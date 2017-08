Cuise La Motte (60) - Prix de la Ville (2-3-Juniors)

Nicolas Brismontier (VC Nayais) a remporté ce Dimanche 30 Juillet 2017 Le Grand Prix de la Ville (2-3-Juniors) a Cuise La Motte (60). Gilles Martin (Paris Cycliste Olympique) et Alessandro Poli (VCA Du Bourget) ont complété le podium.

Classement :

1 BRISMONTIER Nicolas VC NAYAIS 2:34:10 2:34:10

2 MARTIN Gilles PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 2:34:40 0:00:30

3 POLI Alessandro VCA DU BOURGET 2:34:40 '

4 BYTEBIER Baptiste CC FORMERIE 2:34:40 '

5 VASSEUR Ludovic VC WITTENHEIM 2:34:40 '

6 GOUTAUDIER Fabrice ESC MEAUX 2:34:40 '

7 ROMIGUIERE Louis PARISIS A.C. 95 2:34:40 '

8 SIMON Frédéric CC NOGENT / OISE 2:34:40 '

9 CHEVALIER Théo OLYMPIQUE C.V.O. 2:35:20 0:01:10

10 DEMANET Thomas OLYMPIQUE C.V.O. 2:35:20 '

11 CHORON Geoffrey AC MARGNY LES COMPIEGNE 2:37:12 0:03:02

12 ALIA Florian PARISIS A.C. 95 2:37:12 '

13 CHEVAL Valentin VC AMATEUR ST QUENTIN 2:37:12 '

14 DE NAYS CANDAU Patrice VELO CLUB GUYANAIS 2:37:12 '

15 MERLINAT Arnaud VC PACEEN 2:37:40 0:03:30

16 BEAUNE Romain VC VERNON 2:37:40 '

17 NOIREAUX Constant VC AMATEUR ST QUENTIN 2:37:40 '

18 DANTON Arnaud CM AUBERVILLIERS 93 2:37:40 '

19 MARIE Judicaël VC PACEEN 2:37:40 '

20 GIANOLIO Olivier US POIGNY RAMBOUILLET 2:38:25 0:04:15

21 LAMIRAND Eudes S C BOULONNAIS 2:38:25 '

22 SELLIER Valentin PARISIS A.C. 95 2:38:25 '

23 SACCOMANDI John PARISIS A.C. 95 2:38:25 '

24 MONNIER Gérald PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 2:38:25 '

25 LEGRAND Stéphane TEAM PELTRAX - CSD 2:38:25 '

26 GRIFFON Laurent SC VAL D'ARRE 2:38:25 '

27 LEROUX Xavier A. C. B. B. 2:38:25 '

28 LEROY Maxime CM AUBERVILLIERS 93 2:38:25 '

29 MORTIER Louis CONTOIRE HAMEL TEAM ORGANISJunior '

30 LANIER Benoit EC ABBEVILLOISE 2:38:25 '

31 VAN SNICK Florian CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOIS 2ème '

32 PHILIPPE Mathieu RETZ BIKE CLUB 2:38:25 '

33 RONDEAU Thibaut VC AMATEUR ST QUENTIN 2:38:25 '

34 FONTCUBERTA Pierre G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) 2:38:25 '

35 HANSART Philéas VC ROUEN 76 2:38:25 '

36 MATOS MONTILLA Yohandis VELO CLUB GUYANAIS 2:38:25 '

37 MACHEPY Clément CC FORMERIE 2:38:25 '

38 MODOLO Eric USM GAGNY 2:38:25 '

39 HORTH Stan VELO CLUB GUYANAIS 2:38:25 '

40 LIOT Sébastien PARISIS A.C. 95 2:38:25 '

41 TREILLAT Alexandre VC MONTIGNY BRETONNEUX 2:38:25 '

42 LORIEUL Alexandre SC VAL D'ARRE 2:38:25 '

43 CHONG PAN Yoann VELO CLUB GUYANAIS 2:38:25 '

44 ESPIGAT Marc COURBEVOIE SPORTS CYCLISME 2:38:25 '

45 GRINVILLE Harrison VELO CLUB GUYANAIS 2:38:25 '

46 MATUSZEWSKI Sebastien ESC MEAUX 2:38:25 '

47 DUPUY Quentin CM AUBERVILLIERS 93 2:38:25 '

48 LABEYRIE Mélanie CM AUBERVILLIERS 93 2:38:25 '

Crédit Photo : Aurélie Tscheiller