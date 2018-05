Pont-sur-Sambre (59) - Grand Prix Yvon Vion (2-3-Juniors)

Benjamin Poiret (ESEG Douai) a remporté ce mardi 1er mai 2018, à Pont-sur-Sambre (Nord), le Grand Prix Yvon Vion (2-3-Juniors-Pass'Open), organisé par le VTT C Pontois. Damien Delsaux (Gazélec C de Douai) et Stéphane Wins (VC Maubeugeois) ont complété le podium.