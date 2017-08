Longjumeau (91) - Prix de la Ville (Minimes)

Alexandre Boxe (Team 94 Cycling) a remporté ce Lundi 31 Juillet 2017 Le Grand Prix de la Ville En ouverture du Critérium pro (Minimes) a Longjumeau (91). Flavio Mauricio (Roue d'Or Conflanaise) et Vivien Chaloine (EC Chateau Thierry) ont complété le podium.

Classement :

1 BOXE Alexandre TEAM 94 CYCLING 0:51:20

2 MAURICIO Flavio ROUE D'OR CONFLANAISE à 01mn28 s

3 CHALOINE Vivien EC CHATEAU THIERRY à 1 T

4 BRIDRON Thibaud GUIDON CHALETTOIS

5 SELLIER Mathis PARISIS A.C. 95

6 DORMY Clément CC SACLAY

7 DERIAUX Pacome EC VERNOUILLET V. T.

8 FAULCON Jérémie CC SACLAY

9 LINVAL Florian EC AULNAY

10 BROUSSE Marina US CRETEIL

11 GOUSSOT Cyprien EC MONTGERON VIGNEUX

12 DELABRE Axel US METRO TRANSPORTS

13 BANSARD Axel SCA 2000 EVRY

14 GOHON Lucas VC LUCEEN

15 FARAUT Ambroise ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

16 DUCHAUSSOIT Hugo EC MONTGERON VIGNEUX

17 GRIGNON Alexandre ROUE D'OR CONFLANAISE

18 LACLARE Amandine PEDALE COMBS LA VILLAISE

19 MULLOIS Quentin EC MONTGERON VIGNEUX

20 DUBOIS Alicia UC LONGJUMELLOISE

21 RAGUENEAU Bastien OLYMPIQUE C.V.O.

22 GRAZIANI Timoté ESC MEAUX à 2 T

23 THIESSON Alexis LAGNY PONTCARRE CYC.

24 BOUYAHI Yanis SCA 2000 EVRY

25 FAHY Camille JS FERTE GAUCHER

26 HERNAULT Loïc PARISIS A.C. 95

27 ANTON Mathis VC ETAMPES

28 MAREC Flavien LAGNY PONTCARRE CYC.

29 MOUMEN Adam SCA 2000 EVRY

30 MAIREY Romain CSM CLAMART

31 CABART Emilien ES ALNELOISE CYCLISME

32 POINTEAU Axel CS BONNEVILLE

33 ROUXEL Lucas OLYMPIQUE C.V.O.

34 MARTIN Mattéo US METRO TRANSPORTS

35 CAUCHOIS Hélène CSM PUTEAUX

36 ANTUNES Hugo CC SACLAY

37 RUIZ PEREZ Tallia SCA 2000 EVRY

38 DA SILVA Lucas VC FONTAINEBLEAU AVON

39 GAMRACY Manon PARISIS A.C. 95