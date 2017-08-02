Cuise La Motte (60) - Prix de la Ville (2-3-Juniors)

Classement :
1 BRISMONTIER Nicolas VC NAYAIS 2:34:10 2:34:10
2 MARTIN Gilles PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 2:34:40 0:00:30
3 POLI Alessandro VCA DU BOURGET 2:34:40 '
4 BYTEBIER Baptiste CC FORMERIE 2:34:40 '
5 VASSEUR Ludovic VC WITTENHEIM 2:34:40 '
6 GOUTAUDIER Fabrice ESC MEAUX 2:34:40 '
7 ROMIGUIERE Louis PARISIS A.C. 95 2:34:40 '
8 SIMON Frédéric CC NOGENT / OISE 2:34:40 '
9 CHEVALIER Théo OLYMPIQUE C.V.O. 2:35:20 0:01:10
10 DEMANET Thomas OLYMPIQUE C.V.O. 2:35:20 '
11 CHORON Geoffrey AC MARGNY LES COMPIEGNE 2:37:12 0:03:02
12 ALIA Florian PARISIS A.C. 95 2:37:12 '
13 CHEVAL Valentin VC AMATEUR ST QUENTIN 2:37:12 '
14 DE NAYS CANDAU Patrice VELO CLUB GUYANAIS 2:37:12 '
15 MERLINAT Arnaud VC PACEEN 2:37:40 0:03:30
16 BEAUNE Romain VC VERNON 2:37:40 '
17 NOIREAUX Constant VC AMATEUR ST QUENTIN 2:37:40 '
18 DANTON Arnaud CM AUBERVILLIERS 93 2:37:40 '
19 MARIE Judicaël VC PACEEN 2:37:40 '
20 GIANOLIO Olivier US POIGNY RAMBOUILLET 2:38:25 0:04:15
21 LAMIRAND Eudes S C BOULONNAIS 2:38:25 '
22 SELLIER Valentin PARISIS A.C. 95 2:38:25 '
23 SACCOMANDI John PARISIS A.C. 95 2:38:25 '
24 MONNIER Gérald PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 2:38:25 '
25 LEGRAND Stéphane TEAM PELTRAX - CSD 2:38:25 '
26 GRIFFON Laurent SC VAL D'ARRE 2:38:25 '
27 LEROUX Xavier A. C. B. B. 2:38:25 '
28 LEROY Maxime CM AUBERVILLIERS 93 2:38:25 '
29 MORTIER Louis CONTOIRE HAMEL TEAM ORGANISJunior '
30 LANIER Benoit EC ABBEVILLOISE 2:38:25 '
31 VAN SNICK Florian CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOIS 2ème '
32 PHILIPPE Mathieu RETZ BIKE CLUB 2:38:25 '
33 RONDEAU Thibaut VC AMATEUR ST QUENTIN 2:38:25 '
34 FONTCUBERTA Pierre G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) 2:38:25 '
35 HANSART Philéas VC ROUEN 76 2:38:25 '
36 MATOS MONTILLA Yohandis VELO CLUB GUYANAIS 2:38:25 '
37 MACHEPY Clément CC FORMERIE 2:38:25 '
38 MODOLO Eric USM GAGNY 2:38:25 '
39 HORTH Stan VELO CLUB GUYANAIS 2:38:25 '
40 LIOT Sébastien PARISIS A.C. 95 2:38:25 '
41 TREILLAT Alexandre VC MONTIGNY BRETONNEUX 2:38:25 '
42 LORIEUL Alexandre SC VAL D'ARRE 2:38:25 '
2 MARTIN Gilles PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 2:34:40 0:00:30
3 POLI Alessandro VCA DU BOURGET 2:34:40 '
4 BYTEBIER Baptiste CC FORMERIE 2:34:40 '
5 VASSEUR Ludovic VC WITTENHEIM 2:34:40 '
6 GOUTAUDIER Fabrice ESC MEAUX 2:34:40 '
7 ROMIGUIERE Louis PARISIS A.C. 95 2:34:40 '
8 SIMON Frédéric CC NOGENT / OISE 2:34:40 '
9 CHEVALIER Théo OLYMPIQUE C.V.O. 2:35:20 0:01:10
10 DEMANET Thomas OLYMPIQUE C.V.O. 2:35:20 '
11 CHORON Geoffrey AC MARGNY LES COMPIEGNE 2:37:12 0:03:02
12 ALIA Florian PARISIS A.C. 95 2:37:12 '
13 CHEVAL Valentin VC AMATEUR ST QUENTIN 2:37:12 '
14 DE NAYS CANDAU Patrice VELO CLUB GUYANAIS 2:37:12 '
15 MERLINAT Arnaud VC PACEEN 2:37:40 0:03:30
16 BEAUNE Romain VC VERNON 2:37:40 '
17 NOIREAUX Constant VC AMATEUR ST QUENTIN 2:37:40 '
18 DANTON Arnaud CM AUBERVILLIERS 93 2:37:40 '
19 MARIE Judicaël VC PACEEN 2:37:40 '
20 GIANOLIO Olivier US POIGNY RAMBOUILLET 2:38:25 0:04:15
21 LAMIRAND Eudes S C BOULONNAIS 2:38:25 '
22 SELLIER Valentin PARISIS A.C. 95 2:38:25 '
23 SACCOMANDI John PARISIS A.C. 95 2:38:25 '
24 MONNIER Gérald PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 2:38:25 '
25 LEGRAND Stéphane TEAM PELTRAX - CSD 2:38:25 '
26 GRIFFON Laurent SC VAL D'ARRE 2:38:25 '
27 LEROUX Xavier A. C. B. B. 2:38:25 '
28 LEROY Maxime CM AUBERVILLIERS 93 2:38:25 '
29 MORTIER Louis CONTOIRE HAMEL TEAM ORGANISJunior '
30 LANIER Benoit EC ABBEVILLOISE 2:38:25 '
31 VAN SNICK Florian CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOIS 2ème '
32 PHILIPPE Mathieu RETZ BIKE CLUB 2:38:25 '
33 RONDEAU Thibaut VC AMATEUR ST QUENTIN 2:38:25 '
34 FONTCUBERTA Pierre G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) 2:38:25 '
35 HANSART Philéas VC ROUEN 76 2:38:25 '
36 MATOS MONTILLA Yohandis VELO CLUB GUYANAIS 2:38:25 '
37 MACHEPY Clément CC FORMERIE 2:38:25 '
38 MODOLO Eric USM GAGNY 2:38:25 '
39 HORTH Stan VELO CLUB GUYANAIS 2:38:25 '
40 LIOT Sébastien PARISIS A.C. 95 2:38:25 '
41 TREILLAT Alexandre VC MONTIGNY BRETONNEUX 2:38:25 '
42 LORIEUL Alexandre SC VAL D'ARRE 2:38:25 '
43 CHONG PAN Yoann VELO CLUB GUYANAIS 2:38:25 '
44 ESPIGAT Marc COURBEVOIE SPORTS CYCLISME 2:38:25 '
45 GRINVILLE Harrison VELO CLUB GUYANAIS 2:38:25 '
46 MATUSZEWSKI Sebastien ESC MEAUX 2:38:25 '
47 DUPUY Quentin CM AUBERVILLIERS 93 2:38:25 '
48 LABEYRIE Mélanie CM AUBERVILLIERS 93 2:38:25 '
44 ESPIGAT Marc COURBEVOIE SPORTS CYCLISME 2:38:25 '
45 GRINVILLE Harrison VELO CLUB GUYANAIS 2:38:25 '
46 MATUSZEWSKI Sebastien ESC MEAUX 2:38:25 '
47 DUPUY Quentin CM AUBERVILLIERS 93 2:38:25 '
48 LABEYRIE Mélanie CM AUBERVILLIERS 93 2:38:25 '
Crédit Photo : Aurélie Tscheiller