Résultats

Engagés

Reportages

Vie des clubs

Calendrier

Brèves

Méaulte (80) - Grand Prix de la Ville (Minimes Filles-Cadettes)

Margot Gathe (Pédale Madeleinoise) et Téa Casper (AC Montdidier) se sont imposées ce dimanche 6 mai 2018, à Méaulte (Somme), lors du Grand Prix de la Ville (Minimes Filles-Cadettes), organisé par l'EC Villers-Bretonneux. L'épreuve comptait pour le championnat départemental de la Somme.

Route
Méaulte (80) - Grand Prix de la Ville (Minimes Filles-Cadettes)

Classement (Minimes Filles-Cadettes) :

1 GATHE Margot PEDALE MADELEINOISE CADETTE
2 CASPER Téa AC MONTDIDIER MINIME
3 BULCKAEN Estelle RO COMINOISE CADETTE
4 DEVIGNE Camille RO COMINOISE CADETTE
5 JOSSE Pauline AC MONTDIDIER CADETTE
6 CARON Neima CEC ALBERTIN MINIME
7 NISOLE Justine VC ROUBAIX LILLE METROPOLE MINIME
8 FOUQUET Clarice EC TOURQUENNOISE CADETTE
9 KAUFMANN Doriane BEAUVAIS TEAM CYCLISTE MINIME
10 DUCHEMIN Mégane CD AISNE CADETTE
11 JULIEN Louise CD AISNE MINIME
12 SAUVAGE Maëlys EC TOURQUENNOISE CADETTE.

Crédit Photo : Eddy Defrain.