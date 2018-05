Petite-Synthe (59) - 1ère Manche du Mini-Tour

Classement (Prélicenciés) :

1 MANTEAU CALLEMEYN Maëline CL BARLIN

2 DEBARALLE Baptiste EC HENINOISE

3 DEMANDRILLE Antoine CC ISBERGUES MOLINGHEM

4 HOUSET William AS HELLEMMES



Classement (Poussins 1) :

1 BUTEZ Lucas US GRAVELINOISE

2 MOREL Tom VCU HALLUINOISE

3 DESMONS Noah VC ROUBAIX LILLE METROPOLE

4 REANT Erwan CC ISBERGUES MOLINGHEM

5 PECKEU Lois EC HENINOISE

6 GABILLET Solène VCU HALLUINOISE

7 DEWAELE Andréa DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME



Classement (Poussins 2) :

1 THUIN Ruben VC ROUBAIX LILLE METROPOLE

2 FERNANDEZ Léo CC MANQUEVILLE LILLERS

3 COLPAERT Ezéckiel VC ROUBAIX LILLE METROPOLE

4 STEU Léo Paul CC MANQUEVILLE LILLERS

5 PLUQUET Lilian VCU HALLUINOISE

6 GOCHON Axel VC ROUBAIX LILLE METROPOLE

7 BONIT Léandre DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

8 HOUSET Alexandre AS HELLEMMES

9 DECOSTER Elliot VC ROUBAIX LILLE METROPOLE

10 DEFONTAINE Sacha RO COMINOISE

11 ROMMEL Maxence US GRAVELINOISE



Classement (Pupilles 1) :

1 ISBLED Umberto CC ARMENTIEROIS

2 RAEKELBOOM Noé ES ARQUES

3 VANPETEGHEM Nathan RO COMINOISE

4 BOUTOUT Maxence VCU HALLUINOISE

5 REANT Lucas CC ISBERGUES MOLINGHEM

6 MANTEAU CALLEMEYN Ethan CL BARLIN

7 COOLSTECK Elie DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

8 VANHERREWEGHE Loïs CC ARMENTIEROIS

9 VANHERREWEGHE Jessy CC ARMENTIEROIS

10 BALLIEU Antonin CC ARMENTIEROIS

11 BERTELOOT Florian US GRAVELINES



Classement (Pupilles 2) :

1 HELBICQ Alexis EC FEIGNIES SAMBRE AVES.

2 BONIT Amaury DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

3 REGOST Louis RO COMINOISE

4 DEMANDRILLE Axel CC ISBERGUES MOLINGHEM

5 BELAEN Alizée CC ARMENTIEROIS

6 VANSTAVEL Siméon O GRANDE SYNTHE

7 DEWAELE Yannick DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

8 VAN DEN BUSSCHE Tom US GRAVELINOISE

9 BLOMME Faustine US GRAVELINOISE

10 LAMARCQ Clément VCU HALLUINOISE

11 CREQUI Alane DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME



Classement (Benjamins 1) :

1 BAREZ Nathan DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

2 BOUTOUT Louis VCU HALLUINOISE

3 MODRZEJEWSKI Corenthin CC MANQUEVILLE LILLERS

4 BUTEZ Jordan US GRAVELINOISE

5 LAIDEZ Erwan US GRAVELINOISE

6 ROLLANDT Léo O GRANDE SYNTHE

7 GOUGE Julie VCU HALLUINOISE

8 MAIGRET Mathys DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

9 GOUGE Lauryne VCU HALLUINOISE

10 CAILLIET Margaux US GRAVELINOISE

11 FRUCHART Antoine EC HENINOISE



Classement (Benjamins 2) :

1 CAPITANO Noah CC ARMENTIROIS

2 DEFONTAINE Esteban RO COMINOISE

3 DEPRIESTRE Timothé CC ARMENTIEROIS

4 BELAEN Cyril CC ARMENTIEROIS

5 LENOIR Maxence RO COMINOISE

6 GALIEN Rubén CC MANQUEVILLE LILLERS

7 JOSEPH Tom RO COMINOISE

8 MONSTERLET Thomas VCU HALLUINOISE

9 GOCHON Valentin VC ROUBAIX LILLE METROPOLE

10 HELDICQ Lavra EC Feignies

11 BOURGEOIS Thiago VC ROUBAIX LILLE METROPOLE

12 FERNANDEZ Noa CC MANQUEVILLE LILLERS

13 VANDERHAEGHE Lilian CC ARMENTIEROIS

14 VANPETEGHEM Noé RO COMINOISE

15 LOCQUET Adrien RO COMINOISE

16 RAEKELBOOM Lino ES ARQUES

17 BRICHE Antonin US GRAVELINOISE.

Crédit Photo : Marie Bateman.