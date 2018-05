Isbergues (62) - Grand Prix Auguste Thuilliez (3-Juniors)

Classement (3-Juniors-Pass'Open) :

1 POUILLARD Hugo O GRANDE SYNTHE Junior les 88 km 02h03'35''

2 THILLOY Jean-Claude EC ABBEVILLOISE 3ème ''

3 BOURY Thibault SC VAL D ARRE 3E 3E''

4 HEYMANS Antoine VC ROUEN 76 Junior J2 à 10''

5 RINGOT Romain TOUQUET ACC 3ème ''

6 CHALAS Jean Pierre ANNEQUIN CYCLING TEAM 3ème ''

7 DEMAREZ Forian O GRANDE SYNTHE Junior ''

8 WELVAERT Michaël GAZ ELEC C DE DOUAI 3ème ''

9 DELATTRE Mickaël GAZ ELEC C DE DOUAI Pass'Cyclisme Open ''

10 HUCK Léandre CC CAMBRESIEN Junior à 15''

11 SENICOURT Kylian O GRANDE SYNTHE Junior ''

12 LABBE Benjamin O GRANDE SYNTHE Junior à 40''

13 SNOECK Florian VC AMATEUR ST QUENTIN Junior ''

14 DEVIENNE Quentin FLANDRE ELITE CYCLISME 3ème ''

15 DUPONT Quentin TEAM FLIXECOURT 80 Pass'Cyclisme Open ''

16 BENOIT Jérémy RLC PUNEENNE 3ème à 1'10''

17 TRZEBOWSKI Marc Antoine VC ROUBAIX LILLE Junior à 01'15''

18 COLLE Yoan EC HENINOISE 3ème ''

19 CAZE Alban EC HENINOISE 3ème ''

20 FOURRIER Gautier CL BARLIN 3ème ''

21 REVILLON Anthony O GRANDE SYNTHE Junior ''

22 ANANIE Leo FLANDRE ELITE CYCLISME Junior ''

23 PAILLARD Baptiste EC ABBEVILLOISE Junior ''

24 GIRARDOT Nathan VC AMATEUR ST QUENTIN Junior ''

25 FENART Ophelie CLUB CYCLISTE BOULOU 1ère ''

26 BAILLOEUIL Alexis ESEG DOUAI 3ème ''

27 LEFEVRE Eddy UV FOURMISIENNE 3ème ''

28 SAILLON Ludovic CC ISBERGUES MOLINGHEM Pass'Cyclisme ''

29 VAN KESTEREN Théo O HESDIN MARCONNE Junior ''

30 MOCCI Pierrick CC VILLENEUVE ST GERMAIN Junior '

31 THILLOY Thomas EC ABBEVILLOISE 3ème ''

32 FAY Maxime UVC CALAIS Junior Junior ''

33 VANDAELE Julien ARRAS VC 3ème ''

34 CRESPIN Alexis CL BARLIN 3ème ''

35 LECOINTE Valentin CL BARLIN Junior Junior ''

36 PIERRE Adrien DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 3ème ''

37 HERSOEN Enzo EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE 3ème ''

38 MOREL Sébastien FLANDRE ELITE CYCLISME 3ème ''

39 VINCENT Yann CL BARLIN Pass'Cyclisme Open ''

40 POIRET Lucas ESEG DOUAI 3ème ''

41 DUTAILLY Jacques O GRANDE SYNTHE PASS OPEN PASS OPEN ''

42 HAVET Sébastien GAZ ELEC C DE DOUAI 3ème ''

43 THERY Thomas US GRAVELINOISE 3ème ''

44 DURANEL Olivier CL BARLIN 3ème ''

45 MOLLET Olivier VC ROUEN 76 Pass'Cyclisme Open ''

46 MOTTIER Anthony VC AMATEUR ST QUENTIN Junior ''

47 DELALEAU Alexis O GRANDE SYNTHE 3ème ''

48 DISCONTIGNY Maxime CM AUBERVILLIERS 93 3ème ''

49 BOULLET Arthur O GRANDE SYNTHE Junior ''

50 LEPILLIET Aymeric CL BARLIN Junior ''

51 MORTIER Louis SC VAL D'ARRE 3ème

52 LACHAT Nicolas PARISIS AC 95 3ème

53 ROBIN Jérôme CL BARLIN 3ème

54 TAKASHIMIZU Tensho SC VAL D'ARRE 3ème

55 ASPEELE Cédric CC ISBERGUES MOLINGHEM Pass'Cyclisme

56 DEWIMILLE Hugo CL BARLIN Junior

57 DELALEAU Antoine O GRANDE SYNTHE 3ème

58 DELATTRE Arthur GAZ ELEC C DE DOUAI Junior

59 MACHART Luc O GRANDE SYNTHE Pass'Cyclisme Open

60 CHEVALIER Théo CM AUBERVILLIERS 93 Junior

61 BALAVOINE Hans ESEG DOUAI 3ème

62 REGOST Elie RLC PUNEENNE 3ème

63 RIBEIRO François OLYMPIQUE CVO 3ème

64 CHEVALIER Patrice UV PINON ANIZY Pass'Cyclisme Open

65 DELATTRE Grégoire GAZ ELEC C DE DOUAI Junior

66 GROSSEMY Mathieu ARRAS VC 3ème

67 SAUTEJEAN Sébastien CC ISBERGUES MOLINGHEM Pass'Cyclisme

68 BOUCHART Gaylor CC ISBERGUES MOLINGHEM 3ème

69 ESPIGAT Marc COURBEVOIE SPORTS CYCLISME 3ème

70 KRAWCZYK Benjamin CL BARLIN 3ème

71 LEFEVRE Sébastien UV FOURMISIENNE 3ème

72 DESITTER Anthony UVC CALAIS 3ème

73 GOBERT Grégoire ESEG DOUAI Junior

74 BONNEL Tanguy SC BOULONNAIS 3ème

75 TRINEL Jérôme FLANDRE ELITE CYCLISME 3ème

76 PETIT Didier DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME Pass'Cyclisme Open

77 DELANGUE Thomas EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE 3ème

78 SIMON Baptiste O GRANDE SYNTHE Junior

79 HIDDEN Thierry US COUDEKERQUOISE Pass'Cyclisme Open

80 BOUTREUX Valentin CC VILLENEUVE ST GERMAIN 3ème

81 PECRIAUX Clément CC CAMBRESIEN Junior

82 OSSART David VC ROUEN 76 Junior

83 BOMAL Guillaume UC LEVALLOIS Pss'Cycliste Open

84 MANABE Ryota SC VAL D'ARRE Junior

85 MORREEL Valentin O GRANDE SYNTHE Junior.

Crédit Photo : OGS Cycling Team.