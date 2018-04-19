Rombly (62) - Grand Prix Marie-Josephe Hubert (Pass'Cyclisme)

Classement (Pass'Cyclisme) :
1 BLANCHARD Marc PO en 01h36'17''
2 DASSONVILLE Geoffrey VC SAINT OMER ''
3 DEBUISSON Julian TEAM 2 Méricourt ''
4 SAILLON Ludovic CC ISBERGUES MOLINGHEM ''
5 LEMONNIER Paul CL BARLIN ''
6 MINET Florent CC SAINT MARTIN LEZ TATINGHEM ''
7 DUCATEZ Franz CC MANQUEVILLE LILLERS ''
8 DASSONVILLE Sébastien VC SAINT OMER ''
9 DEGREAVE Yann CC SAINT MARTIN LEZ TATINGHEM ''
10 PEUPLE Hubert CC FORMERIE ''
11 BAILLEUL Thomas ARRAS VC à 31''
12 LHERBIER David PO à 1'11''
13 DELORY Maurice VC NOEUXOIS ''
14 DELMOTTE Corentin AIRE VC ''
15 GROSSEMY Olivier ARRAS VC ''
16 ROUBLIC Arnaud PO
17 DI CARLO Donato CLUB NEUTRE NORD PAS DE CALAIS
18 LEFLOCHMOAN Ludovic SC BOULONNAIS
19 DEFONTAINE Gilles UC MONACO
20 LEGER Léandre CC SAINT MARTIN LEZ TATINGHEM
21 MAJORCZYK Stéphane CL BARLIN
22 DENIS Thibaut CL BARLIN
23 VANLERBERGHE Patrice UVC CALAIS
24 GOKELAERE Emmanuel O GRANDE SYNTHE
25 PETTE Antoine ARRAS VC
26 FOURDINIER Jérôme CC MANQUEVILLE LILLERS
27 CUIGNET Nikolas CL BARLIN.