Cuise La Motte (60) - Prix de la Ville (2-3-Juniors)

Classement :

1 SACCOMANDI John PARISIS A.C. 95

2 RIEGERT Alexandre TEAM PELTRAX - CSD

3 TOKUDA Tanzo CC NOGENT / OISE

4 BRISMONTIER Nicolas A. C. B. B.

5 DECROUY Stéphane UV PINON ANIZY

6 HEYMANS Florian CC NOGENT / OISE

7 PASCAL Adrien E C V BOULZICOURT

8 LACHAT Nicolas PARISIS A.C. 95

9 GREVIN Jérôme TEAM PELTRAX - CSD

10 VENEL Thomas ESEG DOUAI

11 GODIMUS Fabien GAZ ELEC C DE DOUAI

12 DUSSART Quentin UC WATTIGNIES

13 DUCROCQ Quentin B.C. REMOIS

14 BYTEBIER Baptiste CC FORMERIE

15 EZEQUEL MAXIME VC PAYS DE LOUDEAC

16 TONDO Pierrick A. C. B. B.

17 BOURY Thibaut CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE

18 AGRAPART Guillaume A. SOISY ENGHIEN LA BARRE

19 LEMEME Aurélien CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE

20 GOUTAUDIER Fabrice ESC MEAUX

21 CARO Nicolas CM AUBERVILLIERS 93

22 HOFFMANN Alexis OLYMPIQUE C.V.O.

23 MACHEPY Clément CC FORMERIE

24 VAN SNICK Florian CC NOGENT / OISE

25 LECLERC Julien AV THIAIS

26 VANDAELE Julien VC ARRAS

27 BARBOSA Guillaume TEAM PELTRAX - CSD

28 LONGA Yohann VCA DU BOURGET

29 TAHIR Zinedine PARISIS A.C. 95

30 IBRAHIME Stéphane VELO CLUB ARPAJON

Crédit Photo : Gérard Briand (Archive)