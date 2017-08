Ledegem (Belgique) : Samuel Leroux Vainqueur en solitaire

Samuel Leroux (CC Nogent / Oise) à remporté ce Mardi 1 Août 2017 le Grand Prix de la Ville à Ledegem (Belgique) (Elites sans Contrat). Les Belges Mario Willems (Kingsnorth International Wheelers) et Stijn Minne (ALL Friends Cycling) ont complété le podium.

Classement :

1 LEROUX Samuel FRAH25´00" CC NOGENT / OISE ELITE

2 WILLEMS Mario BELH25´15"+0´15" KINGSNORTH INTERNATIONAL WHEELERSELITE

3 MINNE Stijn BELH25´25"+0´25" ALL FRIENDS CYCLINGELITE

4 DE DECKER Steven BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

5 MEHEUS Gill BELH26´03"+1´03" BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23

6 GELDHOF David BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

7 BORRY Kim BELH26´15"+1´15" DOVY KEUKENS - FCCELITE

8 DENOLF Ritchie BELH26´20"+1´20" THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE

9 DECEUNINCK Thomas BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

10 LANGEDOCK Mathieu BELH26´35"+1´35" WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

11 HOUCKE Killyan FRAH29´25"+4´25" OLYMPIQUE GRANDE SYNTHEU23

12 HUYGHE Gilles BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23

13 LAPERRE Krsi BEL ANNEQUIN-CYCLING-TEAMELITE

14 BEAUPREZ Benjamin BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

15 LANNOO Jaromir BEL C. T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE VZWELITE

16 VANDEVELDE Ruben BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE

17 ALEXANDER Simon GBR RICHARDSONS TREK TRELITE

18 MUNTON Byron ZAFH30´35"+5´35" KINETIC CYCLING CLUBU23

19 CAPPELLE Gauthier BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMELITE

20 HUYGHE Benny BEL INDIVIDUEELMASTM

21 TOUBEAU Nicolas BEL BLANCS GILETS BRABANT WALLONELITE

22 MAES Dries BEL DE YZERBYTERSMASTM

23 ANGUS Fisk GBRH31´20"+6´20" OXFORD UNIVERSITY CC

24 BARTLETT Tobias GBR CLAY CROSS ROA TEAMU23

25 DUTOO Jérémy BEL WIELERTEAM IEPERU

26 DESMET Jani BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

27 TRUBACZ Lauren FRA CV LIEVINOISELITE

28 DOUGLAS Brandon IRL WEST DOWN WHEELERSU

29 CRIPPS Michael GBR ARMY CYCLING RACE TEAMELITE

30 MCCANN Conor IRL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEU23

31 BEYENS Olivier BEL INDIVIDUEELU

DNF VANDERMEERSCH EMILIEN FRA OLYMPIQUE GRANDE SYNTHEU23

DNF CLAERHOUT Sven BEL PCT TOMACCELITE

DNF VERHULST Lothar BEL EFC-L&R-VULSTEKEU

DNF DUTAILLY Yannick FRA ANNEQUIN-CYCLING-TEAM

DNF GROSSI Jeremy FRA CV L IEVINOISU

DNF VERVERKEN Pieter BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

DNF DENOLF Giovanni BEL INDIVIDUEELELITE

DNF DEGRYSE Tibo BEL WIELERTEAM IEPERU

Crédit Photo : Pol Demeyere