Sempy (62) - Prix Cycliste De La Ville (Cadets)

Classement :
1 THORLET Maxence VC AMATEUR ST QUENTIN (C2) les 46,8 Km en 1h19’ (moy. 35,34 Km/h)
2 LEPILLIET Aymeric CL BARLIN (C2)
3 SNOECK Florian CONTOIRE HAMEL TEAM ORGANISATION (C2)
4 LAHAYE Paul PEDALE MADELEINOISE (C2)
5 DUJARDIN Quentin RO COMINOISE (C2) à 1’40’’
6 MIROUX Elian O HESDIN MARCONNE (C1)
7 LECLERCQ Clément CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM (C1)
8 LEPRETRE Paul SC BOULONNAIS (C1) à 1’54’’
9 CARPENTIER Florian O HESDIN MARCONNE (C1)
10 BOULLET Arthur O GRANDE SYNTHE (C2)
11 LEPLAT Clément CC CAMBRESIEN (C1)
12 HUBER Pierre Mathis CC ISBERGUES MOLINGHEM (C2)
13 GRONIER Tom O HESDIN MARCONNE (C1) à 2’08’’
14 RIFFLET Mathieu AC AMIENOISE (C2) à 1 tour
15 DELATTRE Grégoire GAZELEC DOUAI (C2)
16 DE DONCKER Leo C.O.COURONNAIS (C1)
17 RIFFLET Julien AC AMIENOISE (C2) à 2 tours
18 NABOR Louis SC BOULONNAIS (C1)
19 HAYNAU Sophie O GRANDE SYNTHE (ESP)
20 SIMON Baptiste O GRANDE SYNTHE (C2)
21 PECRIAUX Clément UC TROISVILLES INCHY BEAUMONT (C2) à 3 tours
22 GIOLDA Amandine EC TOURQUENNOISE (C1)
23 DOUAY Benjamin USSA PAVILLY BARENTIN (C2)
24 DUPORGE Jordan UVC CALAIS (C1)
25 MORREL Valentin O GRANDE SYNTHE (C2)
26 FAILLIE Kévin ES ARQUES (C1)
27 GATHE Margot CC MANQUEVILLE LILLERS (C1)
28 BATAILLE Antoine CC BRIMEUX (C1)
29 PARSY Stéphanie SC BOULONNAIS (ESP)
30 DEVIGNE Camille RO COMINOISE (C1)