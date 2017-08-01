Ninove (Belgique) : Fiona Dutriaux 9ème

Classement :
1 VAN DE REE Monique NEDH23´03" LARES WAOWDEALESDE. UCI
2 VERSTICHELEN Femke BEL BIZKAIA-DURANGODE. UCI
3 NIEUWERTH Kimberly NED SWABOLADIESDE
4 MALSEED Shannon AUS HOLDEN WOMEN RACINGDE
5 INGHELBRECHT Sarah BELH25´08"+2´05" LARES-WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
6 VAN DEN HAUTE Steffy BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
7 PRATT Jessica AUS HIGH5 DREAM TEAMDE
8 COLE-LYSTER Magie CAN LARES - WAOWDEALS DEVELOPMENTDJ
9 DUTRIAUX Fiona FRA AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
10 CROKET Gilke BEL SPORTVLAANDEREN - GUILL D´ORDE. UCI
11 TEMMERMAN Ilse BEL EQUANO CYCLING TEAMDE
12 COLBORNE Henrietta GBR SWABOLADIESDE
13 COMMISSARIS Caren BEL WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZWDE
14 TORTOLINA Gaia ITA SERVETTO GIUSTADE. UCI
15 DOCX Mieke BEL LARES-WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
16 KENNEDY Lucy AUS LIFECYCLE CYCLINGDE
17 HUYGENS Cynthia FRA AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
18 GINS Tara BEL LARES-WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
19 FREMINEUR Terry BEL EQUANO CYCLING TEAMDE
20 GODA Yumiko JPN BH BIORACERDE
21 VAINIONPAA Laura FIN ISOREX CYCLING TEAMDE
22 DE GROOT Eveline NED SWABOLADIESDE
23 GELUK Yva NED EQUANO CYCLING TEAMDE
24 SHIMOYAMA Misuzu JPN JAPANDJ
25 MAES Shana BELH25´18"+2´15" DONEN/VONDELMOLEN CX-TEAMDE
26 BORREMANS Sarah BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
27 MERCIER Elien BEL CYCLING TEAM HOUTLAND-WESTKUSTDE
28 PETIT Lana BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
29 VANDEWALLE Isabel BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
30 VAN BELLINGHEN Emilie BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
31 SRICHA-UM Chanakan THA W2 AMAZINGDE
32 WONGPADKLANG Jutamas THA W2 AMAZINGDE
33 THEUNIS Tatjana BEL JONGE RAKKERS VOLLEZELEDJ
34 BAELE Eveline BEL EQUANO CYCLING TEAMDE
35 FLAMENT Aurore FRA PEDALE MADELEINOISEDE
36 CHAMNIKUL Sutharinee THA W2 AMAZINGDE
37 THANAJAROENWORAKUL Piyawarin THA W2 AMAZINGDE
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