Chpts de France - Juniors Hommes : Antoine Raugel 1er

Classement :

1 Antoine RAUGEL (J2) VC ECKWERSHEIM GES les 129,6 km en 3h24'00'' (moy. 38,118 km/h)

2 Florian FATTIER (J2) S.C.OLYMPIQUE DE DIJON BFC à 28''

3 Antoine BURGER (J1) VC WITTENHEIM GES à 43''

4 Maxime BONSERGENT (J2) VC CHATEAU GONTIER PDL à 01'32''

5 Jérémy MONTAUBAN (J2) CHAMBERY C. COMPETITION AURA '

6 Maxime ELOY (J2) CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE HDF '

7 Joris DELBOVE (J1) U.V.AUBE GES '

8 Jossua SIBILLE SIRON (J2) AMICALE CYCLISTE BISONTINE BFC à 01'36''

9 Antoine GAURAN (J2) SUD-OUEST CYCLISME FORMATION LIM à 01'37''

10 Paul LEFAURE (J2) JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT BFC '

11 Adrien POURRAT (J2) U.V.LIMOUSINE LIM '

12 Paul LAPEIRA (J1) VC SAINT HILAIRE NOR à 01'42''

13 Donavan Vincent GRONDIN (J1) TEAM 94 CYCLING IDF '

14 Axel BOUCHET (J2) GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 MPY '

15 Anthony MACRON (J2) CC CAMBRESIEN HDF '

16 Nathan VANDEPITTE (J1) INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN MPY '

17 Matis LOUVEL (J2) VC ROUEN 76 NOR '

18 Tom MAINGUENAUD (J1) P.ST FLORENT NIORT PCH '

19 Théo NONNEZ (J2) PARISIS A.C. 95 IDF '

20 Rémi HUENS (J2) O GRANDE SYNTHE HDF '

21 Baptiste HUYET (J1) CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE HDF '

22 Aloïs CHARRIN (J1) V.S. ROMANAIS PEAGEOIS AURA '

23 Louis BARRE (J1) UC NANTES ATLANTIQUE PDL '

24 Jacques LEBRETON (J2) AMICALE CYCLISTE BISONTINE BFC '

25 Jordan JEGAT (J2) OC LOCMINE BRE '

26 Eliot PAUCHARD (J2) V.C. CORBAS AURA '

27 Corentin BERTRAND (J2) CYCLE AMICAL CIVRAISIEN PCH à 01'49''

28 Léo RABOIS (J2) VINEUIL SPORTS CEN à 02'07''

29 Guy LE MONNIER DE GOUVILLE (AJC2 )TOURAINE CEN à 03'48''

30 Gwen LECLAINCHE (J1) V.C. VAULX EN VELIN AURA à 03'50''

31 Mathieu WAREE (J2) VC ROUEN 76 NOR à 03'57''

32 Gauthier MAERTENS (J2) UC BRIOCHINE BRE à 05'09''

33 Florentin LECAMUS LAMBERT (J2)AC BROLADRIENNE BRE '

34 Alex AZE (J2) ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 IDF à 05'48''

35 Corentin LESAGE (J1) V.C. ANNEMASSE AURA à 05'52''

36 Thibaud LEPORC (J1) SUD-OUEST CYCLISME FORMATION LIM à 05'59''

37 Thibault GERMAIN (J2) VSLL CASTRES MPY à 06'03''

38 Julien JAMOT (J2) UC BRICQUEBEC NOR '

39 Thomas CHAMPION (J2) VELO SPORT VALLETAIS PDL à 06'08''

40 Clément VOISIN (J1) LE MANS SARTHE VELO PDL à 06'10''

41 Maxime PASTUREL (J2) EC RENNAISE BRE à 07'33''

42 Nicolas CARO (J2) CM AUBERVILLIERS 93 IDF à 11'17''

43 Thomas SALVATORI (J2) V.C. CORBAS AURA à 11'28''

44 Nicolas BREUILLARD (J1) VELO ROC CAVAILLON PACA à 11'43''

45 Hugo ROUSSEL (J2) VC ROUEN 76 NOR à 12'13''

46 Nicolas BOISSET (J2) UV RAI AUBE NOR '

47 Félicien CREPIN (J1) U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ GES à 12'28''

48 Kyliane PERRIER (J2) DYNAMIC CLUB QUEDILLAC BRE à 13'22''

49 Simon BOLOT (J2) AC THANN GES à 13'25''

50 Théo DELACROIX (J2) JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT BFC à 13'30''

51 Erwann GUENNEUGUES (J2) UC ALREENNE BRE '

52 Guillaume MONMASSON (J1) AC BAS-BERRY CEN à 13'58''

53 Fabien TOCAVEN (J2) AS VILLEMUR MPY à 14'31''

54 Arthur DAVOINE (J1) E.C. ST ETIENNE - LOIRE AURA à 15'46''

55 Johan VALOY (J1) GUIDON CHALETTOIS CEN à 17'54''

56 Mattis LEBEAU (J2) MS MANDELIEU PACA '

57 Théo PELLEGRINELLI (J2) CM AUBERVILLIERS 93 IDF '

58 Julien NEHR (J1) ASPTT MULHOUSE GES à 18'36''

59 Jérôme HEINIS (J1) VC SUNDGOVIA ALTKIRCH GES '

60 Benjamin RIVET (J1) U.C.CONDAT LIM '

61 Antonin CHATILA BRUNOTTE (J1)AC ERSTEIN GES '

62 Sébastien DI STEFANO (J1) A.V.C.AIX EN PROVENCE - COTES D'AZUR PACA '

63 Constant WIEDERKEHR (J2) VC ECKWERSHEIM GES '

64 Erwan MORIN (J2) V.C.CHARENTE OCEAN PCH '

65 Mathis GAREL (J2) VC PAYS DE LOUDEAC BRE '

66 Quentin MOINE (J2) CHAMBERY C. COMPETITION AURA '

67 Nicolas DROUART (J2) U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ GES à 19'51''

68 Christopher LAMAILLE (J2) TEAM 94 CYCLING IDF à 20'38''

Abandons :

Florian HOARAU (J1) TEAM 94 CYCLING IDF

Erwann KERRAUD (J2) US METRO TRANSPORTS IDF

Tristan SUZZONI (J2) US METRO TRANSPORTS IDF

Martin BEAUSSIRE (J2) LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME PDL

Quentin CHANSON (J2) UC NANTES ATLANTIQUE PDL

Maxime CHEVALIER (J2) US PONTCHATELAINE PDL

Antoine DEVANNE (J1) CYCLISME REGION POUZAUGES PDL

Axel MACE (J2) AC BELMONTAISE PDL

Gabriel ROGER (J1) CLUB CYCLISTE BOULOU LAR

Antoine GUEDON (J1) CYCLO CLUB RIVESALTES LAR

Max WARMERDAM (J1) W CRES CYCLING LAR

Maxime POMA (J2) MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS LAR

Romain ARCANGELI (J2) NIMES CYCLISME LAR

Bastien BAREILLE (J2) SC SERRES CASTET AQU

Patxi DARTHAYETTE (J2) AVIRON BAYONNAIS AQU

Lilian LANGELLA (J1) CC MARMANDAIS AQU

Thibault VALOGNES (J1) UC BRICQUEBEC NOR

Valentin TABELLION (J2) USM SARAN CYCLISME CEN

Lucas PLAISANT (J1) GUIDON CHALETTOIS CEN

Valentin LHOTE (J1) VS CACIEN CEN

Thomas ELAN (J2) AC TOURAINE CEN

Julien BACHERY (J1) CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONSH ADISFNE

Louis BRULE (J1) O GRANDE SYNTHE HDF

Corentin DEGRUTERE (J1) FLANDRE ELITE CYCLISME HDF

Axel DUFAU (J2) O GRANDE SYNTHE HDF

Léandre HUCK (J1) CV LIEVINOIS HDF

Damien PINSON (J2) CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE HDF

Lilian SCHNEIDER (J1) AC THANN GES

Anthony ARMOUET (J2) VELO CLUB DE SAINT DENIS REU

Fabien TAOCALI (J1) VELO CLUB DE L'EST REU

Doriand PERCRULE (J2) CLUB CYCLISTE ST-LOUISIEN REU

Francis CAILLAUD (J1) VELO CLUB DE SAINT DENIS REU

Clément BRAZ AFONSO (J2) EV BRETENOUX BIARS MPY

Erwan SOULIE (J1) VILLENEUVE CYCLISTE MPY

Vincent DETOSSE (J2) U.V.LIMOUSINE LIM

Louis FAURE (J2) U.V.LIMOUSINE LIM

Tristan MONTCHAMP (J2) E.C. ST ETIENNE - LOIRE AURA

Dylan HERCHEL (J2) VELO CLUB RIOMOIS AURA

Lucas MEUNIER (J2) EVIAN VELO AURA

Loris COSS (J1) V.C. VAULX EN VELIN AURA

Adélio Kurt Ericson BROOKS (J1) VELO CLUB DE GRAND CASE STM

Reni ARRONDELL (J1) ASS. SPORTIVE DE MARIGOT STM

Yehudi DESTOUCHES (J1) ASS. SPORTIVE DE MARIGOT STM

Dilhan WILL (J1) VELO CLUB GUYANAIS GUY

Dave FRAUMAR (J2) ESPOIR CYCLISTE GUYANAIS GUY

Styven PAYET (J2) U.S.L. MONTJOLY GUY

William DOXAINT (J1) VELO CLUB DU MARONI GUY

Valentin RETAILLEAU (J1) U.C.CONFOLENS PCH

Valentin ROTH (J2) C.POITEVIN PCH

Jules JOULIN (J2) V.C.LA POMME MARSEILLE PACA

Noah KNECHT (J1) V.C.LA POMME MARSEILLE PACA

Hugo WALKOWIAK (J1) VITROLLES VELO CLUB BMX PACA

Timotey GAZAGNAIRE (J2) MS MANDELIEU PACA

Oscar LENTINI (J1) VS HYEROIS PACA

Julien NUGUE (J1) VS HYEROIS PACA

Maxime PIRIS (J1) VS HYEROIS PACA

Corentin ARNOUX (J2) AMICALE CYCLISTE BISONTINE BFC

Guerand LE PENNEC (J2) UC ALREENNE BRE

Victor GUERNALEC (J1) VC CHATEAULINOIS BRE

Alexis RENARD (J2) CC PLANCOETIN BRE

Maxime RIO (J2) AC LEONARDE BRE

Mathis FEDRIGO (J1) VC STE LIVRADE AQU

Aurélien BRICE (J1) U.V.AUBE GES

Gauthier NAVARRO (J1) INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN MPY