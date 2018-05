Isbergues (62) - Grand Prix du Rietz

Classement (Pass'Cyclisme) :

1 ASPEELE Cédric CC ISBERGUES MOLINGHEM en 01h50'21''

2 BISIAUX Franck EC HENINOISE ''

3 PETIT Didier DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME ''

4 LUSTRE Damien TEAM 2 MERICOURT à 1'15''

5 TETART Vivien US GRAVELINOISE à 1'30''

6 BAILLEUL Thomas ARRAS VC à 1'55''

7 BASTIN Fabrice VIKING CLUB YVETOT ''

8 LECLERCQ Julien TEAM 2 MERICOURT ''

9 DASSONVILLE Sébastien VC SAINT OMER ''

10 LIAL Denis CC SAINT MARTIN LEZ TATINGHEM ''

11 PHILIPPE Sébastien ARE YOU RUDY ''

12 RAEKELBOOM Olivier ES ARQUES ''

13 BAILLEUL Matthieu ARRAS VC ''

14 DUSART Arnaud LE TEAM LENSOIS ''

15 SAUTEJEAN Sébastien CC ISBERGUES MOLINGHEM à 2'00''

16 MONTHE Jean-Marc DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME ''

17 DELORY Maurice VC NOEUXOIS ''

18 POTIER Frédéric EC TOURQUENNOISE ''

19 COURQUIN Laurent CLUB CYCLISTE ARDRES à 2'45''

20 LERICHE Quentin EC D'HERMELINGHEN ''

21 DEWAELE Jérôme US COUDEKERQUOISE ''

22 DUTRY Grégory FLANDRE ELITE CYCLISME ''

23 BOUDIN Mathieu EC HENINOISE ''

24 LLORENS Alexandre US GRAVELINOISE ''

25 BOUSSEMAER Simon CC SAINT MARTIN LEZ TATINGHEM ''

26 VANLERBERGHE Patrice UVC CALAIS ''

27 LYOEN Jean-Pierre UVC CALAIS ''

28 LEFERME David CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM ''

29 MORONVAL Florent DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME ''

30 DELESCLUSE Nicolas CL BARLIN ''

31 LE ROUX Sébastien US COUDEKERQUOISE

32 DEMARET Hervé EC D'HERMELINGHEN

33 JONAS Vncent US COUDEKERQUOISE

34 BOONE Geoffrey US GRAVELINOISE

35 JEHANNE Benoit VC VERNON.

Crédit Photo : Françoise Wident.