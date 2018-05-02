Pont-sur-Sambre (59) - Grand Prix Yvon Vion (2-3-Juniors)

Classement (2-3-Juniors-Pass'Open) :
1 POIRET Benjamin ESEG DOUAI les 100 km en 02h32'30''
2 DELSAUX Damien GAZ ELEC C DE DOUAI ''
3 WINS Stéphane VC MAUBEUGEOIS ''
4 LEONARD David USC NOUVION ''
5 ZOLOPA Louis CC CAMBRESIEN ''
6 DEVILLE Romain UVC CHARLEVILLE MEZIERES à 10''
7 BOURGEOIS Cyrille TEAM MACADAM'S COWBOYS ''
8 NOIREAUX Constant ESEG DOUAI ''
9 ORTILLON Alexis ECV BOULZICOURT ''
10 VILLEMIN Alan PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE ''
11 POIRET Lucas ESEG DOUAI ''
12 DELISSE Philippe ALLEZ DENAIN à 01'00''
13 CHEVAL Valentin VCA SAINT QUENTIN ''
14 LEFEVRE Sébastien UV FOURMISIENNE ''
15 COUTURE Kévin UV AUBE ''
16 ROUSSEAU Maxime USC NOUVION ''
17 LEFEVRE Eddy UV FOURMISIENNE ''
18 JULIEN Bastien ESPOIR CYCLISTE DE OGNES ''
19 VAN SNICK Florian CC VILLENEUVE SAINT GERMAIN ''
20 GAILLIEZ Vincent CC CAMBRESIEN ''
21 BLONDEAU Benoit CSC FERRIEROIS ''
22 BOSQUET Eddy UV FOURMISIENNE ''
23 HAVET Sébastien GAZ ELEC C DE DOUAI
24 DIRSON Maxime UV FOUMISIENNE
25 LEGOUVERNEUR Paul UV FOURMISIENNE
26 VINCENT Etienne EC FEIGNIES SAMBRE AVESNOIS
27 BAUDOUX Brice ESEG DOUAI
28 DEMARQUE Thibault UV FOURMISIENNE
29 PECRIAUX Clément CC CAMBRESIEN ''
30 RODENBURG Dann ESEG DOUAI ''.
Crédit Photo : Facebook Benjamin Poiret.