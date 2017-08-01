Cuise La Motte (60) - Prix de la Ville (2-3-Juniors)

Classement :
1 SACCOMANDI John PARISIS A.C. 95
2 RIEGERT Alexandre TEAM PELTRAX - CSD
3 TOKUDA Tanzo CC NOGENT / OISE
4 BRISMONTIER Nicolas A. C. B. B.
5 DECROUY Stéphane UV PINON ANIZY
6 HEYMANS Florian CC NOGENT / OISE
7 PASCAL Adrien E C V BOULZICOURT
8 LACHAT Nicolas PARISIS A.C. 95
9 GREVIN Jérôme TEAM PELTRAX - CSD
10 VENEL Thomas ESEG DOUAI
11 GODIMUS Fabien GAZ ELEC C DE DOUAI
12 DUSSART Quentin UC WATTIGNIES
13 DUCROCQ Quentin B.C. REMOIS
14 BYTEBIER Baptiste CC FORMERIE
15 EZEQUEL MAXIME VC PAYS DE LOUDEAC
16 TONDO Pierrick A. C. B. B.
17 BOURY Thibaut CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
18 AGRAPART Guillaume A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
19 LEMEME Aurélien CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
20 GOUTAUDIER Fabrice ESC MEAUX
21 CARO Nicolas CM AUBERVILLIERS 93
22 HOFFMANN Alexis OLYMPIQUE C.V.O.
23 MACHEPY Clément CC FORMERIE
24 VAN SNICK Florian CC NOGENT / OISE
25 LECLERC Julien AV THIAIS
26 VANDAELE Julien VC ARRAS
27 BARBOSA Guillaume TEAM PELTRAX - CSD
28 LONGA Yohann VCA DU BOURGET
29 TAHIR Zinedine PARISIS A.C. 95
30 IBRAHIME Stéphane VELO CLUB ARPAJON
Crédit Photo : Gérard Briand (Archive)