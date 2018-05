Landrethun (62) - Tour des 2 Caps - Étape 2

Classement (Étape 2) :

1 DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME les 15 km en 19'51''58''' (moy. 44,412 km/h)

2 TOPSANTIEK GLASCENTRA HCT 20 21.27 0 29.69

3 MORVELO BASSO 20 23.27 0 31.69

4 ESEG DOUAI 20 24.02 0 32.44

5 TEAM PELTRAX CSD 20 28.08 0 36.50

6 CC VILLENEUVE St GERMAIN SOISON AISN 20 40.17 0 48.59

7 CC NOGENT sur OISE 21 13.30 1 21.72

8 OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE 21 14.70 1 23.12

9 VC AMATEUR St QUENTIN 21 28.21 1 36.63

10 Mixte CHARLEVILLE-UV AUBE 21 30.21 1 38.63

11 Mixte ABBEVILLE - MONTDIDIER 21 41.24 1 49.66

12 SC BOULONNAIS 22 00.52 2 08.94

13 VC EPERNAY CHAMPAGNE 22 01.92 2 10.34

14 Mixte NOUVION - BOUZINCOURT 22 19.83 2 28.25

15 UVC CALAIS 22 26.39 2 34.81

16 RWV DE SPATAAN 22 27.42 2 35.84 3

17 FLANDRE ELITE CYCLISME 22 36.74 2 45.16

18 VELOSCHILS - INTERBIKE 23 14.95 3 23.37.

Classement (Général) :

1 VAN HAVERBEKE Julien Dunkerque Littoral Cyclisme FRA 1 c les 139,5 km en 3h27'53'' (moy. 40,263 km/h)

2 DOURLENS Charles antoine Dunkerque Littoral Cyclisme FRA 1 c Esp

3 MONCOMBLE Nicolas Dunkerque Litotral Cyclisme FRA 1 c 0 2

4 PALADE Thomas Dunkerque Littoral Cyclisme FRA 2 c 0 4

5 HOUCKE Killyan Dunkerque Littoral Cyclisme FRA 2 c Esp 0 11

6 MEHEUS Gill Topsantiek BEL 0 32

7 BRADBURY Stephen Morvelo GBR 0 33

8 NACHTERGAELE Niels Topsantiek BEL 0 35

9 IRESON James Morvelo GBR Esp 0 37

10 ORTILLON Valentin Peltrax FRA 1 c Esp 0 40

11 COCKAERT Kelvin Topsantiek BEL Esp 0 41

12 DEMAN Baptiste Douai ESEG FRA 2 c Esp 0 42

13 KERRAUD Erwann Peltrax FRA 2 c Esp 0 43

14 PATOUX Jérémy Peltrax FRA 1 c 0 44

15 HUYGENS Maxime Douai ESEG FRA 1 c 0 44

16 KADOTA Yusuke Douai ESEG JPN 2 c Esp 0 47

17 RICHARD Valentin Vil StGermain FRA 1 c Esp 0 52

18 MADORRE Thibaut Peltrax FRA 1 c Esp 1 0

19 ELOY Maxime Vil StGermain FRA 2 c Esp 1 9

20 DELESSIE Berre Topsantiek BEL Esp 1 17

21 AZE Alex Nogent Oise C FRA 1 c Esp 1 30

22 HEYMANS Florian Mixte Cha-aub FRA 1 c Esp 1 53

23 HALLOP Greg Peltrax EST 2 c 5 44

24 VERBEECK Kwinten Topsantiek BEL Esp 6 23

25 BUCKLEY Ken Morvelo GBR 6 51

26 DELVART Marvyn Dunkerque Littoral Cyclisme FRA 1 c Esp 7 1

27 PINSON Damien Vil StGermain FRA 2 c Esp 7 5

28 VIEZ Adam Douai ESEG FRA 2 c Esp 7 6

29 LAVIE Ianis Peltrax FRA 1 c Esp 7 28

30 THILLOY Christophe St Quentin Am FRA 2 c 7 55

31 BERNARD Quentin St Quentin Am FRA 1 c 8 3

32 NARDOT Benjamin St Quentin Am FRA Jun 5 8 12

33 RAMON Lucien Grande Synthe FRA Jun 8 21

34 GOUEL Valentin Topsantiek 8 26

35 COQUERET Louis Mixte Cha-aub FRA Jun 8 29

36 POULLAIN Benoît St Quentin Am FRA 1 c Esp 8 31

37 MANFIELD YORKIE Ben Morvelo GBR Esp 8 35

38 DURIEZ Alexis Boulonnais SC FRA 3 c Esp 8 37

39 THILLOY Thomas Mixte Abb-Mon FRA 3 c 8 56

40 LEJEUNE Rémi Boulonnais SC FRA 2 c 9 7

41 LOUIS Alexandre Epernay Champ FRA 2 c 9 12

42 ANTHONISSE Lieven RWV NED 9 18

43 DELOBEL Florian Calais UVC FRA Jun 9 47

44 FOSTER Cameron Véloschils GBR 10 27

45 BIGO Mathias Douai ESEG FRA 1 c Esp 12 36

46 SERGENT Guillaume Vil StGermain FRA 1 c Esp 12 39

47 LEONARD David Mixte Nou-Bou FRA 3 c 13 22

48 SIMON Mathieu Mixte Cha-aub FRA 2 c 13 29

49 RONDEAU Thibaut St Quentin Am FRA Jun 13 29

50 DEVILLE Romain Mixte Cha-aub FRA 3 c 13 45

51 PAILLARD Baptiste Mixte Abb-Mon FRA Jun 13 49

52 MUNIER Fabian Epernay Champ FRA 3 c 14 1

53 SKRZYPCZAK David Vil StGermain FRA 1 c 14 8

54 TALEUX Jean baptiste Grande Synthe FRA 2 c 14 16

55 DELIMAUGES Etienne Nogent Oise C FRA Jun 14 35

56 ROUSSEAU Maxime Mixte Nou-Bou FRA 3 c 14 40

57 SOUFFLET Guillaume Vil StGermain FRA 1 c Esp 14 48

58 DEGRUTERE Corentin Hazebrouck Me FRA Jun 14 49

59 POUILLARD Hugo Grande Synthe FRA Jun 14 54

60 DEJOYE Florian Nogent Oise C FRA Jun 14 55

61 SENICOURT Kylian Grande Synthe FRA Jun 14 55

62 BRULE Louis Grande Synthe FRA Jun 14 58

63 DEVIENNE Quentin Hazebrouck Me FRA 3 c Esp 15 12

64 CREPIN Félicien Mixte Cha-aub FRA Jun 15 20

65 SNOECK Florian St Quentin Am FRA Jun 15 26

66 MASSON Anthony Mixte Abb-Mon FRA 3 c 15 34

67 BERWEILLER Kevin Epernay Champ FRA 3 c Esp 15 43

68 LANIER Benoit Mixte Abb-Mon FRA 3 c 15 46

69 ORTILLON Alexis Mixte Nou-Bou FRA 3 c 15 50

70 MOINY Baptiste Epernay Champ FRA 3 c Esp 15 54

71 ROUSSEL Léo Boulonnais SC FRA 3 c Esp 15 55

72 CASPER Kenny Mixte Abb-Mon FRA Jun 16 4

73 FOURNIER Jérémy Hazebrouck Me FRA 3 c 16 11

74 VANOTTI Paul Mixte Wamb-Ma FRA 3 c 16 18

75 SCHAAP Robbert RWV NED 16 24

76 NOIREAUX Constant Douai ESEG FRA 2 c Esp 16 28

77 FAY Maxime Calais UVC FRA Jun 16 36

78 VAZ Lucas Mixte Nou-Bou FRA 3 c Esp 16 43

79 FAYOLLE Maxime Hazebrouck Me FRA Jun 16 53

80 BALL Lewis Véloschils GBR 3 18 1

81 CLARKE David Véloschils GBR 19 41

82 DE NIET Erik RWV NED 25 44

83 FOURE Maxence Calais UVC FRA Jun 26 51

84 SMITH Ryan Morvelo GBR 26 52

85 OXLEY CRISP Leighton Véloschils GBR 26 53

86 DEMARET Alexandre Calais UVC FRA 3 c Esp 27 37

87 DESITTER Anthony Calais UVC FRA 3 c Esp 27 57

88 THUILLEZ Anthony Mixte Abb-Mon FRA 3 c 28 1

89 CHIVET Alexandre Boulonnais SC FRA 3 c 28 6

90 DE MAREZ Florian Grande Synthe FRA Jun 36 55

91 LAHAYE Paul Mixte Wamb-Ma FRA Jun 38 39

92 JOREZ Armand Epernay Champ FRA Jun 40 17

93 VAN T HOF Eibert RWV NED 57 37.

Classement : Pro Finish Service.

Crédit Photo : Dunkerque Littoral Cyclisme.