET (J2) U.S.L. MONTJOLY GUY
William DOXAINT (J1) VELO CLUB DU MARONI GUY
Valentin RETAILLEAU (J1) U.C.CONFOLENS PCH
Valentin ROTH (J2) C.POITEVIN PCH
Jules JOULIN (J2) V.C.LA POMME MARSEILLE PACA
Noah KNECHT (J1) V.C.LA POMME MARSEILLE PACA
Hugo WALKOWIAK (J1) VITROLLES VELO CLUB BMX PACA
Timotey GAZAGNAIRE (J2) MS MANDELIEU PACA
Oscar LENTINI (J1) VS HYEROIS PACA
Julien NUGUE (J1) VS HYEROIS PACA
Maxime PIRIS (J1) VS HYEROIS PACA
Corentin ARNOUX (J2) AMICALE CYCLISTE BISONTINE BFC
Guerand LE PENNEC (J2) UC ALREENNE BRE
Victor GUERNALEC (J1) VC CHATEAULINOIS BRE
Alexis RENARD (J2) CC PLANCOETIN BRE
Maxime RIO (J2) AC LEONARDE BRE
Mathis FEDRIGO (J1) VC STE LIVRADE AQU
Aurélien BRICE (J1) U.V.AUBE GES
Gauthier NAVARRO (J1) INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN MPY