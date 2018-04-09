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Petite-Synthe (59) - 1ère Manche du Mini-Tour

Ce dimanche 8 avil 2018, à Petite-Synthe (Nord), des courses cyclistes étaient proposées aux jeunes de l'école de cyclisme par Dunkerque Littoral Cyclisme.

Route
Petite-Synthe (59) - 1ère Manche du Mini-Tour

Classement (Prélicenciés) :

1    MANTEAU CALLEMEYN    Maëline    CL BARLIN
2    DEBARALLE    Baptiste    EC HENINOISE
3    DEMANDRILLE    Antoine    CC ISBERGUES MOLINGHEM
4    HOUSET    William    AS HELLEMMES
              
Classement (Poussins 1) :

1    BUTEZ    Lucas    US GRAVELINOISE
2    MOREL    Tom    VCU HALLUINOISE
3    DESMONS    Noah    VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
4    REANT    Erwan    CC ISBERGUES MOLINGHEM
5    PECKEU    Lois    EC HENINOISE
6    GABILLET    Solène    VCU HALLUINOISE
7    DEWAELE    Andréa    DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
              
Classement (Poussins 2) :

1    THUIN    Ruben    VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
2    FERNANDEZ    Léo    CC MANQUEVILLE LILLERS
3    COLPAERT    Ezéckiel    VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
4    STEU    Léo Paul    CC MANQUEVILLE LILLERS
5    PLUQUET    Lilian    VCU HALLUINOISE
6    GOCHON    Axel    VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
7    BONIT    Léandre    DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
8    HOUSET    Alexandre    AS HELLEMMES
9    DECOSTER    Elliot    VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
10    DEFONTAINE    Sacha    RO COMINOISE
11    ROMMEL    Maxence    US GRAVELINOISE
              
Classement (Pupilles 1) :

1    ISBLED    Umberto    CC ARMENTIEROIS
2    RAEKELBOOM    Noé    ES ARQUES
3    VANPETEGHEM    Nathan    RO COMINOISE
4    BOUTOUT    Maxence    VCU HALLUINOISE
5    REANT    Lucas    CC ISBERGUES MOLINGHEM
6    MANTEAU CALLEMEYN    Ethan    CL BARLIN
7    COOLSTECK    Elie    DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
8    VANHERREWEGHE    Loïs    CC ARMENTIEROIS
9    VANHERREWEGHE    Jessy    CC ARMENTIEROIS
10    BALLIEU    Antonin    CC ARMENTIEROIS
11    BERTELOOT    Florian    US GRAVELINES
              
Classement (Pupilles 2) :

1    HELBICQ    Alexis    EC FEIGNIES SAMBRE AVES.
2    BONIT    Amaury    DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
3    REGOST    Louis    RO COMINOISE
4    DEMANDRILLE    Axel    CC ISBERGUES MOLINGHEM
5    BELAEN    Alizée    CC ARMENTIEROIS
6    VANSTAVEL    Siméon    O GRANDE SYNTHE
7    DEWAELE    Yannick    DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
8    VAN DEN BUSSCHE    Tom    US GRAVELINOISE
9    BLOMME    Faustine    US GRAVELINOISE
10    LAMARCQ    Clément    VCU HALLUINOISE
11    CREQUI    Alane    DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
              
Classement (Benjamins 1) :

1    BAREZ    Nathan    DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
2    BOUTOUT    Louis    VCU HALLUINOISE
3    MODRZEJEWSKI    Corenthin    CC MANQUEVILLE LILLERS
4    BUTEZ    Jordan    US GRAVELINOISE
5    LAIDEZ    Erwan    US GRAVELINOISE
6    ROLLANDT    Léo    O GRANDE SYNTHE
7    GOUGE    Julie    VCU HALLUINOISE
8    MAIGRET    Mathys    DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
9    GOUGE    Lauryne    VCU HALLUINOISE
10    CAILLIET    Margaux    US GRAVELINOISE
11    FRUCHART    Antoine    EC HENINOISE
              
Classement (Benjamins 2) :

1    CAPITANO    Noah    CC ARMENTIROIS
2    DEFONTAINE    Esteban    RO COMINOISE
3    DEPRIESTRE    Timothé    CC ARMENTIEROIS
4    BELAEN    Cyril    CC ARMENTIEROIS
5    LENOIR    Maxence    RO COMINOISE
6    GALIEN    Rubén    CC MANQUEVILLE LILLERS
7    JOSEPH    Tom    RO COMINOISE
8    MONSTERLET    Thomas    VCU HALLUINOISE
9    GOCHON    Valentin    VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
10    HELDICQ    Lavra    EC Feignies
11    BOURGEOIS    Thiago    VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
12    FERNANDEZ    Noa    CC MANQUEVILLE LILLERS
13    VANDERHAEGHE    Lilian    CC ARMENTIEROIS
14    VANPETEGHEM    Noé    RO COMINOISE
15    LOCQUET    Adrien    RO COMINOISE
16    RAEKELBOOM    Lino    ES ARQUES
17    BRICHE    Antonin    US GRAVELINOISE.

Crédit Photo : Marie Bateman.