Busnette Gonnehem (62) - Prix Cycliste (3-Juniors)

Classement :
1 TRUBACZ Laurent EC TOURQUENNOISE 2:34:20
2 FABRICE François VC MAUBEUGEOIS
3 DEMAN Baptiste E.C. BAUME LES DAMES
2 FABRICE François VC MAUBEUGEOIS
3 DEMAN Baptiste E.C. BAUME LES DAMES
4 BODIN Clément GAZ ELEC C DE DOUAI
5 GRIFFON Laurent SC VAL D'ARRE
6 GROSSI Jérémy CV LIEVINOIS
5 GRIFFON Laurent SC VAL D'ARRE
6 GROSSI Jérémy CV LIEVINOIS
7 DEQUEKER Arnaud CL BARLIN
8 WINS Stéphane VC MAUBEUGEOIS
9 FOURNIER Jérémy FLANDRE ELITE CYCLISME
8 WINS Stéphane VC MAUBEUGEOIS
9 FOURNIER Jérémy FLANDRE ELITE CYCLISME
10 MOLLET Olivier VC ROUEN 76
11 RINGOT Romain TOUQUET ACC
12 TRZEBOWSKI Marc Antoine VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
11 RINGOT Romain TOUQUET ACC
12 TRZEBOWSKI Marc Antoine VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
13 MERLIN Julien SC BOULONNAIS
14 BERNARD Baptiste EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE
15 DUTAILLY Jacques O GRANDE SYNTHE
14 BERNARD Baptiste EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE
15 DUTAILLY Jacques O GRANDE SYNTHE
16 PONZIO Florian VC ECKWERSHEIM
17 REVILLON Anthony O GRANDE SYNTHE
18 KADOTA YUSUKE SC VAL D'ARRE
17 REVILLON Anthony O GRANDE SYNTHE
18 KADOTA YUSUKE SC VAL D'ARRE
19 VINCENT Yann CL BARLIN
20 CHALAS Jean Pierre ANNEQUIN CYCLING TEAM
21 BAILLOEUIL Alexis ESEG DOUAI
20 CHALAS Jean Pierre ANNEQUIN CYCLING TEAM
21 BAILLOEUIL Alexis ESEG DOUAI
22 PIERRE Adrien DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
23 LEFEBVRE Alain EC BERMERAIN
24 DELDYCKE Olivier FLANDRE ELITE CYCLISME
23 LEFEBVRE Alain EC BERMERAIN
24 DELDYCKE Olivier FLANDRE ELITE CYCLISME
25 DELSAUX Damien GAZ ELEC C DE DOUAI
26 HERSOEN Enzo CV LIEVINOIS
27 FAY Maxime UVC CALAIS
26 HERSOEN Enzo CV LIEVINOIS
27 FAY Maxime UVC CALAIS
28 KAPRAL Bastien EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE
29 HENNERE Loïc SC BOULONNAIS
30 DEFONTAINE Mathieu SC BOULONNAIS
29 HENNERE Loïc SC BOULONNAIS
30 DEFONTAINE Mathieu SC BOULONNAIS
31 MOREL Sébastien FLANDRE ELITE CYCLISME
32 THERY Thomas US GRAVELINOISE
33 FLINOIS Anthony SC BOULONNAIS
32 THERY Thomas US GRAVELINOISE
33 FLINOIS Anthony SC BOULONNAIS
34 DEGRAEVE Yann ES ARQUES
35 COLPIN Théo VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
36 POUPART Pierre VC PONTHIEU VIMEU
35 COLPIN Théo VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
36 POUPART Pierre VC PONTHIEU VIMEU
37 MERCIER Nicolas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
38 CABOCHE Antoine EC D'HERMELINGHEN
39 DURET Jordan SC VAL D'ARRE
38 CABOCHE Antoine EC D'HERMELINGHEN
39 DURET Jordan SC VAL D'ARRE
40 HOEZ Théo CC CAMBRESIEN
41 BOUTREUX Valentin VC AMATEUR ST QUENTIN
42 VERGNIEZ Valentin SC BOULONNAIS
41 BOUTREUX Valentin VC AMATEUR ST QUENTIN
42 VERGNIEZ Valentin SC BOULONNAIS
43 VASSEUR Hugo UC IFS-HEROUVILLE
44 DELAHAYE Hugo ESEG DOUAI
45 DEMARET Alexandre UVC CALAIS
46 SPECENIER Rémi VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
47 BEHAGUE Rémi EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE
48 LLORENS Alexandre US GRAVELINOISE
49 DUHAMEL Valentin AS HELLEMMES
50 DELALEAU Antoine O GRANDE SYNTHE
51 DURET Benjamin SC VAL D'ARRE
44 DELAHAYE Hugo ESEG DOUAI
45 DEMARET Alexandre UVC CALAIS
46 SPECENIER Rémi VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
47 BEHAGUE Rémi EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE
48 LLORENS Alexandre US GRAVELINOISE
49 DUHAMEL Valentin AS HELLEMMES
50 DELALEAU Antoine O GRANDE SYNTHE
51 DURET Benjamin SC VAL D'ARRE