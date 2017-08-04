Longjumeau (91) - Critérium Pro

Classement :
1 OFFREDO Yoann WANTY GROUPE GOBERT 1:42:08
2 GALLOPIN Tony LOTTO SOUDAL
3 CHAVANEL Sylvain DIRECT ENERGIE
4 MARTIN Guillaume WANTY GROUPE GOBERT
5 DUMOULIN Samuel AG2R LA MONDIALE
6 THOMAS Benjamin EC ARMEE DE TERRE
7 TURGIS Anthony COFIDIS
8 BOUCHER David PAUWELS SAUZEN VASTGOED SERVICE
9 REBELLIN Davide KUWAIT CARUCHO.ES
10 BOUET Maxime FORTUNEO OSCARO
11 TURGIS Jimmy COFIDIS
12 FEILLU Brice FORTUNEO OSCARO
13 TURGIS Tanguy BMC DEVELOPMENT
14 PICHON Laurent FORTUNEO OSCARO
15 FEILLU Romain HP BTP AUBER 93
16 LEVARLET Guillaume WANTY GROUPE GOBERT
17 HUPOND Thierry DELKO MARSEILLE KTM
18 DO REGO Fabio TEAM PELTRAX - CSD
19 GARCIA Damien INTERPRO CYCLING ACADEMY
20 MARTINEZ Yannick DELKO MARSEILLE KTM