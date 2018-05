Éperlecques (62) - Grand Prix de la Municipalité (2-3-Juniors)

Classement (2-3-Juniors-Pass'Open):

1 PAROISSIEN Pierre U.V.AUBE 2ème les 101,6 km en 02:18:18

2 BAROUX Nicolas US GRAVELINOISE 2ème ''

3 KADOTA Yusuke ESEG DOUAI 2ème ''

4 BOURY Thibaut SC VAL D'ARRE 3ème ''

5 CORRIETTE Dimitri VC HETTANGE GRANDE 2ème ''

6 DAUSCHY Guillaume A LAON BIKE 3ème ''

7 SENICOURT Kylian O GRANDE SYNTHE Junior ''

8 LEJEUNE Rémi SC BOULOGNE 2ème ''

9 POIRET Benjamin ESEG DOUAI 2ème ''

10 FAYOLLE Maxime FLANDRE ELITE CYCLISME Junior 0:00:12

11 DURANEL Olivier CL BARLIN 3ème ''

12 DESITTER Anthony UVC CALAIS 3ème 0:00:24

13 TETART Vivien US GRAVELINOISE Pass'Cyclisme Open ''

14 RINGOT Romain TOUQUET ACC 3ème 0:02:02

15 FAY Maxime UVC CALAIS Junior ''

16 DELATTRE Mickaël GAZ ELEC C DE DOUAI Pass'Cyclisme Open ''

17 ROBIN Jérôme CL BARLIN 3ème 0:02:17

18 NOIREAUX Constant ESEG DOUAI 2ème ''

19 VINCENT Yann CL BARLIN Pass'Cyclisme Open 0:02:35

20 MOLLET Olivier VC ROUEN 76 Pass'Cyclisme Open 0:03:14

21 THOMAS Louis TOUQUET ACC Junior ''

22 HAY Frédéric VC HETTANGE GRANDE 2ème 0:03:27

23 FOURNIER Jérémy FLANDRE ELITE CYCLISME 3ème ''

24 TALEUX Jean Baptiste O GRANDE SYNTHE 2ème ''

25 LECOINTE Valentin CL BARLIN Junior ''

26 MANABE Ryota SC VAL D'ARRE Junior ''

27 CRESPIN Alexis CL BARLIN 3ème ''

28 BOULLET Arthur O GRANDE SYNTHE Junior ''

29 TAKASHIMIZU Tensho SC VAL D'ARRE 3ème ''

30 KRAWCZYK Benjamin CL BARLIN 3ème 0:04:47

31 BERNARD Baptiste ESEG DOUAI 2ème ''

32 VIEZ Adam ESEG DOUAI 2ème 0:04:48

33 PIERRE Adrien DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 3ème 0:05:55

34 FASQUEL Julien UVC CALAIS 3ème ''

35 DEMARET Alexandre UVC CALAIS 3ème ''

36 BALAVOINE Hans ESEG DOUAI 3ème ''

37 LE BESQ Nicolas AC CENTULOISE 3ème ''

38 LEPILLIET Aymeric CL BARLIN Junior ''

39 BAUTISTA Anthony O GRANDE SYNTHE 3ème ''

40 LEBRUN Xavier O GRANDE SYNTHE 3ème ''

41 DELATTRE Grégoire GAZ ELEC C DE DOUAI Junior ''

42 LE ROUX Sébastien US COUDEKERQUOISE Pass'Cyclisme Open 0:06:22

43 FOURRIER Gautier CL BARLIN 3ème ''

44 MACHART Luc O GRANDE SYNTHE Pass'Cyclisme Open 0:07:25

45 VAN KESTEREN Théo O HESDIN MARCONNE Junior ''

46 HIDDEN Thierry US COUDEKERQUOISE Pass'Cyclisme Open ''

47 SIMON Baptiste O GRANDE SYNTHE Junior ''

48 GILLIERS Emmanuel US GRAVELINOISE 3ème ''.

