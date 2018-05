Merville (59) - Grand Prix Jean Duriez (3-Juniors)

Damien Delsaux (Gazélec C de Douai) a remporté ce dimanche 29 avril 2018, à Merville (Nord), le Grand Prix Jean Duriez (3-Juniors-Pass'Open), organisé par Flandre Elite Cyclisme. Vincent Fourrier (CL Barlin) et Maxime Fay (UVC Calais) ont complété le podium.

Classement :

1 DELSIAUX Damien GAZ ELEC C DE DOUAI les 97,5 km en 2h19'30''

2 FOURRIER Vincent CL BARLIN à 2''

3 FAY Maxime UVC CALAIS à 2'40''

4 RINGOT Romain TOUQUET ACC à 3'12''

5 LEROY Sullivan CC ISBERGUES MOLINGHEM ''

6 BAILLOEUIL Alexis ESEG DOUAI à 3'35''

7 DESITTER Anthony UVC CALAIS ''

8 COLPIN Théo VC ROUBAIX LILLE METROPOLE ''

9 DELOBEL Florian UVC CALAIS ''

10 BAUETSCH Loic CC ETUPE ''

11 DECROIX Jordan GAZ ELEC C DE DOUAI à 4'55''

12 COLLE Yoan EC HENINOISE ''

13 FOURNIER Jérémy FLANDRE ELITE CYCLISME ''

14 AINI Issam GAZ ELEC C DE DOUAI ''

15 BARSBY Julien VCA SAINT QUENTIN à 5'11''

16 CASPER Kenny AC MONTDIDIER à 10'11''

17 THORLET Maxence VCA SAINT QUENTIN ''

18 CHIVOT Augustin VC ROUEN 76 ''

19 BOUTREUX Valentin CC VILLENEUVE SAINT GERMAIN ''

20 DEVIENNE Quentin FLANDRE ELITE CYCLISME ''

21 REVILLON Anthony O GRANDE SYNTHE ''.

Crédit Photo : Flandre Lys Elite Cyclisme.