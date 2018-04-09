Bailleul-sur-Thérain (60) - Grand Prix de la Municipalité (Pass'Cyclisme)

Classement (Pass'Cyclisme) :
1 LAVOLLEE Didier SC VAL D'ARRE les 66 km en 01h36'00''
2 JALMAIN David SV SENLISIEN ''
3 LEBEL Régis BEAUVAIS TEAM CYCLISTE ''
4 SILIER Christophe SPRINTER CLUB DE ROCHY CONDE ''
5 DUCATEZ Franz CC MANQUEVILLE LILLERS ''
6 ROBIN Jean-François EC MOREUILLOIS VALLEE DE L'AVRE ''
7 DALANSON Christophe AC DE CATENOY ''
8 LASNIER Nicolas FORGES VELO'S 76 ''
9 ROY Jean-Philippe OLYMPIQUE CVO ''
10 BOURSON Julien OLYMPIQUE CVO à 2'00''
11 MAQUAIRE Frédéric SPRINTER CLUB DE ROCHY CONDE ''
12 MULLARD Emmanuel SPRINTER CLUB DE ROCHY CONDE ''
13 DUTOT Paul BEAUVAIS TEAM CYCLISTE ''
14 TROSCZYNSKI Patrice SV SENLIS ''
15 BARBIER Christophe EC MOREUILLOIS VALLEE DE L'AVRE ''
16 BRZEZINSKI Laurent SPRINTER CLUB DE ROCHY CONDE ''
17 BOURSON Alain OLYMPIQUE CVO ''
18 LARENAUDIE Sylvain UC MONTATAIRIENNE ''
19 BOURY Nicolas AC MONTDIDIER ''
20 LEGUEN Franck UC MONTATAIRIENNE ''
21 GIRARD Christophe ESC MEAUX ''
22 DUMONT Emmanuelle SPRINTER CLUB ROCHY DE CONDE ''
23 VAN CLEMPUT Grégory AC CLERMONTOIS ''
24 DEBROGES David SPRINTER CLUB ROCHY CONDE ''
25 DUPONT Jérôme SPRINTER CLUB DE ROCHY CONDE ''
26 TROCME Thierry SPRINTER CLUB DE ROCHY CONDE ''
27 RIBEIRO DA SILVA Antonio UC MONTATAIRIENNE ''.
Crédit Photo : Beauvais Team Cycliste.