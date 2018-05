Boisjean (62) - La Cantonale (1-2-3-Juniors)

Classement (1-2-3-Juniors-Pass'Open) :

1 GOURGUECHON Baptiste Dunkerque Lit 2 c 2:54:18

2 PASTOT Vincent St Quentin Am 1 c 2:54:18

3 HAVOT Sébastien Nogent Oise C 1 c 2:54:18

4 NONNEZ Théo Nogent Oise C 1 c 2:54:18

5 TULETT Ben WillebrordWV Jun 2:54:18

6 HANCKE Charles Vil StGermain 1 c 2:54:18

7 VAN HAVERBEKE Julien Dunkerque Lit 1 c 2:54:18

8 VANDERMEERSCH Emilien Dunkerque Lit 1 c 2:54:18

9 DE JONCKHEERE Johan Chartres VS 1 c 2:54:18

10 NACHTERGAELE Niels TopsAntiekG 1 c 2:54:18

11 GAREZ Raphaël Dunkerque Lit 1 c 2:54:18

12 PALADE Thomas Dunkerque Lit 2 c 2:54:18

13 BERNARD Quentin St Quentin Am 1 c 2:54:18

14 BODIOT Alexis Vil StGermain 1 c 2:54:18

15 BUNTINX Auxence St Quentin Am 1 c 2:54:18

16 LELEU Antoine Dunkerque Lit 1 c 2:54:18

17 PINSON Damien Vil StGermain 2 c 2:54:18

18 ZEHNICH Dorian Vil StGermain 1 c 2:54:23

19 KADOTA Yusuke Douai ESEG 2 c 2:54:23

20 GRESSIER Maxime Nogent Oise C 1 c 2:54:23

21 WOODS George RichardsonT 1 c 2:54:23

22 MAFFEIS Dany Nogent Oise C 1 c 2:54:23

23 RAID Risto Rouen VC 76 1 c 2:54:23

24 HOUCKE Killyan Dunkerque Lit 2 c 2:54:27

25 VAN BEETHOVEN Matthias Douai ESEG 1 c 2:54:27

26 ROUSSEL Hugo Rouen VC 76 2 c 2:54:29

27 PENVEN Clément Nogent Oise C 1 c 2:54:41

28 SAGNIER Théo Nogent Oise C 1 c 2:54:41

29 VIEZ Adam Douai ESEG 2 c 2:54:43

30 GARBET Nicolas Nogent Oise C 1 c 2:55:00

31 DUCROCQ Joris Vil StGermain 1 c 2:55:05

32 ELOY Maxime Vil StGermain 2 c 2:55:23

33 MOORE Robert NuunSSL 1 c 2:55:24

34 BAAK Jord WillebrordWV Jun 2:55:25

35 VICO Victor DragopaintNCT 1 c 2:55:25

36 VERHAEGEN Jens JarfaceDT 1 c 2:55:25

37 BALE Corey OnformCT Jun 2:55:25

38 SCHEERENS Pieter MonkeyTCT 1 c 2:55:25

39 VALETTE Pierre Peltrax 1 c 2:55:25

40 SENICOURT Kylian Grande Synthe Jun 2:55:25

41 DE RAEVE Stan JarfaceDT 1 c 2:55:25

42 DURIEZ Alexis Boulonnais SC 3 c 2:55:25

43 DONZ Pascal ValArre 3 c 2:55:25

44 THOMAS Dylan NuunSSL 1 c 2:55:25

45 DEGRUTERE Corentin Hazebrouck Me Jun 2:55:25

46 MC NAMARA Chris NuunSSL 1 c 2:55:25

47 ROUSSEL Léo Boulonnais SC 3 c 2:55:25

48 VAN DEN BERGHE Nathan JarfaceDT Jun 2:55:25

49 MUYLAERT Sam JarfaceDT 1 c 2:55:25

50 ANANIE Léo Hazebrouck Me Jun 2:55:25

51 DELOBEL Florian Calais UVC Jun 2:55:25

52 FAY Maxime Calais UVC Jun 2:55:25

53 CLEMENTS Matthew RichardsonT 1 c 2:55:25

54 HELLIN Gatien Wambrechies M 3 c 2:55:25

55 ORTILLON Valentin Peltrax 1 c 2:55:25

56 LOUVEL Matis Rouen VC 76 1 c 2:55:25

57 BERNARD Baptiste Douai ESEG 2 c 2:55:25

58 RICHARD Valentin Vil StGermain 1 c 2:55:25

59 HUENS Axel Grande Synthe Jun 2:55:25

60 NOIREAUX Constant Douai ESEG 2 c 2:55:25

61 DEGOT Damien Torigni ES 1 c 2:55:25

62 DEVIENNE Quentin Hazebrouck Me 3 c 2:55:25

63 WILCHES Pablo MonkeyTCT Jun 2:55:25

64 PRONK Jens MonkeyTCT Jun 2:55:25

65 WAREE Mathieu Rouen VC 76 2 c 2:55:25

66 COPPENS Daan JarfaceDT 1 c 2:55:25

67 POWER Tommy RichardsonT 1 c 2:55:25

68 WAENES Bradley WillebrordWV 1 c 2:55:25

69 BIGO Mathias Douai ESEG 1 c 2:55:25

70 BARA Paul DragopaintNCT 1 c 2:55:25

71 DUCROCQ Quentin Vil StGermain 1 c 2:55:25

72 DELEHAYE Bryan Pavilly Baren 1 c 2:55:39

73 PIRY Sébastien Aubervilliers 1 c 2:55:41

74 WATRELOT Jean lou Dunkerque Lit 1 c 2:55:43

75 DOURLENS Charles antoine Dunkerque Lit 1 c 2:55:43

76 MONCOMBLE Nicolas Dunkerque Lit 1 c 2:55:46

77 PATAT Clément Peltrax 1 c 2:55:46

78 MONTANA Sylvain Peltrax 1 c 2:55:46

79 CARESMEL Alexis Pavilly Baren 1 c 2:55:46

80 DE MAREZ Florian Grande Synthe Jun 2:55:55

81 BERO Sean DragopaintNCT 1 c 2:55:55

82 DASSONVILLE Flavien Nogent Oise C 1 c 2:55:58

83 GINELLI Vincent St Quentin Am 1 c 2:56:05

84 ANTI Enzo Rouen VC 76 1 c 2:58:45

85 TIELEMANS Pierre Pavilly Baren 1 c 2:58:45

86 SIMON Frédéric Nogent Oise C 3 c 3:01:07

87 DELVART Marvyn Dunkerque Lit 1 c 3:01:24

88 LABBE Benjamin Grande Synthe Jun 3:01:26

89 TAKASHIMIZU Tensho ValArre 3 c 3:02:37

90 SOUFFLET Guillaume Vil StGermain 1 c 3:02:37

91 SERGENT Guillaume Vil StGermain 1 c 3:02:37

92 SCHOONDERWORED Mike MonkeyTCT 1 c 3:02:38

93 GRATIOT Alexandre St Quentin Am 1 c 3:02:38

94 WARAS Corentin Rouen VC 76 1 c 3:03:03

95 COUVIGNY Pierre Rouen VC 76 2 c 3:03:03

96 SKRZYPCZAK David Vil StGermain 1 c 3:03:55

97 TIMBERLAKE Thomas OnformCT Jun 3:03:55

98 RAMON Lucien Grande Synthe Jun 3:06:34

Abandons

DEVOS Romain Dunkerque Lit 2 c

HOURIEZ Louis Vil StGermain 2 c

CHEVAL Valentin St Quentin Am 2 c

HOPIN Dimitri St Quentin Am 1 c

MARTIN Alexis St Quentin Am 1 c

PAQUE Johan St Quentin Am 1 c

POULLAIN Benoît St Quentin Am 1 c

VAN ESLANDER Florian Douai ESEG 1 c

WIGGINS Doron Douai ESEG 1 c

DELALEAU Antoine Grande Synthe 3 c

POUILLARD Hugo Grande Synthe Jun

REVILLON Anthony Grande Synthe Jun

TALEUX Jean baptiste Grande Synthe 2 c

HUENS Rémi Nogent Oise C 1 c

LEPLINGARD Antoine Nogent Oise C 1 c

DELDYCKE Olivier Hazebrouck Me 3 c

FAYOLLE Maxime Hazebrouck Me Jun

FOURNIER Jérémy Hazebrouck Me 3 c

TRINEL Jérôme Hazebrouck Me 3 c

CHIVET Alexandre Boulonnais SC 3 c

HAUDIQUET Pierre Boulonnais SC 2 c

LEJEUNE Rémi Boulonnais SC 2 c

QUENTIN Enzo Boulonnais SC Jun

DEMARET Alexandre Calais UVC 3 c

FASQUEL Julien Calais UVC 3 c

HERSOEN Enzo Wambrechies M 3 c

LEBON Cyril Wambrechies M 3 c

TROTIN Léo Wambrechies M 3 c

DURET Benjamin ValArre Jun

DURET Jordan ValArre 3 c

GRIFFON Laurent ValArre 3 c

LONGA Yohan ValArre 3 c

MORTIER Louis ValArre 3 c

MOLLET Olivier Rouen VC 76 Po

HALLOP Greg Peltrax 2 c

JAVELLY Luis Peltrax 1 c

MADORRE Thibaut Peltrax 1 c

NOJAC Thibaud Le Bourget VC 2 c

DUPONT Quentin Flixecourt 80 Po

VAN KESTEREN Théo Hesdin Marcon Jun

LAHAYE Paul La Madeleine Jun

RINGOT Romain Touquet ACC 3 c

DELVART Théo Cambrésien CC Jun

REGOST Elie Punéenne RLC 3 c

BALL Buauna OnformCT Jun

BARDILL Sam OnformCT Jun

COATES Jacques OnformCT Jun

GILL Fred OnformCT Jun

STONE Aaron OnformCT Jun

WILMOT Baley OnformCT 1 c

WOODS Leuan OnformCT Jun

HARGRAEVES Tom NuunSSL 1 c

LATIMER Henry NuunSSL 1 c

PURBROOK Barnabas NuunSSL 1 c

ALEXANDER Simon RichardsonT 1 c

RIX James RichardsonT 1 c

ALLEN Tim SpiritTRT 1 c

BURNETT Marcus SpiritTRT 1 c

TRESHAM Jacob CorleyCT 1 c

DE CLERCK Matthias JarfaceDT 1 c

MOYSON Jelle JarfaceDT 1 c

VAGENENDE Liam JarfaceDT 1 c

VAN DER HAEGEN Jarne JarfaceDT 1 c

VAN LIPPEVELDE Sander JarfaceDT 1 c

CAREME Gregory DragopaintNCT 1 c

LA ROSE Dimitri DragopaintNCT 1 c

SIMON Steeven DragopaintNCT 1 c

JANSEN Nils WillebrordWV Jun

COBB Jamie ChaingangRT 1 c

GAVIN Ryan ChaingangRT 1 c

PAINE Ian ChaingangRT 1 c

SPIES Stuart ChaingangRT 1 c

WILSON Ray ChaingangRT 1 c

BERENDSE Brendan MonkeyTCT 1 c

BREEDERVELD Heijme MonkeyTCT Jun

DE ROECK Bouk MonkeyTCT 1 c

GROOT Neville MonkeyTCT 1 c

GROOT Tristan MonkeyTCT 1 c

KES Jim MonkeyTCT Jun

NICOLAI Siebe MonkeyTCT Jun

RUNDERKAMP Samuel MonkeyTCT Jun

BRUETSCH Loïc Etupes CC Po

URBAIN Mathieu Toucy VC 1 c.

Remerciements à Fflandre Finish - Yannick Lefebvre.

Ccrédit Photo : Flandre Lys Elite Cyclisme.