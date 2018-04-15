Isbergues (62) - Grand Prix José Falcao

Classement (1-2-3-Juniors-Pass'Open) :
1 FLET Axel ESEG DOUAI 1ère les 70 km en 01h31'00''
2 CHALEL Yacine OLYMPIQUE C.V.O. 1ère
3 PALADE Thomas DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 2e
4 MOCOMBLE Nicolas DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 1ère
5 DE JONCKHEERE Johan VC CHARTRAIN 1ère
6 HOUCKE Killian DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 2e
7 LELEU Antoine DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 1ère
8 HUTIN Guillaume A.V.C.AIX EN PROVENCE 2ème
9 HEYMANS Florian U.V.AUBE 1ère
10 BREYE Florent VC Amateurs de St Quent 1ère
11 DECROIX Jordan GAZ ELEC C DE DOUAI 3ème
12 GAREZ Raphaël DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 1ère
13 VIEZ Adam ESEG DOUAI 2ème
14 GOURGUECHON Baptiste DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 2ème
15 PINAUD Anthony VC AMATEUR ST QUENTIN 1ère
16 GOUEL Valentin NORD PAS DE CALAIS 1ère
17 PAUCHET Grégory AC AMIENOISE 2ème
18 SENO Clément NORD PAS DE CALAIS 1ère
19 LALEU David TEAM 2 MERICOURT Pass'cyclisme Open
20 LECOINTE Valentin CL BARLIN Junior
21 PELLERIAUX Nicolas VC AMATEUR ST QUENTIN 1ère
22 DEVIENNE Quentin FLANDRE ELITE CYCLISME 3ème
23 WARAS Corentin VC ROUEN 76 1ère
24 DEGRUTERE Corentin FLANDRE ELITE CYCLISME Junior
25 SERGENT Guillaume CC VILLENEUVE ST GERMAINSISSONS AISNE 1ère
26 DURANEL Olivier CL BARLIN 3ème
27 CHALAS Jean Pierre ANNEQUIN CYCLING TEAM 3ème
28 FAYOLLE Maxime FLANDRE ELITE CYCLISME Junior
29 CRESPIN Alexis CL BARLIN 3ème
30 SENICOURT Kylian O GRANDE SYNTHE Junior
31 PETIT Didier DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME Pass'Cyclisme Open
32 ESPIGAT Marc COURBEVOIE SPORT CYLISME 3e
33 LEROUX Maxime VC AMATEUR ST QUENTIN Junior.
Crédit Photo : Françoise Wident.