4 Jours de Dunkerque - Étape 3 (2.HC)

Classement (Étape 3) :
1 BOUHANNI Nacer COF en 4h10'38'' (b : 10'')
2 DUPONT Timothy WGG MT (b : 6'')
3 WIPPERT Wouter RNL MT (b : 4'')
4 GROSU Eduard Michael NIP MT
5 ALLEGAERT Piet SVB MT
6 SISKEVICIUS Evaldas DMP MT
7 ARISTI GARDOKI Mikel EUS MT
8 BARBIER Rudy ALM MT
9 WELTEN Bram FST MT
10 PLANCKAERT Edward SVB MT
11 CAPIOT Amaury SVB MT
12 BARBIER Pierre RLM MT
13 TOUZE Damien AUB MT
14 SARREAU Marc GFC MT
15 MAURELET Flavien AUB MT
16 BOEV Igor GAZ MT
17 RICKAERT Jonas SVB MT
18 COQUARD Bryan VCC MT
19 HOELGAARD Daniel GFC MT
20 CARDIS Romain TDE MT
21 MEURISSE Xandro WGG MT
22 STASSEN Julien WVA MT
23 VAN SCHIP Jan-Willem RNL MT (b : 7''')
24 DE VYLDER Lindsay SVB MT
25 SHILOV Sergey GAZ MT
26 LECROQ Jérémy VCC MT
27 FEILLU Romain AUB MT
28 DE WITTE Mathias VWC MT
29 DE BUYST Jasper LTS MT
30 BACKAERT Frederik WGG MT
31 VERMELTFOORT Coen RNL MT
32 DUMOULIN Samuel ALM MT
33 BAGDONAS Gediminas ALM MT
34 FENN Andrew ABS MT
35 FEILLU Brice FST MT
36 LE GAC Olivier GFC MT
37 VANTOMME Maxime WVA MT
38 TRARIEUX Julien DMP MT
39 SIMON Julien COF MT
40 SOUPE Geoffrey COF MT
41 COMBAUD Romain DMP MT
42 LE CUNFF Kévin AUB MT
43 GREIPEL André LTS MT
44 TURGIS Anthony COF MT
45 DEVOLDER Stijn VWC MT
46 ERMENAULT Corentin VCC MT
47 TURGIS Jimmy COF MT
48 MADOUAS Valentin GFC MT
49 IRIZAR LASKURAIN Julen EUS MT
50 PETIT Adrien TDE MT
51 KRUOPIS Aidis VWC MT
52 VAN KEIRSBULCK Guillaume WGG MT
53 FINETTO Mauro DMP MT
54 PICHOT Alexandre TDE MT
55 CIMA Damiano NIP MT
56 DE GENDT Aimé SVB MT
57 VANBILSEN Kenneth COF MT (p : 10'')
58 DEVRIENDT Tom WGG MT
59 KREDER Wesley WGG MT
60 SIEBERG Marcel LTS MT
61 MANZIN Lorrenzo VCC MT
62 CLAEYS Dimitri COF MT
63 VACHON Florian FST MT
64 SVENDGAARD Michael Carbel FST MT
65 TRUSOV Nikolay GAZ MT
66 IDJOUADIENE Pierre RLM MT
67 BOUET Maxime FST MT
68 LEYSEN Senne VWC MT
69 GOUGEARD Alexis ALM MT
70 OURSELIN Paul TDE MT
71 LIVYNS Arjen VWC MT
72 MERTZ Remy LTS MT
73 TRONET Steven RLM MT
74 VAN GINNEKEN Sjoerd RNL MT
75 PEDERSEN Casper ABS MT
76 KOZONTCHUK Dmitri GAZ MT
77 PAILLOT Yoann AUB MT
78 MASSON Christophe WVA MT
79 RIESEBEEK Oscar RNL MT
80 DUYN Huub VWC MT
81 LEVEAU Jérémy DMP MT (b : 8'')
82 FILOSI Iuri DMP MT
83 VAN GOETHEM Brian RNL MT
84 HANSEN Lasse Norman ABS MT
85 SELLIER Simon TDE MT
86 JAKIN Alo AUB MT
87 BOECKMANS Kris VCC MT
88 SAEZ BENITO Hector EUS MT
89 GAUDIN Damien TDE MT
90 ANTONINI Simone WGG MT
91 GONZALEZ PRIETO Aitor EUS MT
92 DE WINTER Ludwig WVA MT
93 LEVARLET Guillaume AUB MT
94 GENE Yohann TDE MT
95 ZACCANTI Filippo NIP MT
96 HATSUYAMA Sho NIP MT
97 UDONDO Gotzon EUS MT
98 ANTOMARCHI Julien RLM MT
99 DUVAL Julien ALM MT
100 PORSEV Alexander GAZ MT
101 PETERS Nans ALM MT
102 JARRIER Benoît FST MT
103 YOSHIDA Hayato NIP MT
104 BONNAMOUR Franck FST MT
105 ROBEET Ludovic WVA 19
106 VAUGRENARD Benoit GFC 21
107 DEHAES Kenny WVA MT
108 MARANGONI Alan NIP 28
109 TANNER David VWC 51
110 KONING Peter ABS MT
111 MAIKIN Roman GAZ MT
112 DERNIES Tom RLM MT
113 LEROUX Samuel RLM MT (b : 1'')
114 HOFLAND Moreno LTS 01:14
115 ARMIRAIL Bruno GFC 01:16
116 GATE Aaron ABS 0
117 DUNNE Conor ABS 01:46 (b : 2'')
118 WOUTERS Enzo LTS 01:48
119 BRAMMEIER Matthew ABS 02:06
120 DE BACKER Bert VCC MT
121 DE PAUW Moreno SVB MT
122 KASPERKIEWICZ Przemyslaw DMP MT
123 NAESEN Lawrence LTS MT
124 DUQUENNOY Jimmy WVA MT
125 VERMEULEN Emiel RLM MT
126 SHALUNOV Evgeny GAZ 02:25
127 DELAGE Mickaël GFC 05:53
128 MORICE Julien VCC 17:36
Abandon
LOBATO DEL VALLE Juan Jose NIP
Classement Général :
1 DUPONT Timothy WGG en 12h25'00''
2 COQUARD Bryan VCC MT
3 SARREAU Marc GFC 2
4 BOUHANNI Nacer COF MT
5 LECROQ Jérémy VCC 3
6 FEILLU Brice FST MT
7 LEVEAU Jérémy DMP 4
8 VAN SCHIP Jan-Willem RNL 5
9 COMBAUD Romain DMP 7
10 WIPPERT Wouter RNL 8
11 BARBIER Rudy ALM MT
12 SISKEVICIUS Evaldas DMP 12
13 TOUZE Damien AUB MT
14 ARISTI GARDOKI Mikel EUS MT
15 CAPIOT Amaury SVB MT
16 RICKAERT Jonas SVB MT
17 SHILOV Sergey GAZ MT
18 DE VYLDER Lindsay SVB MT
19 DE BUYST Jasper LTS MT
20 MEURISSE Xandro WGG MT
21 TRARIEUX Julien DMP MT
22 SIMON Julien COF MT
23 BAGDONAS Gediminas ALM MT
24 PETIT Adrien TDE MT
25 DE WITTE Mathias VWC MT
26 HOELGAARD Daniel GFC MT
27 TURGIS Jimmy COF MT
28 DUMOULIN Samuel ALM MT
29 BACKAERT Frederik WGG MT
30 FENN Andrew ABS MT
31 MADOUAS Valentin GFC MT
32 BOEV Igor GAZ MT
33 VANTOMME Maxime WVA MT
34 CARDIS Romain TDE MT
35 MAURELET Flavien AUB MT
36 FINETTO Mauro DMP MT
37 GROSU Eduard Michael NIP MT
38 SOUPE Geoffrey COF MT
39 ALLEGAERT Piet SVB MT
40 OURSELIN Paul TDE MT
41 SVENDGAARD Michael Carbel FST MT
42 LE GAC Olivier GFC MT
43 LE CUNFF Kévin AUB MT
44 MERTZ Remy LTS MT
45 CLAEYS Dimitri COF MT
46 RIESEBEEK Oscar RNL MT
47 TURGIS Anthony COF MT
48 MANZIN Lorrenzo VCC MT
49 PICHOT Alexandre TDE MT
50 JAKIN Alo AUB MT
51 VACHON Florian FST MT
52 GOUGEARD Alexis ALM MT
53 PEDERSEN Casper ABS MT
54 VAN GINNEKEN Sjoerd RNL MT
55 CIMA Damiano NIP MT
56 DE GENDT Aimé SVB MT
57 PORSEV Alexander GAZ MT
58 GATE Aaron ABS MT
59 VAN GOETHEM Brian RNL MT
60 LEYSEN Senne VWC MT
61 PAILLOT Yoann AUB MT
62 DEVOLDER Stijn VWC MT
63 BOUET Maxime FST MT
64 IRIZAR LASKURAIN Julen EUS MT
65 FILOSI Iuri DMP MT
66 TRONET Steven RLM MT
67 DUYN Huub VWC MT
68 ANTOMARCHI Julien RLM MT
69 KOZONTCHUK Dmitri GAZ MT
70 SAEZ BENITO Hector EUS MT
71 SIEBERG Marcel LTS MT
72 SELLIER Simon TDE MT
73 MASSON Christophe WVA MT
74 ZACCANTI Filippo NIP MT
75 BOECKMANS Kris VCC MT
76 DE WINTER Ludwig WVA MT
77 HANSEN Lasse Norman ABS MT
78 GENE Yohann TDE MT
79 GAUDIN Damien TDE MT
80 GONZALEZ PRIETO Aitor EUS MT
81 HATSUYAMA Sho NIP MT
82 VANBILSEN Kenneth COF 22
83 GREIPEL André LTS 26
84 VAN KEIRSBULCK Guillaume WGG 36
85 PLANCKAERT Edward SVB 59
86 WELTEN Bram FST MT
87 DEVRIENDT Tom WGG 01:00
88 ANTONINI Simone WGG 01:18
89 LIVYNS Arjen VWC 01:58
90 KREDER Wesley WGG 02:19
91 DUVAL Julien ALM MT
92 HOFLAND Moreno LTS 02:30
93 VAUGRENARD Benoit GFC 02:33
94 DE BACKER Bert VCC 02:53
95 TRUSOV Nikolay GAZ 02:55
96 STASSEN Julien WVA MT
97 KRUOPIS Aidis VWC MT
98 BONNAMOUR Franck FST MT
99 PETERS Nans ALM MT
100 LEVARLET Guillaume AUB MT
101 MAIKIN Roman GAZ 03:10
102 DEHAES Kenny WVA 03:16
103 MARANGONI Alan NIP 03:23
104 LEROUX Samuel RLM 03:45
105 DERNIES Tom RLM 03:46
106 TANNER David VWC MT
107 WOUTERS Enzo LTS 03:48
108 JARRIER Benoît FST 04:02
109 VERMELTFOORT Coen RNL 04:04
110 FEILLU Romain AUB MT
111 YOSHIDA Hayato NIP MT
112 KASPERKIEWICZ Przemyslaw DMP 05:01
113 DUQUENNOY Jimmy WVA MT
114 IDJOUADIENE Pierre RLM 05:27
115 ERMENAULT Corentin VCC 05:35
116 ROBEET Ludovic WVA 07:25
117 KONING Peter ABS 07:36
118 DE PAUW Moreno SVB 07:41
119 NAESEN Lawrence LTS MT
120 UDONDO Gotzon EUS 07:43
121 SHALUNOV Evgeny GAZ 08:00
122 DUNNE Conor ABS 09:32
123 BRAMMEIER Matthew ABS 12:06
124 BARBIER Pierre RLM 12:37
125 ARMIRAIL Bruno GFC 15:24
126 MORICE Julien VCC 18:20
127 VERMEULEN Emiel RLM 18:25
128 DELAGE Mickaël GFC 25:06.
Crédit Photo : JM Hecquet.