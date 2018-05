Bailleul (59) - Grand Prix Yves Sohier (3-Juniors)

Classement (3-Juniors-Pass'Open):

1 DEVIENNE Quentin FLANDRE ELITE CYCLISME en 02h05'25''

2 COLLE Yoan EC HENINOISE ''

3 VANOTTI Paul PEDALE MADELEINOISE à 45''

4 DECROIX Jordan GAZ ELEC C DE DOUAI ''

5 GRIFFON Laurent SC VAL D'ARRE ''

6 WINS Stéphane VC MAUBEUGEOIS ''

7 FAUVEZ Sébastien US GRAVELINOISE ''

8 LEFEVRE Sébastien UV FOURMISIENNE ''

9 FABRICE François VC MAUBEUGEOIS ''

10 GENIESSE Rémi VC ROUBAIX LILLE METROPOLE à 1'20''

11 WELVAERT Michaël GAZ ELEC C DE DOUAI ''

12 THERY Thomas US GRAVELINOISE ''

13 BARSBY Julien VCA SAINT QUENTIN ''

14 LALOUX Guillaume PEDALE MADELEINOISE à 1'33''

15 DEGRUTERE Corentin FLANDRE ELITE CYCLISME à 1'55''

16 POUILLARD Hugo O GRANDE SYNTHE ''

17 LEFEVRE Eddy UV FOURMISIENNE à 1'59''

18 CHALAS Jean-Pierre ANNEQUIN CYCLING TEAM à 2'35''

19 OGER Antonin VC ROUBAIX LILLE METROPOLE ''

20 LELEU Audric SPRINTT 2000 CHARLEROI ''

21 BAILLOEUIL Alexis ESEG DOUAI à 2'40''

22 RIFFLET Mathieu CC VILLENEUVE SAINT GERMAIN à 3'00''

23 LAHAYE Paul PEDALE MADELEINOISE ''

24 DEWIMILLE Hugo CL BARLIN ''

25 DELAGUE Thomas EC WAMBRECHIES MARQUETTE ''

26 TRINEL Jjérôme FLANDRE ELITE CYCLISME ''

27 GOBERT Ggrégoire ESEG DOUAI ''

28 COLPIN Théo VC ROUBAIX LILLE METROPOLE ''

29 DIRSON Maxime UV FOURMISIENNE ''

30 GIRARDOT Nathan VCA SAINT QUENTIN ''

31 NOEL Théotime ARRAS VC à 3'11''

32 DELDYCKE Olivier FLANDRE ELITE CYCLISME ''

33 PETIT Didier DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME à 3'25''.

Crédit Photo : Flandre Elite Cyclisme.