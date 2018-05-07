Méaulte (80) - Grand Prix de la Ville (Dames)

Classement (Juniors Dames-Seniors Dames) :
1 FENART Ophélie CLUB CYCLISTE CHAVIGNON 1ere
2 FARCY Emmanuelle VC PONTHIEU VIMEU PASS CYCLISME
3 JOUAN Séverine CD AISNE PASS CYCLISME
4 DELECOURT Lucie VC SAINT OMER JUNIOR
5 FLAMENT Aurore PEDALE MADELEINOISE 3eme
6 LINDALIER Cassandra CC GRAND REIMS JUNIOR
7 LABEYRIE Mélanie CSM PUTEAUX 2eme
8 ELSENS Jeanne PEDALE MADELEINOISE JUNIOR
9 CORDIER Emeline AC AMIENOISE 3eme
10 HAYNAU Sophie O GRANDE SYNTHE 3eme
11 GRANDHOMME Sophie CD AISNE PASS CYCLISME
12 FOUQUET Florine EC TOURQUENNOISE PASS CYCLISME
13 LEVARLET Clara CM AUBERBILLIERS 93 JUNIOR
14 VALIAVANOS Anaïs CD AISNE 3eme
15 CAMPS Llaura VELO SPRINT BOUCHAIN 3eme
16 DUCHEMIN Mélissa CD AISNE JUNIOR
17 BARIS Charlotte AC MONTIDIER PASS CYCLISME
18 DESJARDIN Louise VC PONTHIEU VIMEU JUNIOR.
Crédit Photo : Eddy Defrain.