Vauxbuin (02) - Prix de la Ville (2-3-Juniors)

Classement :
1 PASTOT Vincent VC AMATEUR ST QUENTIN 1:58:13
2 LARENAUDIE Axel CC NOGENT / OISE '
3 MARTIN Alexis VC AMATEUR ST QUENTIN '
4 NOEL Aurélien PARISIS A.C. 95 '
5 ELOY Maxime CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE '
6 HANSART Philéas VC ROUEN '
7 GAREZ Raphaël DUNKERQUE LITTORAL '
8 HOPIN Dimitri VC AMATEUR ST-QUENTIN '
9 ZEHNICH Dorian CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE '
10 DE JONCKHEERE Johan VS CHARTRAIN '
11 DUPUY Quentin CM AUBERVILLIERS 93 '
12 PUNG Peeter CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE '
13 ALIA Florian PARISIS A.C. 95 '
14 CHEVALIER Théo OLYMPIQUE C.V.O. '
15 GOUTAUDIER Fabrice ESC MEAUX '
16 VASSEUR Ludovic VC WITTENHEIM '
17 VAHTRA Norman CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 0:00:54
18 SELLIER Valentin PARISIS A.C. 95 '
19 HEYMANS Antoine VC ROUEN 76 '
20 GRATIOT Alexandre VC AMATEUR ST QUENTIN '
21 CHALEL Yacine Olympique C.V.O. '
22 PAQUE Johan VC AMATEUR ST-QUENTIN '
23 LARCHER Baptiste U.V.AUBE '
24 PELLERIAUX Nicolas VC AMATEUR ST QUENTIN '
25 DUCROCQ Quentin U.V.AUBE '