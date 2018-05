Coudekerque-Branche (59) - Grand Prix du Muguet (Pass'Cyclisme)

Classement (Pass'Cyclisme-Pass'Open) :

1 BLONDIAUX Nicolas GAZ ELEC C DE DOUAI les 75 km en 01h59'00''

2 CHAGOT Eric GAZ ELEC C DE DOUAI ''

3 BRUETSCH Loic CC ETUPES ''

4 MIELLOT Romain RO SISTERON TEAM POVANY ''

5 SAILLON Ludovic CC ISBERGUES MOLINGHEM ''

6 LE ROUX Sébastien US COUDEKERQUOISE à 12''

7 LYOEN Jean-Pierre UVC CALAIS ''

8 DE JONCKHEERE Christian O GRANDE SYNTHE ''

9 MACHART Luc O GRANDE SYNTHE ''

10 LIAL Denis CC SAINT MARTIN LEZ TATINGHEM ''

11 DUTRY Grégory FLANDRE ELITE CYCLISME ''

12 LEFERME David VC CAMPHIN EN CAREMBAULT ''

13 DELORY Maurice VC NOEUXOIS ''

14 MONTHE Jean-Marc DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME ''

15 DELESCLUSE Nicolas CL BARLIN ''

16 DEWAELE Jérôme US COUDEKERQUOISE ''

17 DELMOTTE Corentin AIRE VC ''

18 OLIVIER Alexandre AS HELLEMMES ''

19 ROUZE Eric COFIDIS SOLUTION CREDIT ''

20 COASNE Clément AS HELLEMMES ''

21 BOUSSEMAER Simon CC SAINT MARTIN LEZ TATINGHEM ''

22 VANLERBERGHE Patrice UVC CALAIS ''

23 PHILIPPE Sébastien ARE YOU RUDY ''

24 DEMEESTER Kévin CLUB NON COMMUNIQUE ''

25 FRERE Guillaume TOUQUET ACC ''

26 HIDDEN Thierry US COUDEKERQUOISE ''

27 DEGRAEVE Yann CC SAINT MARTIN LEZ TATINGHEM ''

28 ROUBLIEC Arnaud CARTE A LA JOURNEE ''

29 HAYNAU Sophie O GRANDE SYNTHE ''

30 PERNISEK Freddy US COUDEKERQUOISE ''

31 FLORQUIN Mathieu O GRANDE SYNTHE ''

32 LAHAYE Franck CLUB NEUTRE NORD PAS DE CALAIS ''

33 GROSSEMY Olivier ARRAS VC ''

34 WELVAERT Richard ARRAS VC ''

35 NOURRY Alexis CC ISBERGUES MOLINGHEM ''

36 OSTERMANN Adrien VC ROUBAIX LILLE METROPOLE ''

37 CARON Pierre VC ROUBAIX LILLE METROPOLE ''

38 CUIGNET Nikolas CL BARLIN ''

39 SOMVILLE William CV BETHUNOIS ''

40 CAMPS Laura VELO SPRINT BOUCHAIN ''

41 CAPELLE Francky EC TOUQUENNOISE ''.