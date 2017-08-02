Ledegem (Belgique) : Samuel Leroux Vainqueur en solitaire

Classement :
1 LEROUX Samuel FRAH25´00" CC NOGENT / OISE ELITE
2 WILLEMS Mario BELH25´15"+0´15" KINGSNORTH INTERNATIONAL WHEELERSELITE
3 MINNE Stijn BELH25´25"+0´25" ALL FRIENDS CYCLINGELITE
4 DE DECKER Steven BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
5 MEHEUS Gill BELH26´03"+1´03" BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23
6 GELDHOF David BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
7 BORRY Kim BELH26´15"+1´15" DOVY KEUKENS - FCCELITE
8 DENOLF Ritchie BELH26´20"+1´20" THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE
9 DECEUNINCK Thomas BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
10 LANGEDOCK Mathieu BELH26´35"+1´35" WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
11 HOUCKE Killyan FRAH29´25"+4´25" OLYMPIQUE GRANDE SYNTHEU23
12 HUYGHE Gilles BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23
13 LAPERRE Krsi BEL ANNEQUIN-CYCLING-TEAMELITE
14 BEAUPREZ Benjamin BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
15 LANNOO Jaromir BEL C. T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE VZWELITE
16 VANDEVELDE Ruben BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE
17 ALEXANDER Simon GBR RICHARDSONS TREK TRELITE
18 MUNTON Byron ZAFH30´35"+5´35" KINETIC CYCLING CLUBU23
19 CAPPELLE Gauthier BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMELITE
20 HUYGHE Benny BEL INDIVIDUEELMASTM
21 TOUBEAU Nicolas BEL BLANCS GILETS BRABANT WALLONELITE
22 MAES Dries BEL DE YZERBYTERSMASTM
23 ANGUS Fisk GBRH31´20"+6´20" OXFORD UNIVERSITY CC
24 BARTLETT Tobias GBR CLAY CROSS ROA TEAMU23
25 DUTOO Jérémy BEL WIELERTEAM IEPERU
26 DESMET Jani BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
27 TRUBACZ Lauren FRA CV LIEVINOISELITE
28 DOUGLAS Brandon IRL WEST DOWN WHEELERSU
29 CRIPPS Michael GBR ARMY CYCLING RACE TEAMELITE
30 MCCANN Conor IRL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEU23
31 BEYENS Olivier BEL INDIVIDUEELU
DNF VANDERMEERSCH EMILIEN FRA OLYMPIQUE GRANDE SYNTHEU23
DNF CLAERHOUT Sven BEL PCT TOMACCELITE
DNF VERHULST Lothar BEL EFC-L&R-VULSTEKEU
DNF DUTAILLY Yannick FRA ANNEQUIN-CYCLING-TEAM
DNF GROSSI Jeremy FRA CV L IEVINOISU
DNF VERVERKEN Pieter BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
DNF DENOLF Giovanni BEL INDIVIDUEELELITE
DNF DEGRYSE Tibo BEL WIELERTEAM IEPERU
Crédit Photo : Pol Demeyere