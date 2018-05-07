Méaulte (80) - Grand Prix de la Ville (Minimes Filles-Cadettes)

Classement (Minimes Filles-Cadettes) :
1 GATHE Margot PEDALE MADELEINOISE CADETTE
2 CASPER Téa AC MONTDIDIER MINIME
3 BULCKAEN Estelle RO COMINOISE CADETTE
4 DEVIGNE Camille RO COMINOISE CADETTE
5 JOSSE Pauline AC MONTDIDIER CADETTE
6 CARON Neima CEC ALBERTIN MINIME
7 NISOLE Justine VC ROUBAIX LILLE METROPOLE MINIME
8 FOUQUET Clarice EC TOURQUENNOISE CADETTE
9 KAUFMANN Doriane BEAUVAIS TEAM CYCLISTE MINIME
10 DUCHEMIN Mégane CD AISNE CADETTE
11 JULIEN Louise CD AISNE MINIME
12 SAUVAGE Maëlys EC TOURQUENNOISE CADETTE.
Crédit Photo : Eddy Defrain.