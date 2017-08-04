Longjumeau (91) - Prix de la Ville (Minimes)

Classement :
1 BOXE Alexandre TEAM 94 CYCLING 0:51:20
2 MAURICIO Flavio ROUE D'OR CONFLANAISE à 01mn28 s
3 CHALOINE Vivien EC CHATEAU THIERRY à 1 T
4 BRIDRON Thibaud GUIDON CHALETTOIS
5 SELLIER Mathis PARISIS A.C. 95
6 DORMY Clément CC SACLAY
7 DERIAUX Pacome EC VERNOUILLET V. T.
8 FAULCON Jérémie CC SACLAY
9 LINVAL Florian EC AULNAY
10 BROUSSE Marina US CRETEIL
11 GOUSSOT Cyprien EC MONTGERON VIGNEUX
12 DELABRE Axel US METRO TRANSPORTS
13 BANSARD Axel SCA 2000 EVRY
14 GOHON Lucas VC LUCEEN
15 FARAUT Ambroise ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
16 DUCHAUSSOIT Hugo EC MONTGERON VIGNEUX
17 GRIGNON Alexandre ROUE D'OR CONFLANAISE
18 LACLARE Amandine PEDALE COMBS LA VILLAISE
19 MULLOIS Quentin EC MONTGERON VIGNEUX
20 DUBOIS Alicia UC LONGJUMELLOISE
21 RAGUENEAU Bastien OLYMPIQUE C.V.O.
22 GRAZIANI Timoté ESC MEAUX à 2 T
23 THIESSON Alexis LAGNY PONTCARRE CYC.
24 BOUYAHI Yanis SCA 2000 EVRY
25 FAHY Camille JS FERTE GAUCHER
26 HERNAULT Loïc PARISIS A.C. 95
27 ANTON Mathis VC ETAMPES
28 MAREC Flavien LAGNY PONTCARRE CYC.
29 MOUMEN Adam SCA 2000 EVRY
30 MAIREY Romain CSM CLAMART
31 CABART Emilien ES ALNELOISE CYCLISME
32 POINTEAU Axel CS BONNEVILLE
33 ROUXEL Lucas OLYMPIQUE C.V.O.
34 MARTIN Mattéo US METRO TRANSPORTS
35 CAUCHOIS Hélène CSM PUTEAUX
36 ANTUNES Hugo CC SACLAY
37 RUIZ PEREZ Tallia SCA 2000 EVRY
38 DA SILVA Lucas VC FONTAINEBLEAU AVON
39 GAMRACY Manon PARISIS A.C. 95